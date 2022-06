Apple adelanta iOS 16, se avecinan grandes cambios

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apple ha anunciado algunos de los cambios que podemos esperar con iOS 16 cuando llegue a finales de este año y hay algunas grandes mejoras, muchas de las cuales llegan a la pantalla de bloqueo.

Funcionando de forma similar a las esferas del Apple Watch, iOS 16 permitirá a los usuarios personalizar la pantalla de bloqueo, cambiando las fuentes, los colores, los fondos de pantalla y añadiendo widgets. Podrás deslizarte entre las páginas de la pantalla de bloqueo y hay funciones como Photo Shuffle, que te permitirá mostrar un conjunto de fotos a lo largo del día, de forma similar a como ya funciona el Widget de Fotos en la pantalla de inicio.

Otros cambios que llegan con iOS 16 incluyen un cambio hasta las Notificaciones de nuevo. Con el nuevo software, las notificaciones se desplegarán desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo y habrá una función llamada Live Activites, que te ayudará a mantenerte al tanto de las cosas que están sucediendo en tiempo real, como un partido de la NBA, el progreso de un viaje en Uber, o la actualización de cómo estás en tu entrenamiento.

El enfoque también está cambiando, con fotos y widgets que pueden estar vinculados a diferentes enfoques y usted será capaz de tener un enfoque diferente para cada pantalla de bloqueo también.

Los cambios en Mensajes incluyen la posibilidad de editar cualquier mensaje que acabes de enviar, así como la posibilidad de deshacer el envío para que puedas recuperar un mensaje que no querías enviar o que has cambiado de opinión. También será posible marcar cualquier hilo como no leído. SharePlay de Apple también llega a Mensajes con iOS 16, lo que permitirá ver una serie directamente en Mensajes mientras se sigue chateando, por ejemplo.

También hay cambios en Dictado con una nueva función de dictado en el dispositivo en la que el teclado permanecerá abierto, y Live Text también está viendo mejoras. Otros cambios incluyen la posibilidad de compartir llaves entre personas a través de Apple Wallet y la función Apple Pay Later, que permite dividir el coste de algo en cuatro pagos iguales a lo largo de seis semanas, que se pueden utilizar en cualquier lugar donde se pueda usar Apple Pay.

Mapas también está recibiendo algunas actualizaciones, incluyendo la ruta de múltiples paradas que permite hasta 15 paradas y la capacidad de añadir tarjetas de Tránsito a Wallet para poder recargarlas sin salir de Mapas.

¿Pensabas que eso era todo? Te equivocas. Para aquellos que utilizan Compartir en Familia, iOS 16 va a facilitar la creación de una cuenta para los niños y la configuración de los dispositivos más fácilmente para los niños también. Recibirás solicitudes de tiempo de pantalla adicional directamente en Mensajes y también habrá una función llamada Lista de control familiar que te permitirá actualizar la configuración a medida que los niños crezcan.

En cuanto a Fotos, iOS 16 traerá una mejor manera de compartir fotos con algo llamado iCloud Share Photo Library. Esto le permitirá compartir fotos sin problemas y de forma automática, con todo el mundo capaz de contribuir. Podrás compartir todo o elegir qué incluir en función de la fecha de inicio o de las personas que aparecen en la foto, por ejemplo. También habrá una opción en la cámara que te permitirá enviar las fotos directamente a la Biblioteca Compartida.

La aplicación de Inicio también está recibiendo algunas nuevas características y hay una característica llamada Safety Check que le permitirá revisar y restablecer la configuración, revocar el acceso a cosas como su ubicación y restablecer sus persmisiones de privacidad. Apple no dio una fecha para el lanzamiento de iOS 16, pero es probable que sea alrededor de septiembre de 2022. Por el momento, puedes leer nuestro artículo sobre iOS 16 para ver un resumen completo de las nuevas características.

Escrito por Britta O'Boyle.