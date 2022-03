Los renders CAD del iPhone 14 Pro muestran cámaras de píldora y perforadoras

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Han aparecido en línea renders del supuesto iPhone 14 Pro y muestran un par de alteraciones de diseño para los próximos teléfonos insignia de Apple.

Según las especificaciones de diseño de CAD, los renderizados muestran los recortes de la cámara con perforaciones y píldoras en el frente, una desviación de la muesca que se ha utilizado en la alineación durante muchos años.

91Mobiles

Según los informes, el orificio en forma de píldora albergará los sensores Face ID, mientras que el perforador es para una cámara Selfie FaceTime.

En cuanto a otros detalles, la pantalla seguirá siendo de 6,1 pulgadas, como la que encontramos en el Apple iPhone 13 Pro.

En cuanto a los botones y la unidad de la cámara trasera, es lo mismo de siempre. El sistema de triple cámara en la parte posterior tendrá la misma forma y configuración, mientras que el botón de encendido permanecerá a la derecha con todos los demás botones a la izquierda.

Los renders fueron obtenidos por 91Mobiles de "fuentes de la industria".

Otros rumores de iPhone 14 que circulan últimamente sugirieron que la pantalla podría estirarse en los modelos Pro de este año, pero eso no se refleja en los renders. También se dice que los modelos Pro adoptarán el chipset A16 Bionic, mientras que los modelos estándar no lo harán . Y no habrá mini iPhone esta vez, se afirma.

91Mobiles espera que se filtre más sobre los nuevos iPhones la próxima semana.

Escrito por Rik Henderson.