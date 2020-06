Safari dijo que contará con traducción y soporte completo de Apple Pencil en iOS 14

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Según un informe reciente, Apple traerá traducción integrada a Safari en iOS 14, así como un mejor soporte para Apple Pencil en iPads.

Se sugiere que cuando se active, y se lance iOS 14, podrá traducir páginas web de otros idiomas a las suyas sin tener que usar ningún otro servicio, como Google Translate.

Podrá seleccionar manualmente las páginas que desea traducir o simplemente dejar que lo haga automáticamente en cualquier página que no esté en su propio idioma. O al menos, eso es lo que revela 9to5Mac .

El sitio de tecnología ha obtenido acceso a una versión anterior de iOS 14, que actualmente no está disponible para los desarrolladores o el público, y esta es una de las características que se ha descubierto.

Hay una sensación de que esta traducción de Safari es solo un primer paso hacia una solución más amplia para todo el sistema. Aparentemente también se está probando con otras aplicaciones. La App Store se menciona específicamente, y el sistema operativo traduce automáticamente las descripciones y revisiones de la aplicación al idioma del usuario.

Todas estas traducciones también funcionan sin conexión y no necesitan una conexión a Internet.

Otra característica descubierta es el soporte más amplio de lápiz para iPads en Safari. Eso significa que no solo tienes que desplazarte hacia arriba y hacia abajo, o seleccionar, con el Lápiz. En cambio, parece que podrá marcar páginas web, resaltarlas y dibujar en ellas.

Aún no se ha revelado exactamente cómo funcionarán estas traducciones y el nuevo soporte de Pencil, ya que Apple aún no ha anunciado iOS 14, o no ha mostrado oficialmente ninguna de sus nuevas características.

La firma de tecnología por lo general presenta un nuevo software en su conferencia anual de la WWDC de junio, que en la mayoría de los años se llevaría a cabo esta semana o la próxima, pero se ha llevado a un evento solo en línea el 22 de junio .

En este punto, descubriremos exactamente lo que vendrá, para qué dispositivos estará disponible y cuándo podremos tener la versión beta pública.