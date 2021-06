Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple presenta una importante actualización de software cada año. Como de costumbre, la compañía hizo una vista previa de la actualización y nos dio algunas indicaciones sobre las características que vendrán más adelante este año, durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) en junio .

Para 2021, la actualización del software es iOS 15. Aquí están todas las características que Apple anunció durante la WWDC 21 que vienen con iOS 15. También encontrará rumores relacionados con el software en la parte inferior, junto con nuestra lista de deseos continua.

Vista preliminar de junio de 2021

Septiembre 2021

Se espera que la actualización de iOS 15 se lance junto con el próximo iPhone, que se rumorea que es el iPhone 13 . Antes de 2020, el iPhone se reveló en la primera semana de septiembre, normalmente un martes, y estuvo disponible ese viernes, que es cuando el nuevo software también estaría disponible, a veces el día anterior.

Si Apple vuelve a su patrón habitual anterior a 2020, podría ser que los modelos de iPhone 13 se revelen el 7 de septiembre, lo que situaría la fecha de lanzamiento de iOS 15 alrededor del 9 o 10 de septiembre. Por supuesto, todavía no se sabe nada oficial, ni lo será hasta dentro de varios meses. Apple solo ha dicho que el software estaría disponible en el "otoño".

Una versión beta para desarrolladores de iOS 15 estuvo disponible a partir del 7 de junio. La beta pública estará disponible a partir de julio.

Aquí están todas las características que Apple anunció que llegarán a iOS 15.

FaceTime está obteniendo grandes mejoras con iOS 15. Spatial Audio de Apple llegará al servicio de mensajería de video de iOS, con el objetivo de hacer que las llamadas sean más naturales.

También hay un par de otras características nuevas para ayudar a mejorar las llamadas, incluido el aislamiento de voz que bloqueará el ruido ambiental para enfocarse más en su voz, ofreciendo un audio más claro, y amplio espectro, que incluye el ruido ambiental. Podrás cambiar entre los dos con solo tocar un botón.

Además, Apple está agregando una vista de cuadrícula y un modo de retrato a FaceTime, junto con FaceTime Links. Los enlaces de FaceTime le permiten crear un enlace y compartirlo a través de Mensajes, Calendario, Correo o aplicaciones de terceros para permitir que cualquier persona se una a una llamada de FaceTime desde el navegador web en un dispositivo Android o Windows.

También habrá una función llamada SharePlay que permitirá a los usuarios compartir experiencias, como escuchar canciones juntos a través de Apple Music , ver un programa de televisión o una película en sincronía o compartir sus pantallas para ver aplicaciones juntos.

Se ha diseñado una nueva función para iOS 15 llamada Focus para reducir la distracción mediante el filtrado de notificaciones y aplicaciones en función de lo que le dice a su iPhone que se está enfocando. Hay cuatro opciones estándar: No molestar, Personal, Trabajo y Dormir.

Las cuatro opciones estándar usan inteligencia en el dispositivo, como sus horas de trabajo, para sugerir qué aplicaciones y personas desea que le permitan notificarle, y también le permiten crear páginas de pantalla de inicio con solo aplicaciones y widgets particulares. Si elige un Focus en uno de sus dispositivos Apple, se configurará en cualquier otro dispositivo Apple que tenga.

También puede crear un enfoque personalizado para filtrar notificaciones, informar automáticamente a sus amigos que no está disponible (como lo hace No molestar mientras conduce) y ocultar distracciones sin perder notificaciones clave. Por ejemplo, con la opción Work Focus, puede configurar que solo lleguen los mensajes de compañeros de trabajo, junto con los correos electrónicos, mientras desactiva todas las demás notificaciones hasta que cambie a Personal Focus.

Las notificaciones se están rediseñando para iOS 15, con la introducción de un Resumen de notificaciones que recopila notificaciones que no son críticas en el tiempo y las organiza por prioridad con las más relevantes en la parte superior. Este resumen se entregará en un mejor momento, como por la mañana o por la noche, en lugar de a la mitad de la jornada laboral.

El Resumen de notificaciones utiliza inteligencia artificial para organizar las notificaciones en función de sus interacciones con las aplicaciones, mientras que los mensajes urgentes, las llamadas perdidas, etc. se entregan de inmediato para que no se los pierda.

Las notificaciones también tendrán fotos de contacto para personas en iOS 15 e íconos más grandes para aplicaciones para que sean más fáciles de identificar.

iOS 15 traerá una función llamada Live Text que usa inteligencia en el dispositivo para reconocer texto en una foto. Le permitirá tomar una foto de un número de teléfono en una imagen, por ejemplo, y luego llamar al número, o tomar una foto de la contraseña de Wi-Fi en un café y copiarla directamente en el cuadro cuando se le solicite.

También hay una función de búsqueda visual que le permite tomar una foto de una flor y buscar de qué tipo es, o un perro y descubrir de qué raza es, por ejemplo.

Spotlight Search también se está mejorando en iOS 15, utilizando inteligencia para buscar fotos por ubicación, personas, escenas u objetos. También puede usar la función Live Text para buscar texto y escritura a mano en fotos, al mismo tiempo que ofrece búsqueda de imágenes en la web y mejores resultados para actores, músicos, programas de televisión y películas.

Ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. 2021: aquí es donde le presentaremos todas las grandes ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. Por Maggie Tillman · 7 Junio 2021

Al buscar un contacto, también verá conversaciones recientes, fotos compartidas e incluso su ubicación si comparte en Find My.

Las actualizaciones de la aplicación Fotos incluyen la introducción de una sección Compartidos contigo, junto con una gran actualización de la función Recuerdos. Apple Music se integrará en Memories en iOS 15, y también hay una interfaz más interactiva.

La integración con Apple Music utilizará la inteligencia del dispositivo para personalizar también las sugerencias de canciones que tienen como objetivo dar vida a los recuerdos y los carretes de memoria verán cómo la música se ajusta al tono y al ritmo.

El soporte para tipos adicionales de llaves llegará a Apple Wallet, uniendo las llaves digitales del automóvil , con iOS 15. Los usuarios de los estados participantes en los EE. UU. Podrán agregar su licencia de conducir o identificaciones estatales a la aplicación Wallet, y también habrá soporte. para que su iPhone pueda desbloquear su hogar, oficina y habitación de hotel.

La Administración de Seguridad en el Transporte está trabajando para habilitar los puntos de control de seguridad del aeropuerto como el primer lugar que aceptará una tarjeta de identificación digital, mientras que Hyatt es el primer grupo hotelero que está trabajando para que sus clientes puedan usar su iPhone para desbloquear sus habitaciones.

La aplicación Weather se está rediseñando para iOS 15, destacando una integración mucho más profunda con Dark Sky. La aplicación meteorológica verá más pantallas gráficas de datos meteorológicos, junto con mapas de pantalla completa, diseños dinámicos que cambian según el clima y un fondo animado rediseñado que refleja las condiciones.

También se le avisará con notificaciones cuando la lluvia o la nieve comience y se detenga.

Maps también se ha revisado en iOS 15, con detalles mejorados en ciudades para vecindarios, distritos comerciales, elevaciones, edificios y puntos de referencia diseñados a medida. Habrá un modo nocturno con un "brillo iluminado por la luna" y también habrá nuevos colores y etiquetas de carreteras.

Además, iOS 15 brindará una experiencia de conducción en la ciudad tridimensional cuando navegue con su iPhone o CarPlay , con más detalles de la carretera, como carriles para autobuses y cruces de peatones. También hay realidad aumentada a bordo de Maps en iOS 15 cuando sostienes tu iPhone, lo que ofrece una posición muy precisa e instrucciones detalladas para caminar.

Aquellos que utilicen Apple Maps para el transporte público podrán seguir una ruta de tren seleccionada y recibirán notificaciones cuando sea el momento de bajarse.

Safari está obteniendo una nueva barra de pestañas en iOS 15 que aparece en la parte inferior de la pantalla para que pueda cambiar entre pestañas. También hay grupos de pestañas que le permiten guardar pestañas y acceder a ellas en iPhone, iPad y Mac.

Otras características que vienen a Safari con iOS 15 incluyen una página de inicio personalizable y extensiones web en iOS.

iOS 15 trae más controles de privacidad, como se rumorea. Hay reconocimiento de voz en el dispositivo para permitir que el audio de las solicitudes de Siri se procese por completo en su iPhone de forma predeterminada.

Mail Privacy Protection evita que los remitentes puedan saber si ha abierto su correo electrónico, al tiempo que oculta una dirección IP para que los remitentes no puedan conocer su ubicación o usarla para crear un perfil sobre usted.

Además, un Informe de privacidad de la aplicación le brindará una descripción general de cómo las aplicaciones usan el acceso otorgado a su ubicación, fotos, cámara, micrófono y contactos en los siete días anteriores y qué otros dominios han sido contactados durante ese tiempo por la aplicación.

La aplicación Notes ve etiquetas creadas por el usuario agregadas en iOS 15, lo que le permite categorizar notas rápidamente. También podrá mencionar a los miembros de las notas compartidas para notificarse mutuamente sobre actualizaciones importantes. También hay una vista de actividad en iOS 15 que mostrará el historial reciente de los cambios en una nota compartida.

Una nueva función Compartido contigo, mencionada brevemente en la sección Fotos anterior, funcionará en todo el sistema en iOS 15 para encontrar artículos, música, programas de TV, fotos y cualquier otra cosa que se comparta contigo a través de las conversaciones de mensajes. Estos aparecerán en una sección Compartidos contigo en aplicaciones como Fotos, Safari, Apple News, Música, Podcasts y la aplicación Apple TV para ayudarte a acceder rápidamente a la información compartida en contexto.

Los cambios en Siri incluyen la capacidad de que el asistente no solo anuncie mensajes y llamadas entrantes cuando use AirPods, sino también notificaciones. Podrás pedirle a Siri que comparta lo que está en tu pantalla cuando uses los audífonos inalámbricos.

iOS 15 trae algunas características nuevas a iCloud, incluyendo Hide My Email, soporte ampliado de HomeKit Secure Video y un nuevo servicio de privacidad en Internet llamado iCloud Private Relay.

La aplicación Health obtiene algunas funciones nuevas con iOS 15, incluida una pestaña para compartir que permite a los usuarios compartir sus datos de salud con familiares, cuidadores o un equipo de atención. También está presentando Tendencias para darle un enfoque en cambios significativos en sus métricas de salud, como una frecuencia cardíaca en reposo más alta, por ejemplo.

También viene con el nuevo software una métrica de salud llamada Walking Steadiness, que le ayudará a controlar el riesgo de caídas.

La aplicación Find My obtiene algunas capacidades nuevas en iOS 15, incluidos los usuarios que pueden ubicar un dispositivo que se ha apagado o borrado, junto con Alertas de separación que le notifican si deja un AirTag , un dispositivo Apple o un accesorio de red Find My en un lugar desconocido. AirPods Pro y AirPods Max también recibirán soporte de Find My network y también habrá un nuevo widget Find My.

Además, iOS 15 traerá ubicaciones de transmisión en vivo para familiares y amigos que comparten su ubicación entre sí.

Para Translate, iOS 15 traerá una función de Live Translate, lo que permitirá que la conversación fluya entre dos idiomas. El software también traerá la traducción de todo el sistema a texto en cualquier lugar del iPhone.

Una pequeña actualización aquí, pero una actualización de todos modos. La aplicación Apple TV verá una nueva fila llamada "Para todos ustedes" en iOS 15, que ofrece una colección de programas y películas basados en todos los miembros del hogar.

Aparecerán un par de nuevas opciones de configuración con iOS 15, incluida la opción para que los usuarios de iPhone existentes hagan una copia de seguridad temporal de los datos en iCloud, incluso sin una suscripción. Para aquellos que se trasladen al iPhone por primera vez, habrá una opción mejorada "Mover a iOS" para una fácil transferencia de álbumes de fotos, archivos, carpetas y configuraciones de accesibilidad.

En términos de accesibilidad, iOS 15 ofrece nuevas funciones para VoiceOver, junto con nuevos sonidos de fondo para ayudar a minimizar las distracciones, y compatibilidad con Made for iPhone para audífonos bidireccionales.

También podrá personalizar la pantalla y el tamaño del texto aplicación por aplicación, y la compatibilidad con el reconocimiento de audiogramas importados también llegará a las adaptaciones de auriculares.

A veces, con el software, no sabe lo que quiere o necesita hasta que lo obtiene y luego se pregunta cómo ha podido vivir sin él.

Hay algunas cosas que aún no se han visto previamente y que aún nos gustaría ver en iOS 15 a finales de este año:

Capacidad para editar categorías de la biblioteca de aplicaciones

Opción de tener la biblioteca de aplicaciones como vista predeterminada

Mejoras en la pantalla de bloqueo

Siempre a la vista

Apple Watch para desbloquear iPhone sin máscara (usuarios de Touch ID)

Tiendas de aplicaciones de terceros

Mejor soporte para relojes inteligentes de terceros (poco probable, lo sabemos)

Apple ha dicho que iOS 15 será compatible con el iPhone 6S y versiones posteriores, a pesar de que algunos rumores afirmaron anteriormente que este no sería el caso. Por lo tanto, la lista de iPhones que admitirán el nuevo software es la siguiente:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE (2016)

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

Aquí están todos los rumores que rodean a iOS 15.

Apple reveló algunas de las características que llegarán al iPhone con una vista previa de iOS 15 durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC).

Mark Gurman de Bloomberg informó que iOS 15 traerá una actualización sobre cómo los usuarios manejan las notificaciones, protecciones de privacidad adicionales y una pantalla de bloqueo actualizada. Gurman también mencionó un rediseño de la aplicación iMessages, aunque dijo que sus fuentes dijeron que esto podría ocurrir más tarde.

Un informe sobre iPhonesoft afirmó que iOS 15 podría traer un Centro de control rediseñado, junto con animaciones y soporte completo para AirTags. El informe también mencionó la autenticación dual, que permitiría tanto Face ID como Touch ID para desbloquear un iPhone, algo que sería necesario si el iPhone 13 tiene un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla y Face ID.

Según iPhonesoft , iOS 15 requerirá un chip A10 y más nuevo para funcionar. Por lo tanto, se dice que no ofrecerá soporte para iPhone 6S, iPhone 6S Plus y iPhone SE (2016).

Escrito por Britta O'Boyle.