(Pocket-lint) - Apple ha introducido silenciosamente una nueva función llamada Tap to Pay en el iPhone . Permite que los iPhone compatibles acepten pagos a través de Apple Pay, tarjetas de crédito y débito sin contacto y otras billeteras digitales. Pero la mejor parte es que no se requiere hardware adicional. Aquí está todo lo que necesita saber sobre Tap to Pay.

En febrero de 2022, Apple anunció planes para implementar Tap to Pay en iPhone. Básicamente, le permite utilizar dispositivos móviles como terminal de pago. Se cree que la adquisición de la startup Mobeewave por parte de Apple es la base de esta tecnología. La función admite pagos de Apple Pay, tarjetas de crédito y débito sin contacto y otras billeteras digitales.

Tap to Pay es notable porque, anteriormente, las empresas que aceptaban pagos sin contacto en un iPhone necesitaban usar hardware adicional de terceros, como el dongle Square Reader.

Por ahora, está limitado a empresas y comerciantes que deseen aceptar pagos sin contacto a través de aplicaciones iOS compatibles con un iPhone XS o posterior. Al finalizar la compra, una empresa le pedirá que sostenga su propio iPhone o Apple Watch, tarjeta de crédito o débito sin contacto u otra billetera digital cerca del iPhone del comerciante, y luego el pago se completará de forma segura utilizando la tecnología NFC.

En otras palabras, según Apple, todos los comerciantes necesitarán en el futuro sus iPhones para aceptar y procesar pagos.

Stripe ha anunciado que será la primera plataforma de pago en ofrecer "Tap to Pay on iPhone" a sus clientes comerciales, incluida la aplicación Shopify Point of Sale, en la primavera de 2022. Más adelante en el año seguirán plataformas y aplicaciones de pago, según a Apple Las tiendas Apple en los EE. UU. también implementarán la función en algún momento de 2022.

La función se lanzará en los EE. UU. más adelante en 2022. Parece ser exclusiva de los EE. UU. en el momento del lanzamiento, sin que se anuncien otros países.

Aunque Tap to Pay aún no está listo para que lo use, la API de soporte está disponible en iOS 15.4 beta 2 (aprende cómo instalarla aquí ), lo que podría habilitar la función en iPhone XS y modelos posteriores.

Hay iPhones más antiguos con NFC, pero, por ahora, los modelos de iPhone 6, 7 y 8 no están en la lista compatible.

Consulte la guía de Pocket-lint sobre Apple Pay para obtener más información sobre cómo funciona la billetera digital.

