Rumores, fecha de lanzamiento, especificaciones y características del Apple iPhone 13

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La actualización anual del iPhone es uno de los eventos más importantes en tecnología: es el teléfono que muchos aspiran a tener, uno que marca tendencias y el teléfono que todos los demás buscan mejor.

Si bien las filtraciones y los rumores no son nada nuevo en el mundo de la tecnología, obtener información sobre dispositivos Apple no anunciados es bastante raro. No tienden a filtrarse tan ampliamente como un teléfono Samsung o Google, pero estamos reuniendo todo lo que escuchamos sobre los modelos de iPhone 2021 aquí.

Septiembre / Octubre 2021

Normalmente, Apple celebra su evento de iPhone en la segunda semana de septiembre y normalmente un martes. Si 2020 hubiera sido un año estándar, el iPhone 12 probablemente se habría presentado el 8 de septiembre de 2020.

Por supuesto, 2020 no ha sido un año normal gracias a la situación global. En cambio, Apple reveló la serie iPhone 12 el 13 de octubre, rompiendo el patrón y dificultando determinar cuándo podría tener lugar el evento del iPhone 13.

Si el patrón vuelve a la normalidad para 2021, el evento del iPhone 13 podría tener lugar el 7 de septiembre. Por supuesto, nada está confirmado todavía, ni lo estará hasta al menos finales de agosto de 2021.

En términos de precio, esperaríamos que la serie iPhone 13 comience casi igual que la gama iPhone 12.

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Antes de 2017, era bastante fácil predecir cómo se llamaría el próximo iPhone. Desde el iPhone 3G hasta el iPhone 8, Apple utilizó números secuenciales y eso fue todo.

Con el lanzamiento del iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max en 2020, es muy probable que los iPhones 2021 se llamen iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max, si hay son cuatro iPhones de nuevo.

Diseño similar

Bordes más cuadrados

Los modelos Apple iPhone 12 vinieron con un diseño renovado, ofreciendo bordes más cuadrados más como el iPhone 4 o 5. Por lo tanto, es probable que los modelos iPhone 13 se queden con este diseño, ya que una actualización del diseño dos años consecutivos sería inusual.

Sin embargo, esperamos ver una muesca reducida en la parte superior de la pantalla de los modelos 2021, o mejor aún, ninguna muesca. Anteriormente, se presentó una patente para un teléfono sin muescas, pero la forma en que se acomodaría Face ID sigue siendo un rompecabezas.

Todo OLED

Frecuencia de actualización de 120 Hz

Dado que todos los modelos de iPhone 12 ofrecen pantallas OLED, es probable que los modelos de iPhone 13 también tengan pantallas OLED.

Hubo informes de una frecuencia de actualización variable para los modelos de iPhone 12 con una frecuencia de actualización de 120Hz que podría bajar a 60Hz cuando sea necesario, aunque esto nunca sucedió, por lo que quizás sea algo que veremos en los modelos de 2021.

La serie iPhone 12 viene en un modelo de 5.4 pulgadas, dos modelos de 6.1 pulgadas y un modelo de 6.7 pulgadas. Con los tamaños de pantalla cambiando para 2020, predeciríamos que permanecerán iguales para 2021, aunque nunca se sabe.

Algunas especulaciones también sugirieron sensores de huellas dactilares en pantalla para los modelos de iPhone 12. Como esto nunca apareció, tal vez esto sea algo que los modelos de iPhone 13 buscarán presentar junto con Face ID.

Es probable que los modelos profesionales sean mejores

Probables mejoras

Actualmente no hay rumores sobre las cámaras de los modelos iPhone 13, pero sospechamos que Apple seguirá ofreciendo una mejor configuración de cámara en los modelos iPhone 13 Pro. Sin embargo, esperamos ver que el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max estándar ofrezcan lo mismo nuevamente.

También esperaríamos mejoras en todos los ámbitos, pero por el momento, no está claro cuáles podrían ser.

5G

Chip A15

iOS 15

Con la serie iPhone 12 que ofrece 5G , los modelos iPhone 13 sin duda harán lo mismo. También es probable que se ejecuten en el chip A15 y el software iOS 15, del cual probablemente oiremos más sobre este último en junio de 2021.

Otras características de hardware y software aún no se han detallado en los rumores, pero esperamos escuchar más en los próximos meses.

Aquí está todo lo que hemos escuchado sobre los modelos de iPhone 13 hasta ahora.

Un informe publicado por BGR sugiere que un filtrador ha dicho que el iPhone 13 podría incluir Touch ID debajo de la pantalla, junto con Face ID.

Se filtró un video que pretendía mostrar la pantalla del iPhone 12 Max. El video parece confirmar la configuración de alta frecuencia de actualización para Pro y Pro Max. Dado que el iPhone 12 Pro Max no ofrece esto, tal vez sea una característica que veremos en los modelos de iPhone 13 Pro.

El analista Ross Young dijo que sus contactos creen que la tecnología de 120Hz podría llegar a la serie de iPhone 2021.

Varios informes sugirieron que el iPhone 12 tendría una muesca más pequeña , pero todos los sensores Face ID estarán presentes. Básicamente, esto solo significaría que el altavoz se mueve hacia arriba en el bisel del teléfono, como ha sido en muchos dispositivos Android.

Como los modelos de iPhone 12 no ofrecían esto, ahora todos los ojos están puestos en los modelos de iPhone 13.

Han aparecido patentes presentadas por Apple para un teléfono sin muescas , pero plantea la cuestión de cómo Apple ofrecerá Face ID si no hay espacio para el hardware necesario.

Ben Geskin produjo algunos renders que muestran cómo se verían el iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max si la muesca desapareciera. Los dejamos aquí en caso de que Apple haga este movimiento para los modelos de iPhone 13.

Según Bloomberg , Apple está desarrollando una tecnología de autenticación de huellas dactilares en pantalla que funciona de manera muy similar a las soluciones que hemos visto implementadas por Samsung, OnePlus, Huawei y otros.

Presumiblemente, sería una función de la marca Touch ID que funcionaría junto con Face ID, lo que permitiría a los usuarios omitir de manera más eficiente la pantalla de bloqueo de su dispositivo y procesar pagos.

El analista Ming-Chi Kuo ha afirmado que Apple probablemente ofrecerá un sensor ultrasónico de huellas dactilares debajo de la pantalla en el iPhone 2021. Kuo dijo que el sistema funcionará junto con el Face ID de Apple.

También dijo que la muesca se haría más pequeña para el iPhone 2020, lo que no sucedió, antes de ser descartada por completo para el iPhone 2021.

El analista Ming-Chi Kuo afirma que la gran muesca del iPhone desaparecerá por completo para 2021.

Kuo no da detalles sobre cómo Apple podría tener éxito en esto, pero una forma sería mover el sistema de cámara True Depth, que se usa para Face ID, detrás de la pantalla. Sin embargo, existen grandes desafíos con esta tecnología en este momento, así que tal vez haya otra solución.

Escrito por Britta O'Boyle.