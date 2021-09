Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Un nuevo Apple iPhone SE podría estar en camino y contará con conectividad 5G para arrancar. Al menos, esa es la opinión del reconocido analista de la industria Ming-Chi Kuo.

También predice que el iPhone 14 Pro será el primero en deshacerse por completo de la muesca de la cámara frontal, y Apple optará por una lente perforadora.

Tenemos que decir que, aunque hemos escuchado esto último antes, no estamos del todo convencidos. La nueva muesca más pequeña de la serie iPhone 13 es un compromiso decente y estaría fuera de lugar que Apple ofreciera una nueva serie de dispositivos que se ven muy diferentes entre sí. Simplemente no podemos ver que el iPhone 14 tenga una muesca y el 14 Pro no. Sin embargo, podríamos estar equivocados.

Kuo también sugiere que un nuevo iPhone asequible de 6.7 pulgadas también está en las tarjetas.

"Los puntos de venta de hardware para iPhones 2022 incluyen 1) un nuevo iPhone SE con soporte 5G (1H22), 2) un nuevo y más asequible iPhone de 6.7 ″ (2H22), y 3) dos nuevos modelos de gama alta equipados con un agujero perforado pantalla (reemplazando el diseño del área de la muesca) y una cámara ancha de 48MP (2H22) ", escribió en su último informe de mercado.

La cámara de 48 megapíxeles es creíble, al igual que la incorporación de 5G al próximo iPhone SE. De hecho, tiene un sentido básico considerando que la tecnología de módem 5G está reduciendo su precio mientras que el soporte de red está aumentando. De hecho, nos sorprendería que Apple considere la posibilidad de utilizar un teléfono solo 4G en el futuro.