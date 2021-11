Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se cree que Apple está desarrollando una nueva función para el iPhone y el Apple Watch que puede saber si ha tenido un accidente automovilístico y marcar automáticamente los servicios de emergencia por usted.

Según The Wall Street Journal , la función aparentemente está disponible para el próximo año, presumiblemente como parte de iOS 16 y watchOS 9. No olvide que hay servicios de automóviles conectados similares, como OnStar de GM, Starlink de Subaru y Uconnect de Fiat Chrysler. - que puede llamar al 911 en los EE. UU. si ha tenido un accidente automovilístico. Pero no todos los automóviles tienen funciones de conectividad. Para esos vehículos, algo como el próximo sistema de Apple podría realmente salvar la vida de los usuarios de iPhone.

Vale la pena señalar que seguiría la aplicación de seguridad personal de Google para teléfonos Pixel, que incluye una función para pedir ayuda cuando detecta un bloqueo.

Según los informes, la función de detección de accidentes automovilísticos de Apple funciona midiendo un salto instantáneo en la gravedad, o las fuerzas g en el impacto. La compañía con sede en Cupertino ha estado probando la función durante el último año mediante la recopilación de datos anónimos de usuarios de iPhone y Apple Watch, dijo The Wall Street Journal.

Honestamente, suena como la función de detección de caídas de Apple Watch , pero para automóviles. La detección de caídas puede indicar si se ha tropezado o tropezado y alertar a los servicios de emergencia.