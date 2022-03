Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple ya no reparará los iPhone que hayan sido reportados como perdidos o robados.

Eso es según un memorando interno de la compañía visto por MacRumors , al menos, tanto las tiendas Apple como los proveedores de servicios autorizados de Apple ahora están configurados para recibir alertas cuando reciben un modelo de iPhone que ha sido reportado como perdido o robado.

Cualquier persona que trabaje en uno de estos dispositivos recibirá instrucciones para rechazar la reparación una vez que aparezca la alerta de la base de datos global del Registro de dispositivos de GSMA , que es un nuevo paso en el protocolo actual.

En este momento, las tiendas Apple Store y los AASP solo pueden rechazar una reparación si Find My está activo y el cliente no puede desactivarlo, ya que esto suele ser un indicador de que el teléfono en cuestión no es propiedad del cliente.

Sin embargo, dado que es posible que Find My tampoco haya configurado la función para el iPhone en primer lugar, esta nueva medida informada refuerza un poco la seguridad. Con esto, naturalmente, se vuelve más difícil para los ladrones reparar y vender un iPhone robado.

Todo esto sigue a muchos cambios para aquellos con iPhones perdidos o dañados, por supuesto.

En septiembre, la compañía agregó protección contra robo y pérdida a su garantía AppleCare+ del Reino Unido, y Apple Self Service Repair también se lanzó en noviembre.

Los usuarios con Find My configurado ahora también tienen la capacidad de localizar un iPhone perdido incluso cuando está apagado .

Con un poco de suerte, poder vender o usar un iPhone robado o perdido pronto será cosa del pasado, y pasos como este probablemente serán un gran paso en esa dirección.

Escrito por Conor Allison.