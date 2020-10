Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nuevos tuits del críptico pero confiable filtrador L0vetodream indican que Apple está desarrollando un iPhone con un sensor Touch ID debajo de la pantalla. La compañía también podría lanzar pronto dos modelos de AirTags de los que se rumorea desde hace mucho tiempo.

L0vetodream publicó el siguiente tweet el 16 de octubre de 2020:

MESA uts para iPhone - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 16 de octubre de 2020

Varios informes sugieren que "MESA uts for iPhone" significa algo específico. Aparentemente, Mesa es el nombre en clave interno de Apple para Touch ID, y "uts" probablemente significa "debajo de la pantalla". Tenga en cuenta, que se remonta al iPhone X, los rumores han dicho que un futuro iPhone contará con Touch ID en pantalla. Según se informa, Apple incluso desarrolló varias formas de leer huellas dactilares a través de una pantalla.

Apple agregó recientemente su sensor de huellas digitales Touch ID al último iPad Air a través del botón de encendido. Es una alternativa muy bienvenida a Face ID, que no ha sido exactamente perfecta en una época en la que todos usamos máscaras y, por lo tanto, nuestros teléfonos no pueden vernos la cara. Sin embargo, cuando Apple comenzó a trabajar en el iPhone 12, no hubo una pandemia, por lo que el diseño, las especificaciones, etc. probablemente se terminaron antes de que fuera demasiado tarde.

Pero Apple ahora tiene tiempo de reintroducir Touch ID, con el iPhone 13, lo que ha llevado a algunos informes a preguntarse si el próximo iPhone tendrá la función. L0vetodream no mencionó qué iPhone obtendrá la función, por lo que solo estamos adivinando en este punto. Pero bueno, eso es divertido de hacer, ¿verdad?

uno grande

uno pequeño

próximamente - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 20 de octubre de 2020

Por último, L0vetodream también tuiteó recientemente que una "grande" y una "pequeña" "llegarían pronto", y luego, una hora después, la cuenta tuiteó "etiqueta TAG", todo lo cual sugiere las próximas etiquetas de seguimiento tipo Tile de Apple. llegará inminentemente en dos tamaños diferentes.

Para todo lo que sabemos sobre ‌AirTags‌, consulte nuestro resumen de rumores en profundidad.

Escrito por Maggie Tillman.