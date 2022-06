Requisitos del sistema de iOS 16: ¿Funcionará en tu iPhone?

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apple adelantó el próximo software para el iPhone, iOS 16, durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) en junio, y se espera su lanzamiento junto con los nuevos iPhones a finales de este año.

La actualización traerá consigo una serie de nuevas características, como una mayor personalización de la pantalla de bloqueo, actualizaciones y mejoras en Mail y Fotos, junto con muchas más que puedes leer en nuestro artículo aparte.

La gran pregunta es si tu iPhone será compatible con el nuevo software cuando llegue.

El próximo software de Apple para el iPhone será compatible con la mayoría de los últimos iPhones, aunque se está reduciendo la compatibilidad con algunos en comparación con iOS 15.

La lista completa de los iPhones compatibles es la siguiente:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

Verás que el iPhone 6S, el iPhone 6S Plus, el iPhone 7, el iPhone 7 Plus y el iPhone SE (primera generación) no están en la lista y, por tanto, no serán compatibles con iOS 16.

Si no sabes qué iPhone tienes, tenemos una función aparte que puede ayudarte.

Lamentablemente, no todos los usuarios tendrán todas las funciones que se han anunciado como parte de iOS 16. Esto se debe principalmente a la tecnología que se encuentra en el dispositivo y no a que Apple quiera limitar lo que puedes hacer.

Algunas de las funciones que se lanzan con iOS 16 solo están disponibles para los iPhone con el chip A12 Bionic y más recientes. Estas características incluyen la capacidad de levantar un sujeto de un fondo, Live Text para vídeo, acciones rápidas de Live Text y Dictado usando tanto la voz como el toque para escribir.

La detección de puertas requiere un iPhone 12 Pro o un iPhone 13 Pro.

