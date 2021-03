Cómo configurar Find My Friends y rastrear un iPhone

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La aplicación Find My de Apple le permite rastrear la ubicación de sus amigos y familiares. La persona a la que desea rastrear también debe tener un iPhone , y debe aceptar su solicitud para compartir su ubicación con usted, pero una vez configurada, puede rastrear el iPhone de su familia o amigo en cualquier momento.

La función originalmente se llamaba Find My Friends , pero las aplicaciones Find My Friends y Find My iPhone se combinaron en 2019 con el lanzamiento de iOS 13 en lo que ahora se llama Find My.

A continuación, se explica cómo configurar el seguimiento para el iPhone de un amigo o familiar, así como cómo rastrear un iPhone una vez configurado.

Es fácil comenzar a compartir la ubicación de su iPhone con un amigo o familiar, y puede elegir entre compartirlo durante una hora, hasta el final del día en que lo configuró o indefinidamente.

Tenga en cuenta que durante el período de tiempo que seleccione, el amigo podrá ver exactamente dónde se encuentra a menos que desactive su ubicación o no tenga datos móviles.

Para configurar encontrar a mis amigos y comenzar a compartir su ubicación con un amigo, siga los pasos a continuación:

Asegúrate de que ambos tengan un iPhone Abra la aplicación Find My. Tiene un fondo gris con un gran círculo verde y un pequeño punto azul dentro del círculo verde. Toque la pestaña Personas en la parte inferior izquierda Toque Compartir mi ubicación Busque el contacto con el que desea compartir su ubicación. Aquellos con iPhones aparecerán en azul. Si el nombre del contacto es gris, no tienen un iPhone y esta función no funcionará. Agregue cualquier contacto adicional con el que desee compartir su ubicación Una vez que haya seleccionado a todos los amigos con los que desea compartir su ubicación, toque en Enviar en la parte superior derecha Seleccione "Compartir durante una hora", "Compartir hasta el final del día" o "Compartir indefinidamente".

Los amigos con los que ha elegido compartir su ubicación aparecerán en la pestaña Personas de la aplicación Buscar mi. Debajo de su nombre, dirá "Puede ver su ubicación", a menos que estén compartiendo la ubicación entre sí.

Para rastrear el iPhone de un amigo, debe compartir su ubicación contigo como se indica arriba. Si también forman parte de su grupo Compartir en familia, sobre el cual puede leer más en nuestra función separada , y comparten la ubicación con usted, podrá ver todos sus dispositivos Apple asociados con su ID de Apple en la pestaña Dispositivos de la aplicación Find My.

Tu amigo puede seguir los pasos de la sección anterior para comenzar a compartir su ubicación contigo, lo que te permitirá rastrear su iPhone y ver dónde están. Alternativamente, puede comenzar a compartir su ubicación con ellos como se indicó anteriormente, luego toque su nombre en la pestaña Personas y desplácese hacia abajo hasta "Solicitar seguir la ubicación".

Recibirán una notificación de su solicitud, que luego deberán aceptar antes de que pueda rastrear su iPhone.

Una vez que se haya aceptado su solicitud y se haya compartido la ubicación, podrá ver la ubicación de un amigo en la pestaña Personas de la aplicación Buscar mi. Debajo de su nombre, te dirá la ciudad y el país donde se encuentran, así como la distancia a ti. Si toca su nombre, verá un mapa que le brinda una ubicación más precisa, así como la opción de obtener direcciones a su ubicación.

También puede ver la ubicación de un amigo con el que comparte a través de Mensajes . Abra Mensajes> Abra el chat de la persona cuya ubicación desea ver> Toque su nombre en la parte superior del chat> Toque el símbolo "i". Su ubicación aparecerá dentro del mapa.

Es posible configurar notificaciones dentro de la aplicación Find My en iPhone. Puede configurar su iPhone para que notifique automáticamente a su amigo cuando se vaya o llegue a casa, por ejemplo, o puede configurar una notificación para usted cuando un amigo se vaya del trabajo o de la casa, o incluso algo más específico, como pasar por un lugar determinado en un paseo.

Para configurar notificaciones, siga los pasos a continuación:

Abra la aplicación Find My Toque la pestaña Personas en la parte inferior izquierda Toque en el amigo para el que desea configurar una notificación o sobre el Deslice hacia arriba en la tarjeta de información para ver todas las opciones debajo del mapa Toque en Agregar en Notificaciones Toca Notificarme o Notificar a [contacto]

Si selecciona Notificarme, puede elegir entre [contacto] Llega, [contacto] Se va o [contacto] No está , seguido de la ubicación actual de su contacto, su ubicación o una Nueva ubicación y la frecuencia con la que desea recibir las notificaciones, que puede ser Solo una vez o Cada vez.

La elección de [contacto] no está en cambia ligeramente las opciones. Las opciones de ubicación son las mismas, pero luego puede seleccionar un período de tiempo y los días en los que desea que se le notifique. Por ejemplo, puede configurar una notificación para que le avise cada vez que un amigo no esté en el trabajo durante la semana.

Si selecciona Notificar a [contacto], puede elegir entre Llego y Me voy, seguido de su ubicación actual, su ubicación actual o Nueva ubicación, y la frecuencia con la que desea que se envíen las notificaciones. , que nuevamente es una opción de Solo una vez o Cada vez.

Una vez que haya seleccionado sus opciones, deberá tocar Agregar en la esquina superior derecha. Cuando esté configurando una notificación para usted mismo, el contacto sobre el que elija recibir una notificación recibirá una alerta para informarle que ha configurado una notificación.

Hay un par de otros consejos y trucos dentro de la aplicación Find My que vale la pena mencionar para ayudarlo a aprovecharla al máximo.

Puede dejar de compartir su ubicación en cualquier momento desactivando la opción de ubicación en la aplicación Buscar mi dentro de la pestaña Yo. Cuando está apagado, ninguno de sus amigos con los que comparte su ubicación podrá ver dónde se encuentra.

Simplemente dirá No se encontró ninguna ubicación debajo de su nombre en la pestaña Personas. Cuando lo vuelva a activar, su ubicación volverá a aparecer.

Puede dejar de compartir su ubicación con un amigo específico de forma permanente si cambia de opinión. Desaparecerá de su lista en Personas en la aplicación Buscar mi y tendrá que seguir los pasos al comienzo de esta función para comenzar a compartir la ubicación nuevamente.

Abra la aplicación Buscar mi> Toque en la pestaña Personas> Toque en la persona con la que desea dejar de compartir su ubicación> Deslice hacia arriba en la tarjeta de información en la parte inferior de la pantalla> Toque en Dejar de compartir mi ubicación> Confirmar Detener Compartiendo ubicación .

Si no desea recibir solicitudes de amigos para seguir su ubicación, puede desactivarlas.

Abra la aplicación Buscar mi> Toque en la pestaña Yo> Deslice hacia arriba en la tarjeta de información en la parte inferior de la pantalla> Desactive la opción Permitir solicitudes de amistad en Notificaciones.

Las mejores ofertas solo para SIM: datos 5G ilimitados por £ 16 / m en Three Por Rob Kerr · 18 Marzo 2021

Puede agregar ciertos amigos como favoritos dentro de la aplicación Find My. Si agrega un amigo o contacto como favorito, aparecerá en la parte superior de su lista en la pestaña Personas de la aplicación Buscar mi, lo que le permitirá ver su ubicación rápidamente, especialmente si comparte su ubicación con varios amigos.

Abra la aplicación Buscar mi> Toque su nombre en la pestaña Personas> Deslice hacia arriba en la tarjeta de información en la parte inferior de la pantalla> Toque Agregar [contacto] a Favoritos.

En lugar de que la ciudad y el país aparezcan como la ubicación debajo del nombre de un contacto en la aplicación Buscar mi, puede editar el nombre de una ubicación para que diga Casa o Trabajo, por ejemplo.

Abra la aplicación Buscar mi> Toque en la pestaña Personas> Toque en la persona para la que desea editar la ubicación> Deslice hacia arriba en la tarjeta de información en la parte inferior de la pantalla> Toque en Editar nombre de ubicación> Seleccione desde Casa, Trabajo, Escuela , Gimnasio, Ninguno o Crear etiqueta personalizada.

Puede editar el nombre de una ubicación para usted y sus contactos, de modo que sus contactos vean "Casa" en lugar de la ciudad y el país.

Abra la aplicación Find My> Toque la pestaña Yo> Deslice hacia arriba en la tarjeta de información> Toque Editar nombre de ubicación.

Si ya no desea ver la ubicación de un amigo, puede eliminarlo de su lista.

Abra la aplicación Buscar mi> Toque en la pestaña Personas> Toque en la persona que desea eliminar de su lista> Deslice hacia arriba en la tarjeta de información en la parte inferior de la pantalla> Toque en Eliminar [contacto].

Escrito por Britta O'Boyle.