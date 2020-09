Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se espera que Apple finalmente haga un anuncio sobre el evento de lanzamiento de su iPhone 12 esta semana.

Se espera que sea un evento virtual gracias a la pandemia, pero se rumorea desde hace mucho tiempo que el lanzamiento de Apple será más tarde de lo habitual este año y, aunque ese podría ser el caso, algunos han escuchado que al menos una fecha se revelará pronto.

Mark Gurman de Bloomberg sugiere que escucharemos sobre el informe del iPhone 12 de manera inminente.

No me emocionaría demasiado con los rumores sobre la aparición de nuevos productos de Apple esta semana. Creo que es más probable: un anuncio del próximo (por supuesto, virtual) evento de septiembre para iPhone / Apple Watch. - Mark Gurman (@markgurman) 6 de septiembre de 2020

Esto siguió a un tweet anterior del analista Jon Prosser, quien afirmó que se enviará un comunicado mañana, 8 de septiembre, pero parecía tener la ilusión de que podría ser para productos reales.

El comunicado de prensa de Apple está programado para el martes (8 de septiembre) a las 9:00 a.m. EST; sin embargo, debo señalar que no está bloqueado hasta que se haya informado a la prensa, el día de.



Twittearé temprano esa mañana para actualizarlos si cambia. Las mejores ofertas solo para SIM: datos ilimitados por £ 18 / m en Three (5G) - Jon Prosser (@jon_prosser) 6 de septiembre de 2020

Con toda probabilidad, ambos podrían ser correctos, en cierto modo. Creemos que Apple pronto enviará un lanzamiento, pero hemos escuchado rumores de que podría ser para el iPad Air y el Apple Watch Series 6 , que no serán parte del evento principal, ya que representarán actualizaciones menores.

También tenemos la impresión de que el evento de Apple será octubre, no septiembre, como dijo Gurman. Y, de ser así, no sería propio de Apple anunciarlo tan pronto. Pero claro, estos no son tiempos normales.

Sin duda, sabremos más mañana cuando llegue el lanzamiento de Apple. O no.

Le haremos saber más a medida que descubramos.

Escrito por Rik Henderson.