(Pocket-lint) - Apple normalmente lanza laserie de iPhone de próxima generación en otoño. Suele anunciarse junto con versiones actualizadas de iOS y iPadOS, sistemas operativos diseñados para alimentar el iPhone y el iPad.

Por ejemplo, en septiembre de 2021, Apple anunció iOS 15 y iPadOS 15 . Entonces, este año, se espera que anuncie iOS 15 y iPadOS 15. Estas actualizaciones deberían ser muy similares, con la principal diferencia de que una está destinada al iPhone y la otra a los iPad de pantalla más grande. Aquí está todo lo que necesita saber sobre iOS 16 en particular. Estamos redondeando los detalles a medida que se filtran. Además, incluimos nuestra lista de deseos personal.

Fecha de presentación: probablemente en la WWDC en junio de 2022

probablemente en la WWDC en junio de 2022 Fecha de lanzamiento: probable septiembre de 2022

Apple suele anunciar una importante actualización de software para el iPhone en su conferencia anual de desarrolladores, WWDC , y lanza una versión beta para desarrolladores inmediatamente después. Luego le sigue una versión beta pública, que cualquiera puede probar. El lanzamiento oficial de los modelos de iPhone más nuevos generalmente no llega hasta septiembre, al mismo tiempo que el próximo iPhone. El año pasado, por ejemplo, Apple lanzó iOS 15 el 20 de septiembre (o aproximadamente una semana después del evento del iPhone 13). Si el evento del iPhone 14 de Apple se lleva a cabo este septiembre, como suelen hacer los eventos de iPhone, es de suponer que iOS 16 se lanzará una semana después.

Puede instalar las versiones beta públicas más recientes de iOS y iPadOS en menos de cinco minutos. Solo asegúrese de unirse primero al programa de software beta de Apple, y luego podrá instalar las versiones beta para probar. Pocket-lint tiene una guía detallada que explica cómo instalar la versión beta pública de iOS si necesita ayuda adicional. Tenga en cuenta que la versión beta pública de iOS 16 aún no está disponible. Probablemente se lanzará este verano, luego de la prueba beta para desarrolladores.

Compatibilidad con iOS 16: probable iPhone 7 y superior

Aunque Apple lanza importantes actualizaciones de software para iOS todos los años, intenta garantizar que los modelos de iPhone más antiguos sean compatibles. Por ejemplo, iOS 15 funciona sin problemas en el iPhone 6S de 2015 y posteriores. Sin embargo, según el sitio francés iPhoneSoft , iOS 16 solo admitirá modelos de iPhone que cuenten con un procesador A10 o superior. Ese es el iPhone 7 en adelante. En particular, el iPhone 6S, 6S Plus y el iPhone SE 2016 no son compatibles.

Nota: iPhoneSoft también dijo que iPadOS 16 "probablemente no" sea compatible con iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2 o iPad Pro de 9,7 y 12,9 pulgadas.

Poco se sabe sobre iOS 16 en este momento porque aún no está disponible. Solo se han filtrado un par de cosas sobre el software, pero tome todo esto con cuidado hasta que Apple anuncie oficialmente iOS 16.

LeaksApplePro informó que iOS 16 debería introducir "grandes widgets". Incluso tuiteó una imagen que mostraba aplicaciones mostradas en cuadrados y rectángulos más grandes. Pero hay críticos de esta imagen.

EXCLUSIVO: iOS 16.

¡Prepárate para los widgets interactivos! Apple ahora está trabajando en estos "grandes widgets" llamados internamente InfoShack.

Pronto les contaré más sobre ellos. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw – LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 26 de enero de 2022

Los rumores indican que el iPhone 14 podría presentar un modo de detección de accidentes automovilísticos que puede determinar cuándo ocurrió una colisión y marcar automáticamente los servicios de emergencia. Presumiblemente, esta sería una característica de iOS 16.

Pocket-lint actualizará esta guía con una lista de deseos de características que el equipo editorial del sitio espera, pero, mientras tanto, aquí hay una característica que el autor de este artículo desea o espera en iOS 16:

El filtrador de Twitter DylanDKT ha afirmado que el iPhone 14 Pro contará con un recorte perforado en forma de píldora para su cámara frontal, y que la mayoría de la tecnología Face ID de Apple estará oculta debajo de la pantalla en lugar de usar una muesca grande. Tenga en cuenta que el conocido analista de Apple Ming-Chi Kuo dijo por primera vez el año pasado que los modelos iPhone 14 Pro y 14 Pro Max usarán un diseño perforado. Kuo también afirmó que Apple planea recuperar Touch ID en forma de un escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla, pero eso no sucederá hasta 2023. Si Apple adoptara Face ID debajo de la pantalla, eso significa que iOS tendría que admitir eso.

Esperamos que iOS 16 admita Face ID debajo de la pantalla y que la próxima serie de iPhone venga con el hardware para habilitar dicha función. Nos gustaría decir adiós a la muesca y recuperar ese espacio en pantalla.

Hay rumores de que Apple está trabajando en un auricular AR/VR llamado Apple Glasses. Incluso podría lanzar este año. De ser cierto, iOS 16 podría ofrecer soporte integrado para experiencias de realidad aumentada diseñadas específicamente para los auriculares. Quizás Apple también presente sus auriculares AR/VR junto con iOS 16 en la Conferencia Mundial de Desarrolladores en junio. Esto daría tiempo a los desarrolladores para crear aplicaciones para Apple Glasses.

Sin embargo, Apple no ha confirmado la llegada de Apple Glasses, por lo que esto es pura especulación en este momento. Aunque los anuncios de hardware son cada vez más raros en la WWDC, ¡uno puede esperar!

Escrito por Maggie Tillman.