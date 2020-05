Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apple ha lanzado iOS 13.5 y iPadOS 13.5 para iPhone y iPad, respectivamente. Estas son las principales actualizaciones de software que siguen a iOS 13.4.1 y iPadOS 13.4.1. Traen características de salud relacionadas con la pandemia, incluida la API de notificación de exposición creada por Apple y Google.

Las actualizaciones de software iOS y ‌‌‌iPadOS‌‌‌ 13.5 están disponibles para todos los dispositivos elegibles. Puede descargarlos por aire a través de la aplicación Configuración.

Para acceder a las actualizaciones, vaya a Configuración> General> Actualización de software.

Las últimas actualizaciones de software de Apple agregan la API de notificación de exposición, que permitirá a las autoridades de salud pública crear aplicaciones de rastreo de contactos COVID-19 para ayudar a retrasar la propagación del nuevo coronavirus. Detallamos el sistema de notificación de exposición de Apple y Google en nuestra guía aquí . Es una tecnología basada en Bluetooth, y estas actualizaciones de software están diseñadas para sentar las bases para ello.

Las aplicaciones que usan la API de NotNotificación de exposición‌ le permitirán recibir notificaciones en caso de que entre en contacto con alguien que haya sido diagnosticado con COVID-19 y quiera compartir esa información. Las aplicaciones de los gobiernos y las autoridades sanitarias de más de 22 países se han inscrito para participar, lo que significa que las aplicaciones COVID-19 que usan la Notificación de exposición deberían llegar pronto.

Apple incluye un interruptor de Registro de exposición en Configuración que le permitirá optar por no participar en las Notificaciones de exposición COVID-19 si se instala una aplicación de salud. Así es como Apple lo explicó:

"Lo que hemos creado no es una aplicación, más bien las agencias de salud pública incorporarán la API en sus propias aplicaciones que la gente instala. Nuestra tecnología está diseñada para hacer que estas aplicaciones funcionen mejor. Cada usuario puede decidir si desea o no participar a las notificaciones de exposición; el sistema no recopila ni utiliza la ubicación del dispositivo; y si a una persona se le diagnostica COVID-19, depende de ellos informar o no en la aplicación de salud pública. La adopción del usuario es clave para el éxito y creemos que estas fuertes protecciones de privacidad también son la mejor manera de alentar el uso de estas aplicaciones. Hoy, esta tecnología está en manos de agencias de salud pública de todo el mundo que tomarán la delantera y continuaremos apoyando sus esfuerzos ".

Las últimas actualizaciones de software de Apple hacen que sea más fácil desbloquear un iPhone o iPad con un código de acceso cuando se usa una máscara facial o una cubierta de tela. Esto se debe a la gran cantidad de personas que regularmente usan protección facial durante la pandemia de coronavirus. Ahora, la pantalla de código de acceso aparece más rápidamente cuando un dispositivo iOS detecta que lleva una máscara que oculta la cara después de deslizar hacia arriba.

Apple ha actualizado Group FaceTime con una nueva palanca que deshabilita la ampliación automática del mosaico que pertenece a la persona que está hablando. Por defecto, Group FaceTime tendrá un mosaico para cada persona, pero la persona que habla obtiene un mosaico más grande y más enfocado. Sin embargo, una nueva opción de Prominencia automática en la aplicación Configuración deshabilita la función, por lo que todos los participantes se muestran en la cuadrícula.

Hay una nueva alternancia en la aplicación Salud para mostrar información de identificación médica en la pantalla de bloqueo cuando un PiPhone‌ está bloqueado, y ahora puede compartir información de identificación médica automáticamente con los despachadores de emergencia cuando realiza una llamada de emergencia.

No Hay correcciones de errores adicionales y características incluidas. Para más detalles, consulte sus notas de lanzamiento aquí.