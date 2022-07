Cómo bloquear y desbloquear un número de teléfono en el iPhone

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - ¿Un número molesto ha estado sonando en tu teléfono todo el día y toda la noche? Bloquéalo. Es fácil y completamente gratuito. La privacidad es importante, al igual que tu salud mental. Deberías aprovechar las herramientas integradas en el iPhone para protegerte de las llamadas robadas, del spam o de antiguos amigos y ex que preferirías no volver a saber de ellos. A continuación, te explicamos cómo bloquear las llamadas no deseadas en tu iPhone y cómo desbloquearlas después si cambias de opinión. También detallamos qué ocurre exactamente cuando bloqueas un número y si las personas bloqueadas pueden seguir enviando mensajes de texto o de voz.

En un iPhone, hay varios métodos para bloquear un número, pero aquí están las formas más rápidas.

Abre la aplicación Teléfono. Pulsa en la pestaña Recientes . Cuando veas el número que quieres bloquear, toca la "i" en el lateral de la pantalla. En la siguiente pantalla, verás la opción de Bloquear esta llamada. Selecciónala.

Toca la información del remitente en la parte superior del chat. A continuación, toca en Información. En la parte inferior de la pantalla, verás la opción de Bloquear esta persona en rojo. Selecciónala.

Cuando bloquees un número de teléfono en tu iPhone, dejarás de recibir llamadas, mensajes de texto o solicitudes de FaceTime del número bloqueado.

Estos son los principales cambios:

Las llamadas bloqueadas irán directamente al buzón de voz , lo que proporciona a la persona bloqueada una pista de que ha sido bloqueada.

, lo que proporciona a la persona bloqueada una pista de que ha sido bloqueada. Las personas bloqueadas pueden dejar mensajes de voz. Pero estos aparecerán en una sección de "mensajes bloqueados " separada de tu lista normal de mensajes de voz visuales.

Pero estos aparecerán en una sección de " separada de tu lista normal de mensajes de voz visuales. Nunca recibirás mensajes de texto bloqueados. Pero, para el remitente, seguirán apareciendo como normales.

¿Has cambiado de opinión? No te preocupes. Es fácil desbloquear un número de teléfono que hayas bloqueado previamente.

Abre la aplicación Ajustes. A continuación, pulsa en Teléfono. Selecciona Contactos bloqueados. En la siguiente pantalla, verás una lista de los números de teléfono que has bloqueado. Para desbloquear un número: Pulsa la opción Editar y, a continuación, el símbolo rojo - junto al número que quieras desbloquear.

y, a continuación, el símbolo rojo - junto al número que quieras desbloquear. También puedes deslizar hacia la izquierda cualquier número para desbloquearlo.

Apple tiene una página de soporte con más detalles sobre cómo bloquear y desbloquear un número de teléfono en el iPhone.

Escrito por Maggie Tillman.