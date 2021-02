Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La aplicación Apple TV está diseñada para colocar todo su televisor en un solo lugar. Es el hogar del servicio de suscripción Apple TV + , pero también presenta programas de otros socios de transmisión como Prime TV y Disney +, así como miles de películas para comprar o alquilar.

Hay secciones seleccionadas para ayudarlo a descubrir más de lo que le gusta, según lo que ve en todas las diferentes plataformas, así como las opciones del editor para elegir lo mejor de todas las diferentes plataformas y hacer el trabajo por usted.

La aplicación Apple TV está disponible en una variedad de dispositivos, no solo iPhone , iPad, Mac y Apple TV, sino también en dispositivos que no son de Apple, incluidos Samsung Smart TV, LG TV, dispositivos Roku y dispositivos Amazon Fire TV.

Tenemos una función separada que se enfoca en cómo funciona la aplicación Apple TV y todos los dispositivos en los que es compatible, pero aquí estamos viendo cómo usar la aplicación Apple TV en iPhone y iPad , con algunos consejos y trucos para ayudarlo a obtener sacarle el máximo partido.

La aplicación Apple TV tiene cuatro pestañas de navegación principales en la parte inferior: Ver ahora, Originales, Biblioteca, Búsqueda. Si comienza a ver un programa o una película a través de la aplicación Apple TV en su iPhone o iPad, podrá continuar exactamente donde lo dejó en cualquier otro dispositivo en el que abra la aplicación Apple TV.

Para aquellos con AirPods , iOS 14 trajo el cambio automático para que pueda iniciar un programa o una película en su iPhone, recogerlo en su iPad y continuar escuchando y mirando, sin tener que perder el tiempo con los controles.

Ver ahora es donde encontrará listas seleccionadas como Qué ver, Lo mejor de BBC iPlayer, Lo mejor de ITV Hub, Nuevo y digno de mención, así como la capacidad de buscar contenido por década, selecciones del editor. según su estado de ánimo y busque contenido por colección, como Noche de películas en familia.

Cualquier programa que agregue desde cualquier servicio admitido también aparecerá en la parte superior de la sección Ver ahora en una sección A continuación. Es un poco como My List de Netlix, pero le muestra todo de cada plataforma compatible.

También hay tres secciones separadas en la parte superior de la pestaña Ver ahora: Películas, Programas de TV, Niños. En la sección Películas, encontrará varias secciones diferentes, como Películas principales, Precios por tiempo limitado, Ahora disponibles para alquilar y Nuevos y dignos de mención, entre otros.

La sección Programas de TV ofrece secciones como Todays Highlights, Bingeworthy Series en BBC iPlayer, Watch Entire Seasons, Catch Up Now y Reality Bites.

La sección Niños le permite encontrar programas basados en los personajes que les gustan a sus hijos, como Paw Patrol o Hey Duggee. También hay secciones con todos los programas de BBC iPlayer Kids, por ejemplo, películas de éxito recientes, películas familiares imprescindibles y batido. Favoritos. En la parte inferior de la sección de niños se encuentra la posibilidad de seleccionar rangos de edad, como 2-4 o 5-7, para descubrir nuevos programas para que los vean sus hijos.

Quizás como era de esperar, la sección Originales de la aplicación Apple TV es donde encontrará todo el contenido de Apple TV +. También cuenta con varias secciones, como Últimos estrenos, Serie dramática, Serie de comedia, Diversión familiar y Largometrajes, entre otras. También puede ver avances de los programas y películas que se lanzarán próximamente.

Biblioteca es donde encontrará las películas o programas que haya comprado a través de iTunes en el pasado. Hay una sección para Programas comprados recientemente y una sección para Películas compradas recientemente, pero encima de ellas, puede tocar Programas de TV, Películas, Compartir en familia y Géneros para acceder al contenido comprado también.

La pestaña Family Sharing aquí le permite ver y mirar cualquier cosa que los miembros de su grupo Family Sharing hayan comprado tocando su nombre.

La sección de búsqueda de la aplicación Apple TV le permite buscar cualquier programa o película en la barra de búsqueda en la parte superior. A continuación, puede tocar el botón "+ Agregar" en la parte superior para agregar un programa o película a su lista A continuación que aparece en la pestaña Ver ahora que mencionamos.

La sección de búsqueda también tiene varias secciones, como Comedia o Acción, en las que puede tocar para revelar películas y programas que se incluyen en estas categorías.

A continuación, se incluyen algunos consejos y trucos que lo ayudarán a aprovechar al máximo la aplicación Apple TV en iPhone y iPad.

Busque un programa que desee ver> Toque el programa en la lista> Toque el botón "+ Agregar" en la parte superior derecha. A continuación, aparecerá en la sección Siguiente en la pestaña Ver ahora.

Abra la aplicación Apple TV> Toque el programa que desea descargar o búsquelo> Seleccione Descargar si es una película> O seleccione el ícono de descarga para cada episodio de un programa de televisión.

Abra la aplicación Apple TV> Toque su perfil en la esquina superior derecha> Borrar historial de reproducción.

Puede probar cualquiera de los canales de Apple TV de forma gratuita durante siete días. Cada uno tiene sus propios cargos de suscripción mensual individual después del período de prueba, pero también todos tienen sus propios programas.

Abra la aplicación Apple TV> Toque la pestaña Ver ahora> Desplácese hacia abajo hasta Canales> Toque el canal que desea probar> Pruebe [Canal] Gratis.

Abra la aplicación Apple TV> Toque en la pestaña Ver ahora> Toque Niños en la parte superior> Desplácese hacia abajo> Seleccione Edades 2-4, Edades 5-7 o edades 8-10.

Abra la aplicación Apple TV> Toque la pestaña Ver ahora> Toque Ver todo en la sección Qué mirar.

Para acceder al contenido comprado por un miembro de la familia, deberá estar dentro de su Grupo familiar.

Abra la aplicación Apple TV> Toque Biblioteca> Compartir en familia> Seleccione el contenido de la persona que desea ver> Seleccione el contenido que desea ver.

Puede buscar por un servicio compatible, como Amazon Prime, para ver los mejores resultados que surgen para ese servicio. Luego, puede agregar un programa o película del servicio a su lista Up Next, o puede verlo a través de la aplicación del servicio respectivo. Netflix aún no es compatible.

Abra la aplicación Apple TV> Toque la pestaña Buscar en la parte inferior> Busque el servicio> Seleccione entre Resultados principales, Películas y Programas de televisión.

El iPhone y el iPad de Apple te permiten conectar dos juegos de AirPods. A continuación, puede compartir el audio mientras mira una pantalla. Ideal para viajar en avión, por ejemplo.

Abra la aplicación de configuración en su iPhone o iPad> Desplácese hacia abajo hasta Apple TV> Active o desactive Usar datos móviles en la sección de opciones de transmisión.

Abra la aplicación de configuración en su iPhone o iPad> Desplácese hacia abajo hasta Apple TV> Active o desactive Usar datos móviles en la sección de opciones de descarga.

Para encontrar contenido 4K HDR, que luego puede comprar o alquilar y ver en un televisor 4K HDR compatible: abra la aplicación Apple TV> Toque Buscar> Toque Películas ahora en 4K HDR.

Britta O'Boyle