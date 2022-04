Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El iPhone y el iPad de Apple tienen algunas funciones estupendas integradas en su software. Algunas de esas funciones son obvias y fáciles de encontrar, otras están un poco más escondidas.

¿Sabías que puedes copiar y pegar desde tu iPhone directamente a tu iPad, por ejemplo? ¿O que puedes configurar tu iPhone para que, al pulsar dos o tres veces la parte trasera, realice el acceso directo que tú decidas? También hay una forma de cerrar todas las pestañas de Safari de una sola vez, y una forma de escanear un documento usando sólo tu iPhone.

Tenemos un artículo separado de consejos y trucos que puedes leer para saber más, así como consejos y trucos sobre la cámara para aquellos con un iPhone 13 Pro, pero aquí nos centramos en un truco inteligente llamado Visual Look Up que te permite encontrar más información de una imagen en la aplicación Fotos.

Visual Look Up te permite conocer más información sobre lugares de interés, arte, plantas, flores, mascotas y otros objetos que aparecen en tus fotos.

Por ejemplo, si tomas una foto de un perro o un gato pero no sabes de qué raza es, Visual Look Up puede decírtelo. Lo mismo ocurre con los puntos de referencia populares, como el London Eye, así como con las flores y plantas y otros objetos.

No es perfecto y puede que no acierte el 100% de las veces -nuestro perro es un mastador, por ejemplo, pero nos da información sobre vizslas y labradores-, pero es muy útil para las plantas y también para los lugares de interés.

Visual Look Up es una función que se lanzó con iOS 15.4 y iPadOS 15.4, por lo que necesitarás un iPhone o iPad compatible con ese software. Sigue estos pasos para utilizar Visual Look Up:

Haz una foto del lugar de interés, la mascota, la flor, el arte u otro objeto del que quieras obtener más información Abre la aplicación Fotos en tu iPhone Abre la foto de la que quieres obtener más información Si Visual Look Up está disponible, verás una "i" en un círculo en la parte inferior de la pantalla con dos estrellas al lado Toca ese símbolo y aparecerá más información sobre la foto en la parte inferior A continuación, verás "Buscar - Perro" o "Buscar - Planta", por ejemplo, en la parte superior de la tarjeta de información Pulse sobre él para ver los resultados y más información

Cuando sigas estos pasos para un punto de referencia popular, Apple Maps aparecerá bajo el Conocimiento de Siri en los resultados y no sólo te dará indicaciones para llegar al punto de referencia desde donde estás, sino que también existe la opción de comprar entradas. Práctico.

Visual Look Up no está disponible en todas las regiones y no es compatible con todos los idiomas. También necesitarás un iPhone con iOS 15.4 o posterior o un iPad con iPadOS 15.4 o posterior y tu iPad o iPhone debe tener el chip A12 Bionic o más reciente para que la función funcione.

A continuación se muestra una lista de los dispositivos que soportan Visual Look Up:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPad Air (3ª generación y posteriores)

iPad mini (5ª generación y posteriores)

iPad Pro de 11 pulgadas (2018 y posterior)

iPad Pro de 12,9 pulgadas (2018 y posterior)

iPad (8ª generación y posteriores)

A continuación encontrarás una lista de los idiomas compatibles con Visual Look Up.

Inglés (Estados Unidos)

Inglés (Australia)

Inglés (Canadá)

Inglés (Indonesia)

Inglés (Singapur)

Inglés (Reino Unido)

Francés (Francia)

Alemán (Alemania)

Italiano (Italia)

Español (España)

Español (México)

Español (Estados Unidos)

Escrito por Britta O'Boyle.