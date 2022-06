Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El iPhone 15 de Apple podría tener el mismo diseño y pantalla que el próximo iPhone 14.

El gigante de Cupertino aún no ha presentado la línea de iPhone de 2022 -y no se espera que lo haga hasta septiembre-, pero eso no ha impedido que los consultores del sector especulen sobre lo que tendrá la generación de teléfonos de 2023.

Y, como se muestra en el siguiente gráfico, la consultora Omdia cree que Apple presentará un diseño de doble agujero en el iPhone 14 y en el iPhone 15.

Sin embargo, mientras que actualmente se rumorea que sólo la versión Pro y Pro Max del iPhone 14 ofrecerá el reemplazo de la muesca actual, Omdia sugiere que el agujero-perforación llegará a todos los modelos del iPhone 15.

Tampoco son los únicos detalles de la pantalla que aparecen en el informe. Según insinúa la firma, Apple también podría mantener los mismos tamaños entre los modelos de iPhone 14 y iPhone 15 (excepto en el modelo estándar, que pasará de 6,06 pulgadas a 6,12 pulgadas).

Por supuesto, esto también podría significar que muchas de las especificaciones de la pantalla que esperamos ver en el iPhone 14 también estarán presentes en los teléfonos de 2023, incluida la resolución.

Curiosamente, Omdia especula con que Apple podría introducir también cámaras bajo la pantalla para reemplazar por completo la perforación en los modelos de 2024, una característica que hemos empezado a ver en algunos competidores en los últimos dos años.

Naturalmente, esta información, así como cualquier otro detalle relacionado con el iPhone 15, debe tomarse con cautela.

Aunque este tipo de informes suelen contener mucha información fiable y basada en pruebas, tampoco pretenden ser información filtrada, al menos en el sentido tradicional. Y con tanto tiempo antes de la llegada del iPhone 15, hay naturalmente mucho tiempo para que los planes sean ajustados por Apple.

