(Pocket-lint) - El próximo teléfono de nivel de entrada de Apple se llamará iPhone SE Plus y se lanzará en 2022, según un nuevo rumor.

Desde la llegada de la línea iPhone 13 en septiembre, los rumores de la industria se han centrado rápidamente en el modelo de presupuesto de Apple. El último, del analista de pantallas Ross Young, indica que la compañía de Cupertino le dará al próximo iPhone SE un nuevo apodo.

Sin embargo, a pesar de que el teléfono se inclinó para presentar el nombre Plus, se dice que en realidad no será más grande que el iPhone SE actual (2020) . Esto significaría que se aleja de la convención de los modelos emblemáticos de iPhone anteriores, como el iPhone 7 Plus y el iPhone 8 Plus, en los que el Plus denota el equivalente más grande.

En cambio, Young sugiere que el iPhone SE Plus contará con la misma pantalla LCD de 4.7 pulgadas que antes, lo que coincide con el informe iPhone SE 2022 de Macotakara de principios de este mes, así como con el consejo del iPhone SE del respetado analista de la industria Ming-Chi Kuo de Marcha.

Tampoco es solo el tamaño de la pantalla lo que parece acordado en gran medida, con soporte para 5G y una fecha de lanzamiento de 2022 también promocionada por Young a través de Twitter. Nuevamente, esto es algo que ha sido muy consistente en los informes que hemos visto hasta ahora.

Un fragmento de nueva información, mente, es que el iPhone SE 3, que es lo que se esperaba que fuera el nombre de la próxima iteración, ahora se ha pospuesto para 2024. Young dice que este modelo será el que mejorará el tamaño de pantalla, con una pantalla LCD de entre 5,7 pulgadas y 6,1 pulgadas.

Si eso termina siendo cierto es demasiado pronto para saberlo, por supuesto, pero los detalles que rodean al próximo iPhone SE ciertamente parecen estar enfocados.

Al igual que con todos los rumores previos al lanzamiento, todavía tomaríamos esta información con una pizca de sal, pero la consistencia generalmente resulta en precisión, y la línea iPhone SE debe actualizarse, después de todo.