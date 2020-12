Se acerca iOS 14.3: ¿Qué incluye la nueva actualización de iPhone de Apple?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - iOS 14.3 está disponible hoy, con actualizaciones para varias funciones clave nuevas de Apple que estábamos esperando.

Hay soporte para el servicio Fitness + entrante, así como para los nuevos auriculares AirPods Max de Apple. También habrá una nueva actualización de Apple Watch para admitir Fitness +.

Si tienes la suerte de tener un iPhone 12 Pro o Pro Max , también puedes tomar y editar esas fotos en el modo ProRAW; estamos deseando probar cómo funciona.

También hay actualizaciones para las aplicaciones de TV, Salud y Clima, entre otras, además de soporte para la función de clips de aplicaciones esperada , que le permite hacer cosas como pagar el estacionamiento sin descargar una aplicación completa.

La aplicación de TV tiene una pestaña para el contenido de Apple TV +, mientras que la aplicación Weather ahora tiene datos de calidad del aire para países seleccionados.

Aquí están las notas de la versión completa de iOS 14.3.

Una nueva experiencia de fitness impulsada por Apple Watch con entrenamientos estilo estudio disponibles en su iPhone, iPad y Apple TV (Apple Watch Series 3 y posterior)

Nueva aplicación Fitness en iPhone, iPad y Apple TV para buscar entrenamientos, entrenadores y recomendaciones personalizadas de Fitness +

Se agregan videos de entrenamientos cada semana en diez tipos de ejercicios populares: Entrenamiento de intervalos de alta intensidad, Ciclismo en interiores, Yoga, Core, Fuerza, Danza, Remo, Caminar en cinta, Correr en cinta y Enfriamiento consciente

Listas de reproducción seleccionadas por los entrenadores Fitness + para complementar su entrenamiento

Suscripción Fitness + disponible en Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos

Soporte para AirPods Max, nuevos auriculares supraaurales

Audio de alta fidelidad para un sonido rico

Adaptive EQ adapta el sonido en tiempo real al ajuste personal de las almohadillas para los oídos

Cancelación activa de ruido para bloquear el ruido ambiental

Modo de transparencia para escuchar el entorno que te rodea

Audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza para una experiencia auditiva similar a la de un teatro

Las fotos de Apple ProRAW se pueden capturar en iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max

Las fotos de Apple ProRAW se pueden editar en la aplicación Fotos

Opción de grabar video a 25 fps

Refleje la cámara frontal para fotografías fijas en iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X

Nueva sección de información de privacidad en las páginas de la App Store que incluye un resumen informado por el desarrollador de las prácticas de privacidad de la aplicación

Una nueva pestaña de Apple TV + facilita descubrir y ver programas y películas de Apple Original

Búsqueda mejorada para que pueda navegar por categoría, como género, y ver sugerencias y búsquedas recientes a medida que escribe

Los principales resultados de búsqueda se muestran con las coincidencias más relevantes en películas, programas de televisión, elenco, canales y deportes.

Soporte para iniciar clips de aplicaciones escaneando códigos de clips de aplicaciones diseñados por Apple a través de la cámara o desde el Centro de control

Capacidad para indicar el embarazo, la lactancia o el uso de anticonceptivos en Cycle Tracking en la aplicación Health para administrar mejor las predicciones del período y la ventana fértil

Los datos de calidad del aire ahora están disponibles en Weather, Maps y Siri para ubicaciones en China continental

Las recomendaciones de salud sobre la calidad del aire se proporcionan en Weather y Siri para los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, India y México en ciertos niveles de calidad del aire.

Los datos de calidad del aire en Weather, Maps y Siri reflejan escalas nacionales actualizadas para Alemania y México

Opción de motor de búsqueda Ecosia en Safari

Es posible que no se reciban algunos mensajes MMS

Los grupos de contactos no pudieron mostrar los miembros al redactar un mensaje

Algunos videos no aparecerían correctamente cuando se compartieran desde la aplicación Fotos

Es posible que las carpetas de la aplicación no se abran

Es posible que los resultados de búsqueda de Spotlight y la apertura de aplicaciones desde Spotlight no funcionen

Es posible que Bluetooth no esté disponible en Configuración

El cargador MagSafe Duo podría cargar su iPhone de forma inalámbrica a menos de la potencia máxima

Los accesorios y periféricos inalámbricos que utilizan el protocolo WAC podrían no completar la configuración

El teclado se descartaba al agregar una lista en Recordatorios mientras usaba VoiceOver

Escrito por Dan Grabham.