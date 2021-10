Cómo arrastrar y soltar imágenes de Safari a Fotos en iPhone

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hay algunos buenos consejos y trucos ocultos en el software iOS del iPhone de Apple, algunos de los cuales puedes leer en nuestra función de resumen de consejos y trucos . Sin embargo, hay uno que descubrimos en iOS 15 que es digno de su propia característica, porque es simplemente excelente.

¿Sabías que puedes arrastrar y soltar imágenes directamente desde Safari a tu biblioteca de fotos ? Deberá asegurarse de tener las dos manos listas; esta no es una punta de una mano. Pero, si hay una serie de imágenes de la búsqueda de imágenes de Google, por ejemplo, que desea colocar directamente en su biblioteca de fotos, estamos a punto de decirle cómo.

Es posible que este no sea un consejo que necesite con tanta frecuencia, pero no puede decirnos que no es bueno. Ya sea que esté buscando memes divertidos en la búsqueda de imágenes de Google, o tal vez algo más práctico, puede mantener presionada y arrastrar una imagen a la esquina de su pantalla, simplemente toque varias imágenes más y luego arrástrelas y suéltelas todas en su biblioteca de fotos. en un movimiento.

Así es cómo.

Abra la aplicación Fotos en su iPhone Abra la aplicación Safari en su iPhone Abra la página en Safari que tiene las imágenes que desea guardar en su biblioteca de fotos Mantenga presionada una imagen y arrástrela a la esquina. Continúe sosteniendo esa imagen con un dedo y luego toque cada imagen posterior con la otra mano Cada imagen que toque irá automáticamente a la esquina con la primera imagen, creando una pila Una vez que tenga todas las imágenes que desea, use la mano que estaba tocando las imágenes para deslizar hacia arriba desde la parte inferior de su iPhone para cargar el Selector de aplicaciones si tiene un iPhone con Face ID, o toque dos veces el Botón de inicio para aquellos con Touch ID Toca la aplicación Fotos, que debería estar junto a la aplicación Safari si las abriste una tras otra. Una vez que la aplicación Fotos esté abierta en su Biblioteca, libere la retención que tiene sobre las imágenes y aparecerán automáticamente en su Biblioteca.

Por supuesto, este truco también funciona con una sola imagen, lo que significa que ya no tiene que mantener presionada una foto y luego tocar Agregar a las fotos si no lo desea, aunque es probable que sea más rápido en el caso de una. Foto.

Vale la pena señalar que para poder seleccionar varias imágenes y arrastrarlas y soltarlas en Safari, debe mantener presionada la primera imagen y no soltarlas hasta que las haya soltado todas en la Biblioteca de fotos, por lo que necesita dos manos, o dedos muy largos.