Apple, no sincronizado con sus lanzamientos de teléfonos en septiembre, ha revelado un nuevo teléfono inteligente iPhone SE.

El nuevo modelo, que reemplazará tanto el iPhone SE original como el iPhone 8 lanzado en 2016 y 2017 respectivamente, ofrecerá un nuevo iPhone asequible para aquellos que quieran mantener el botón de inicio Touch ID y un tamaño de pantalla más pequeño.

De un vistazo, el nuevo iPhone ofrece el mismo diseño que el iPhone 8, presenta la misma pantalla Retina de 4.7 pulgadas con True Tone e incluso cabe en fundas más antiguas de iPhone 8. También conservará su estado de impermeabilidad IP67.

Disponible en negro, blanco y Producto (ROJO), la única diferencia real notable en términos de diseño será que el logotipo en la parte posterior se movió para centrarse para que coincida con los modelos iPhone 11 y iPhone 11 Pro .

Sin embargo, a diferencia de la gama iPhone 8, no habrá un modelo SE Plus disponible con Apple claramente interesado en alcanzar un precio específico para atraer a aquellos clientes que no han podido pagar la gama iPhone 11 o disfrutar del tamaño más pequeño.

Sin embargo, lo que ha cambiado es la capacidad de procesamiento y las capacidades de almacenamiento del iPhone SE (2020), entre otras cosas.

El iPhone SE (2da generación) contará con el procesador A13 Bionic que se encuentra en el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, y por eso ofrecerá capacidades mejoradas de fotografía a través de su cámara trasera única.

Además del procesador y la mejora de gráficos, también contará con nuevas opciones de almacenamiento (64, 128 y 256GB), así como, Haptic Touch , carga rápida, carga inalámbrica, Wi-Fi 6 y SIM dual con soporte eSIM.

El nuevo modelo no contará con el chip U1 de Apple que se encuentra en el rango del iPhone 11, o 5G, y se espera que la compañía no respalde la conectividad de próxima generación hasta su lanzamiento en septiembre.

A diferencia de las gamas de iPhone 10, iPhone 11 y iPad Pro de Apple que han impulsado la inclusión de más y más cámaras en la parte posterior del dispositivo, el iPhone SE se queda con una sola cámara.

Utiliza el mismo sensor de cámara de 12 megapíxeles con apertura amplia f / 1.8 del iPhone 8, pero el software y, por lo tanto, sus capacidades, se han mejorado enormemente.

Apple dice que puede aprovechar el procesador A13 Bionic para ofrecer muchas de las mismas funcionalidades de fotografía que se encuentran en los modelos 11 y 11 Pro, incluidos los seis efectos de iluminación vertical y control de profundidad utilizando lo que Apple llama renderización semántica y marcaje facial. Eso seguramente atraerá a aquellos interesados en tomar más fotos.

Apple dice que el nuevo iPhone SE estará disponible para pre-pedido el viernes 17 de abril y saldrá a la venta el 24 de abril.

Costará £ 419 en el Reino Unido y $ 399 en los Estados Unidos.

En los Estados Unidos, los clientes podrán obtener el iPhone SE por $ 9.54 al mes sin contrato. Los clientes también recibirán 1 año de Apple TV + gratis.