Un estuche para el iPhone 12 mini: por qué Apple no debería cancelar su teléfono compacto

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una tendencia hacia teléfonos más grandes ha dominado el mercado de teléfonos inteligentes durante varios años, pero Apple aún lanzó el encantador iPhone 12 mini de 5.4 pulgadas en 2020.

Sin embargo, serumorea que será el primer y último modelo compacto de este tipo. Se ha informado que la compañía planea suspender la producción del iPhone mini en el segundo trimestre de 2021, lo que, en nuestra opinión, sería una noticia muy triste.

He aquí por qué Apple no debería cancelar la línea iPhone mini.

Puede ser una sorpresa para quienes lean esto en sus enormes dispositivos de más de 6.5 pulgadas, pero no todos quieren un teléfono masivo. Sí, en serio. Por supuesto, hay muchas personas que lo hacen, por eso los teléfonos pequeños han desaparecido en los últimos años, pero muchas personas no son todos.

Se informa que el iPhone 12 mini representó el 6 por ciento de las ventas de iPhone entre octubre y noviembre de 2020, según un informe de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) . Pero, incluso si ese informe no es cifras oficiales de Apple, eso sigue siendo un posible 6 por ciento y cuando se habla de ventas de iPhone, todavía hay muchos dispositivos y mucha gente caminando con su iPhone 12 mini que encaja muy bien. en sus bolsillos.

El iPhone 12 mini es una potencia absoluta. El dispositivo compacto y súper lindo tiene la misma potencia que el resto de la serie iPhone 12 , incluidos los modelos Pro, por lo que aquellos que quieren un dispositivo más pequeño no tienen que ceder. Apple ha hecho lo que Sony Mobile solía ofrecer con sus modelos Compact.

El iPhone SE también puede ser compacto, pero compromete el espacio en pantalla con el SE, así como las capacidades de chip y cámara, y el SE tampoco es 5G, por lo que también pierde la prueba de futuro de las mini ofertas.

Pasamos del iPhone 11 Pro al iPhone 12 mini y no pasa un día en el que perdamos la pantalla más grande. Sí, extrañamos el acabado más premium del Pro y la lente de la cámara telefoto también fue útil, pero hay algo muy refrescante en un dispositivo más pequeño.

El mini es un verdadero placer para sostenerlo en la mano y poder hacer las cosas fácilmente con una sola mano es fantástico. Es tan liviano, sorprendentemente, y cómodo que, sinceramente, tendríamos dificultades para volver a un dispositivo más grande.

Los teléfonos pequeños son nostálgicos. Nos remontan a los días en que los Nokia 3310 y Motorola Razrs dominaban el mundo.

Ambos dispositivos han regresado con nueva tecnología, pantallas táctiles y pantallas plegables, décadas después, por lo que definitivamente hay un argumento para que el iPhone mini también llene parte de la cuota nostálgica, pero en un nivel más práctico.

Dejamos caer el iPhone 12 mini mucho menos que los teléfonos más grandes anteriores que hemos tenido. Se adapta mucho mejor a la mano, pero no es solo porque tengamos manos más pequeñas. Los amigos con manos más grandes han dicho lo mismo.

El iPhone mini es más manejable. Además, no te baja los jeans cuando caminas porque pesa mucho y eso también es una victoria.

El iPhone 12 mini es diferente a la norma. A veces la norma es excelente, pero no hay nada de malo en ir en contra de la multitud también. Hace que todo sea un poco más emocionante cuando hay variedad.

Irónicamente, el lema de Android "Estar juntos. No lo mismo", es un resumen perfecto de esto. El iPhone mini le permite estar junto con los últimos iPhones, pero no es lo mismo, ofreciendo una opción para todos en el mercado para un iPhone.

No nos malinterprete, £ 699 sigue siendo mucho dinero, pero el nombre "mini" se refiere a su tamaño y no a sus especificaciones, por lo que está pagando menos que la mayoría de los buques insignia porque es más pequeño, no porque sea menos potente.

Por ese dinero, obtienes exactamente las mismas especificaciones que el iPhone 12 más grande. La misma cámara, la misma potencia, las mismas opciones de almacenamiento, las mismas opciones de color, el mismo diseño, el mismo nivel de impermeabilidad.

Cuando Apple lanzó el teléfono, Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, dijo: "[El] iPhone 12 y el iPhone 12 mini llevan el diseño a un nuevo nivel en un nuevo factor de forma que es tan hermoso como duradero y hace es más fácil que nunca para los clientes encontrar el iPhone perfecto que se adapte a su estilo de vida ".

Aunque eso es, por supuesto, una charla de marketing, el factor de forma del iPhone 12 mini es duradero en nuestra experiencia y ofrece a los clientes la opción y eso es lo que más nos gusta de él: la opción. No estamos sugiriendo que todos querrán pequeños y compactos, pero para aquellos que lo hacen, ¿por qué no deberían ser atendidos también, incluso si las ventas no son innovadoras?

Escrito por Britta O'Boyle.