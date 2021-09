Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple lanzó una función con iOS 14.5 que permitía a los propietarios de un Apple Watch poder desbloquear su iPhone con Face ID, incluso cuando usaban una máscara. Desafortunadamente, esa función no funciona actualmente para algunos usuarios de iPhone 13 , pero no se preocupe, parece que se acerca una solución.

Para algunos usuarios de iPhone 13, incluidos nosotros en Pocket-lint, aparece un mensaje de error al intentar activar la función Desbloquear con Apple Watch. La función utiliza la conexión segura a su Apple Watch para las solicitudes de Siri, así como para desbloquear su iPhone cuando una obstrucción, como una máscara, impide que Face ID reconozca su rostro. Requiere que su Apple Watch esté protegido por un código de acceso, esté desbloqueado y esté cerca de su muñeca.

Sin embargo, cuando intentamos activar la función Desbloquear con Apple Watch, recibimos un mensaje que dice "No se puede comunicar con Apple Watch" y no importa cuántas veces toque "Intentar de nuevo", no tiene ninguno. de ella.

Sin embargo, según un informe sobre MacRumours , Apple aparentemente ha dicho en un documento de soporte que solucionará el problema en una próxima actualización de software. Actualmente no hay información sobre qué actualización de software incluirá la solución, ni cuándo podría ser lanzada, pero espere, espero que no pase mucho más tiempo para aquellos de ustedes que sufren problemas similares.

Las mejores ofertas de teléfonos del Black Friday 2021: ¿Qué teléfonos inteligentes tendrán descuento en 2021? Por Chris Hall · 27 Septiembre 2021