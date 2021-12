Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple Pay tiene una serie de funciones excelentes integradas. Es una de las formas más convenientes de pagar, no solo porque no hay límite como lo hay con una tarjeta sin contacto, sino porque no necesita recordar su número PIN, ni siquiera tener sus tarjetas encima.

Sin embargo, una de sus mejores características es la función Express Travel Card. Configure esto, que es muy simple de hacer, y literalmente puede tocar su iPhone o Watch en una terminal de pago compatible, como el metro de Nueva York o el metro de Londres, y lo dejarán pasar directamente.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la función Express Travel Card en Apple Pay , cómo usarla y cómo configurarla.

La función Express Travel Card dentro de Apple Pay le permite designar una de las tarjetas que ha configurado en Apple Pay como una tarjeta de viaje que no requiere autenticación Touch ID o Face ID cuando se usa con una terminal de pago de transporte público compatible.

Normalmente, cuando use Apple Pay, necesitará autenticar su tarjeta antes de tocar su iPhone en la terminal de pago para pagar usando su huella digital y Touch ID o Face ID y su rostro, según el modelo de su iPhone. Con Apple Watch, solo necesita tocar dos veces el botón lateral debajo de la corona digital, lo que a veces es más conveniente, especialmente cuando se usa una máscara.

Sin embargo, si configura la función Express Travel Card, no necesitará autenticar la tarjeta que seleccione, ni tendrá que tocar dos veces el botón lateral del Apple Watch. La función le permite simplemente caminar hasta una terminal de pago de transporte público compatible y tocar su iPhone o Apple Watch contra ella.

Una vez que haya configurado la Express Travel Card en Apple Pay, es muy fácil de usar. Simplemente deberá tocar su iPhone o Apple Watch contra la terminal de pago del transporte público.

La tarjeta que ha seleccionado funcionará automáticamente y le permitirá atravesar las barreras, sin requerir ninguna autenticación y tampoco necesita desbloquearla. Para aquellos con un iPhone XS o posterior, o un Apple Watch Series 4 o posterior, también funcionará hasta cinco horas después de que se agote la batería.

Lo único que debe recordar es usar el mismo dispositivo al tocar dentro y fuera. Por ejemplo, si usa su iPhone para tocar, deberá usar su iPhone para tocar en lugar de su Apple Watch y viceversa.

Para habilitar la función Express Travel Card en iPhone, siga estos pasos:

Configuración abierta Toca Wallet y Apple Pay Toque Tarjeta de viaje exprés Seleccione la tarjeta que desea utilizar para pagar el transporte público automáticamente

Para habilitar la función Express Travel Card en Apple Watch, siga estos pasos:

Abra la aplicación Apple Watch en su iPhone Toca Wallet y Apple Pay Toque Tarjeta de viaje exprés Seleccione la tarjeta que desea utilizar para pagar el transporte público automáticamente Ingrese su contraseña de Apple Watch en su reloj si se le solicita