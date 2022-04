Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Es posible que Apple ya haya anunciado un iPhone en 2022, pero no se espera que ese sea el único modelo que aparezca antes de que termine el año. No se preocupe, la compañía no ha vuelto a Touch ID ni ha abandonado los modelos Face ID . En cambio, esos modelos solo saldrán un poco más adelante.

Se espera que cuatro modelos de iPhone se sumen al ya anunciado iPhone SE (2022) . Se dice que estos son el iPhone 14 y el iPhone 14 Max, junto con los modelos Pro de estos dispositivos. Sí, eso significa que el iPhone mini podría estar muerto para este año.

Hemos cubierto los rumores que rodean aliPhone 14 Pro y al iPhone 14 Pro Max en una función separada, pero aquí nos estamos enfocando en el iPhone 14 y el iPhone 14 Max estándar. Esto es todo lo que hemos escuchado hasta ahora.

13 de septiembre de 2022?

¿Desde $799/£779/€909?

Apple normalmente lanza sus nuevos modelos insignia de iPhone en septiembre y normalmente el segundo martes del mes. Ese ha sido el patrón durante varios años, al menos lo ha sido si ignoras el 2020.

Suponiendo que Apple continúe con esta estrategia, es posible que el iPhone 14 y el iPhone 14 Max se anuncien el 13 de septiembre de 2022. Por supuesto, aún no hay nada confirmado, ni lo será hasta dentro de varios meses, pero esa sería la fecha que apuntaríamos. en el diario por ahora.

Si estamos en lo correcto, esperamos que los pedidos anticipados se abran para los modelos de iPhone 14 el viernes siguiente a su anuncio, que sería el 16 de septiembre, con disponibilidad probable para el 23 de septiembre de 2022. Recuerde, esto es solo una suposición por ahora. aunque.

En términos de precio, esperaríamos que el iPhone 14 comenzara en el mismo estadio que el iPhone 13, que cuesta $ 799 / £ 779 / € 909. Entonces esperaríamos que el iPhone 14 Max costara alrededor de £ 100 / $ 100 / € 100 más, como lo hace el iPhone 13 Pro Max en comparación con el iPhone 13 Pro, y como lo hizo el iPhone 13 en comparación con el iPhone 13 mini. Queda por ver si el precio inicial del iPhone 14 baja si realmente no hay un modelo mini este año, aunque dudamos mucho si lo hace.

Muesca

Clasificación IP68

Diseño de borde plano

Actualmente se rumorea que los modelos Apple iPhone 14 siguen un diseño similar al de sus predecesores, con una muesca en la parte superior de la pantalla. Ha habido varios informes de los modelos de iPhone 14 Pro que ofrecen un corte en forma de píldora en la parte superior de la pantalla, pero se sugiere que los modelos estándar de iPhone 14 conservarán la muesca que vimos en los modelos de iPhone 13 .

Se espera nuevamente un diseño de borde plano para los modelos de iPhone 14, y es probable que sea un marco de aluminio con una parte posterior de vidrio en lugar de acero inoxidable y vidrio, que es probable para los modelos Pro.

También se espera que los modelos de iPhone 14 ofrezcan una resistencia al agua y al polvo IP68 y vengan en una variedad de opciones de color. Es probable que haya algunas variaciones en comparación con los modelos 2021, aunque por el momento no está claro qué.

6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas

Pantallas ProMotion

Ningún modelo de 5,4 pulgadas

Según los rumores, habrá un iPhone 14 y un iPhone 14 Max en 2022, en lugar de un iPhone 14 mini y un iPhone 14. Se afirma que el iPhone 14 tendrá una pantalla de 6,1 pulgadas como el iPhone 13 , mientras que el iPhone 14 Max tendrá una pantalla de 6.7 pulgadas, lo que lo pone en línea con el modelo iPhone 13 Pro Max y, por lo tanto, probablemente tenga el mismo tamaño que el iPhone 14 Pro Max.

Los informes sugieren que los modelos estándar podrían obtener la frecuencia de actualización ProMotion 120Hz de Apple . Originalmente se habló de colocar Touch ID debajo de la pantalla para que funcione junto con Face ID, aunque los rumores más recientes sugieren que ese no será el caso este año.

A15 biónico, 5G

RAM de 6GB

¿Modelo básico de 64 GB?

Se ha sugerido que el iPhone 14 y el iPhone 14 Max no obtendrán una actualización de procesador para 2022, permaneciendo en el chip A15 Bionic que alimenta todos los modelos de iPhone 13 en lugar de pasar al A16, que se esperan los modelos de iPhone 14 Pro. para presentar

Los informes afirman que todos los modelos de iPhone 14 tendrán 6 GB de RAM y sabemos que todos serán compatibles con 5G dado que todos los iPhone, incluido el iPhone SE (2022) de nivel de entrada, lo han sido desde los modelos de iPhone 12 .

En términos de almacenamiento, con los modelos estándar de iPhone 13 con opciones de 128 GB, 256 GB y 512 GB, es probable que los modelos de iPhone 14 ofrezcan lo mismo, aunque ha habido algunos informes de que el modelo base podría comenzar con 64 GB.

Sin duda, todos los modelos de iPhone 14 se ejecutarán en iOS 16, del cual esperamos escuchar más en junio en WWDC, aunque puede leer nuestra función separada para conocer todos los detalles que conocemos hasta ahora.

Probable cámara dual

No ha habido muchos rumores en torno a las cámaras del iPhone 14, aunque se espera que tengan una configuración trasera doble, como sus predecesores.

El iPhone 13 mini y el iPhone 13 cuentan con una cámara principal y una cámara ultra ancha, pero pierden las funciones de teleobjetivo en los modelos Pro, así como un par de funciones. Es probable que los modelos de iPhone 14 también ofrezcan un sensor principal y ultra gran angular en la parte trasera, pero no un teleobjetivo, y también esperaríamos que no ofrezcan las mismas características que los modelos de iPhone 14 Pro.

Por ahora, sin embargo, los detalles son escasos en el suelo.

Esto es todo lo que hemos escuchado sobre el iPhone 14 y el iPhone 14 Max hasta ahora.

El analista de la industria Ming-Chi Kuo predijo previamente que Apple eventualmente haría el movimiento para ofrecer Touch ID debajo de la pantalla y Face ID, y aunque no pensó que sucedería antes de 2023, luego tuiteó afirmando que no cree que sucederá. suceder en absoluto ahora.

Tipster Shadow Leak reveló los tamaños de pantalla esperados y algunas especificaciones para los modelos iPhone 14 y iPhone 14 Pro.

El analista de la industria Ming-Chi Kuo afirmó que los modelos estándar de iPhone 14 se apegarán al chipset A15, mientras que los modelos de iPhone 14 Pro se trasladarán al chip A16.

Se ha informado que el iPhone 14 podría recibir un impulso bienvenido en el departamento de duración de la batería, debido a un nuevo conjunto de chips 5G que podría emplear, liberando pequeñas cantidades de espacio para una mayor capacidad de la batería.

En una nota de investigación con Haitong International Securities (a través de MacRumours) , el analista Jeff Pu dice que los cuatro iPhones 2022 vendrán con una pantalla de frecuencia de actualización de 120 Hz y 6 GB de RAM.

Según el analista Ross Young , Apple adoptará un sistema de perforaciones que consta de dos recortes: uno en forma de pastilla y otro redondo. También se sugiere que el más pequeño de esos dos recortes no sea invisible. En otras palabras, se verá como una "i" lateral cortada en la pantalla.

Según The Wall Street Journal , Apple está trabajando en una nueva función para el iPhone y el Apple Watch que puede saber si ha tenido un accidente automovilístico y marcar automáticamente los servicios de emergencia por usted.

Mark Gurman de Bloomberg afirmó que el iPhone 14 vería un rediseño, lo que corrobora los informes de que la compañía se mudará a una cámara perforada.

A Apple se le otorgó una patente que sugiere que está explorando Touch ID debajo de la pantalla. En la presentación, Apple detalla cómo el diseño actual del iPhone presenta el sensor de imágenes junto a la pantalla, en lugar de estar incrustado en ella. El núcleo de esta patente, entonces, analiza cómo este sensor de imágenes podría unirse a la pantalla para permitir la próxima iteración de Touch ID.

Escrito por Britta O'Boyle.