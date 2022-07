Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El pez payaso ha vuelto.

Al parecer, Apple ha añadido un huevo de pascua al iPhone para celebrar sus 15 años de existencia. El clásico fondo de pantalla del pez payaso del iPhone original ha sido remasterizado y, al parecer, está disponible en la tercera beta para desarrolladores de iOS 16, una importante actualización de software que llegará al iPhone. El caso es que: Algunos usuarios pueden encontrarlo en los ajustes de la pantalla de inicio y de bloqueo del iPhone cuando ejecutan iOS 16 beta 3, pero otros han afirmado que no pueden verlo. El usuario de Twitter Jack Roberts fue el primero en darse cuenta del fondo de pantalla y tuiteó una captura de pantalla de la opción del pez payaso.

El periodista de Bloomberg Mark Gurman compartió más tarde el tuit, que luego ganó popularidad. Hay que tener en cuenta que el pez payaso es la primera imagen presentada durante el debut de Steve Jobs del iPhone original de 3,5 pulgadas, pero nunca estuvo disponible como fondo de pantalla integrado en el iPhone. Más tarde, Apple lanzó una versión completa para el Mac como opción en Escritorio y Protector de Pantalla.

Algunos usuarios parecen estar viendo un nuevo fondo de pantalla de Pez payaso en iOS 16 beta 3. Se trata del fondo de pantalla que Steve Jobs utilizó cuando se anunció el iPhone original en 2007, pero que nunca llegó a enviarse con ningún iPhone. Aquí estamos 15 años después. https://t.co/OLTvb1KVJG- Mark Gurman (@markgurman) 6 de julio de 2022

Si quieres el nuevo fondo de pantalla del pez payaso remasterizado, tendrás que tener la beta para desarrolladores de iOS 16 funcionando en tu iPhone. Apple tiene una guía paso a paso - pero la versión TL;DR es que los desarrolladores registrados deben descargar el perfil de iOS 16 desde el Centro de Desarrolladores de Apple, y luego, una vez instalado, la beta estará disponible en el aire. Dado que se trata de una beta temprana que podría tener errores, lo mejor es instalar la beta para desarrolladores de iOS 16 en un dispositivo secundario. De todos modos, una vez que tengas la beta, bucea en los ajustes de tu fondo de pantalla para buscar la opción del pez payaso.

Abre los Ajustes, pulsa en Fondo de pantalla y luego pulsa en Elegir un nuevo fondo de pantalla. Los fondos de pantalla por defecto cambian con cada actualización de iOS. Busca la opción del pez payaso. Cuando termines de ajustar la imagen, toca Establecer. O toca Cancelar para empezar de nuevo.

Los fondos de pantalla en iOS 16 ya no son imágenes estáticas. En su lugar, son animaciones renderizadas que interactúan con el reloj de la pantalla de bloqueo. El fondo de pantalla del pez payaso tiene una ingeniosa animación de deslizamiento hacia arriba.

Apple no ha dicho si el fondo de pantalla del pez payaso remasterizado llegará a la próxima beta pública de iOS 16 o incluso si estará en el lanzamiento oficial este otoño. Incluso los que tienen acceso a la versión para desarrolladores de iOS 16 no tienen garantizado que lo reciban, ya que puede que se despliegue por etapas. Si quieres una copia, siempre puedes descargar la versión para macOS del fondo de pantalla del pez payaso. Como señala The Verge, fue archivado en 2018 por Evgenii Bogun. Puedes conseguirlo desde su carpeta de Google Fotos aquí o puedes conseguirlo nosotros:

Abre este enlace en tu iPhone. Haz una pulsación larga (o un clic con el botón derecho) en la imagen original de resolución completa que se abre. A continuación, guarda la imagen en tu iPhone y establécela como fondo de pantalla.

Escrito por Maggie Tillman.