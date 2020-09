Apple iOS 14: ¿Qué es el punto verde o naranja en la parte superior de la pantalla de mi iPhone?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple lanzó iOS 14 al público en septiembre de 2020, y con él vino una gran cantidad de cambios visuales. Algunos, como los widgets y la biblioteca de aplicaciones, son más obvios que otros.

Entre los cambios también hubo una nueva alerta centrada en la privacidad en la que es posible que haya notado que aparece un punto verde o naranja al azar en la parte superior de la pantalla. Si tiene un modelo de iPhone X con una muesca, se mostrará en el lado derecho de la muesca, justo encima de los indicadores de señal de su teléfono o Wi-Fi.

De hecho, no aparece al azar. Está ahí para hacerle saber que su cámara o micrófono está activo y puede grabar audio.

Si alguna vez ha tenido una MacBook, esta es una característica familiar: el punto verde aparece cuando su cámara está activa. Si alguna vez usó un software de videollamadas como Zoom o Skype en su MacBook, lo habrá visto en forma de una luz LED verde en el marco superior de la computadora portátil, justo al lado de la cámara.

En iOS 14 , no es una luz como tal, solo un punto verde en su pantalla y le permite saber que su cámara está activada y podría usarse para capturar videos o fotografías.

Cada vez que ve este punto verde, normalmente es por una buena razón. Por ejemplo, si está tratando de grabar una transmisión en vivo a Twitter o enviar un video o una foto en una aplicación de mensajería, o incluso cuando se está utilizando FaceID para desbloquear su teléfono.

Cuando la luz verde está activa, también implica que el micrófono también está activo, porque cuando lo usa para el propósito previsto, usted, por supuesto, también necesita audio. Por hacer esas videollamadas.

El momento de buscarlo es cuando no tiene sentido que esté activo. Si no está intentando hacer una videollamada o capturar fotos / videos dentro de una aplicación y la luz verde proviene, es posible que la aplicación no sea buena y deba eliminarla o cambiar sus permisos dentro de la configuración. aplicación.

Similar al punto verde, el punto naranja en la misma posición está ahí para informarle cuando su micrófono está activo. Por lo general, lo verá cuando esté usando una aplicación que le permite grabar mensajes de voz o hacer llamadas de audio.

Si lo ve activo en momentos en los que no siente que deba estar activo, vale la pena prestarle atención. Podría ser que la aplicación esté capturando audio cuando no es necesario.

Por ejemplo, si abre Twitter y toca para crear un nuevo tweet, no debería aparecer. Pero si vas a grabar un nuevo mensaje de voz en ese tweet, el punto naranja aparecerá tan pronto como comiences a grabar.

Para deshabilitar el acceso a su cámara o micrófono para aplicaciones específicas, siga los pasos a continuación:

Abrir la aplicación de configuración

Toca Privacidad

Seleccione Cámara o Micrófono

Busque la aplicación que desea desactivar y desactívela

Vale la pena señalar que algunas funciones dentro de las aplicaciones no funcionarán si no tienen acceso a ese hardware, pero siempre puede habilitarlo nuevamente cuando sea necesario.

Escrito por Cam Bunton.