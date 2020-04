Rumores del iPhone SE Plus: ¿Habrá un iPhone SE más grande?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El iPhone SE se anunció el 15 de abril de 2020. Es esencialmente el iPhone 8 en términos de diseño, con la misma construcción de aluminio y vidrio. Y a decir de todos, ya ha sido extremadamente popular ya que es un reemplazo ideal para aquellos que desean un nuevo iPhone Home Button para reemplazar un modelo antiguo.

El nuevo teléfono se rumorea durante al menos los últimos años, pero algunos comentaristas sugirieron antes de su lanzamiento que iba a haber una versión más grande de iPhone SE Plus para ubicar entre este iPhone de 4.7 pulgadas y el iPhone XR de 6.1 pulgadas. .

Ahora que se lanzó el SE, continúan los rumores de que este teléfono está en la tubería y hemos redondeado toda la especulación aquí.

Entre 4,7 pulgadas y 6,1 pulgadas

Rumores apuntando a 5.5 pulgadas

Panel LCD

El actual iPhone SE de Apple tiene una pantalla de 4.7 pulgadas con una resolución de 1334 x 750 píxeles. Cualquier versión más grande se ubicaría entre este iPhone y el iPhone XR de 6.1 pulgadas.

En otras palabras, sería un teléfono con una pantalla en algún lugar entre 5 y 6 pulgadas de tamaño, pero con un botón de inicio y Touch ID como el iPhone SE. Los rumores apuntan a 5.5 pulgadas en la actualidad.

El SE más grande sin duda tendría True Tone, por lo que la pantalla se adaptará a las condiciones ambientales para brindarle las mejores imágenes, además de compatibilidad con Dolby Vision y HDR10.

Igual que el iPhone SE: cámara trasera única de 12MP, f / 1.8

Modo vertical, iluminación vertical, HDR inteligente

Captura de video de hasta 4K a 60 fps

Hay una sola cámara en el iPhone SE 2020. Utiliza el mismo sensor que el iPhone 8 pero con la inteligencia del iPhone 11. Es posible que un iPhone SE más grande pueda tener una cámara dual, pero creemos que probablemente se quede con el soltero.

Eso significa que tendría las mismas especificaciones que el SE: consulte más arriba y la inteligencia del iPhone 11, incluidos los seis efectos Portrait Lighting y Smart HDR.

Apple A13 Bionic

64/128 / 256GB de almacenamiento

Carga inalambrica

El iPhone SE 2 usa la plataforma Apple A13 Bionic, el mismo chip que alimenta el iPhone 11. El SE Plus del próximo año probablemente se quedará con esto, así como con las opciones de almacenamiento de 64/128 / 256GB del modelo actual.

Al igual que el iPhone SE, sin duda también admitirá carga inalámbrica, carga rápida, Wi-Fi 6, Gigabit LTE y soporte para SIM dual usando eSIM.

Aquí están todos los rumores que rodean el iPhone SE Plus hasta ahora.

Debido a la situación global, el analista Ming-Chi Kuo de TF Securities sugiere que el iPhone SE Plus más grande debutará en 2021 en lugar de más tarde en 2020.

Parece que Apple podría estar planeando lanzar un modelo Plus del iPhone SE. Básicamente, esto reemplazaría al iPhone 8 Plus ahora descontinuado: ahora no hay un iPhone "más barato" de pantalla grande aparte del XR.

Solo para poner un gato entre las palomas, este rumor va directamente contra el pensamiento actual y sugiere que no veremos un sensor Touch ID en un iPhone SE Plus, sino una pantalla más larga y Face ID en su lugar. No estamos seguros de esto.

El analista Ming-Chi Kuo de TF Securities dice que Apple lanzará el iPhone SE2 Plus en la primera mitad de 2021 y predice que el tamaño de la pantalla será de 5.5 o 6.1 pulgadas. Sin embargo, sugiere que el Touch ID será parte del botón de encendido en el lateral que no encaja con lo que ahora sabemos sobre el iPhone SE (2020).