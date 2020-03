Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Según los informes, Apple está considerando retrasar el lanzamiento de la gama de iPhone de próxima generación, llamada i Phone 12 .

La compañía suele lanzar el próximo iPhone en septiembre. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus y todos los desafíos de restricción de suministro posteriores, Apple se ha visto obligada a discutir si debería retrasar su lanzamiento unos meses, según un informe de Nikkei .

Nikkei tiene un historial regular cuando se trata de filtrar noticias de Apple centradas en los desarrollos de la cadena de suministro. Afirmó que Apple le dijo a un proveedor de componentes que comenzara a enviar "en grandes volúmenes" en agosto, en lugar de en junio como en años anteriores. "El cambio se realizó muy recientemente, y eso podría implicar que la producción en masa del teléfono también podría retrasarse durante meses", informó Nikkei.

El informe incluso sugirió que una debilidad en la demanda de los clientes está presionando a Apple para que haga una pausa en el lanzamiento del iPhone 12 "por meses". Además, la ingeniería de Apple de los prototipos se ha visto obstaculizada debido a restricciones relacionadas con el coronavirus. Por ejemplo, Apple no No he podido viajar a China para trabajar con fábricas en el iPhone 12, que se espera que sea compatible con 5G.

La gama iPhone 12 técnicamente tendrá cuatro teléfonos nuevos: un iPhone de 5.4 pulgadas, dos modelos de 6.1 pulgadas y un nuevo modelo de 6.7 pulgadas. Todos deberían tener pantallas OLED y soporte para redes 5G. Los dos de gama alta también pueden incluir un sistema de cámara triple y un sensor lidar.

Nikkei dijo que Apple tomará su decisión en mayo. A más tardar, el lanzamiento del iPhone 12 podría retrasarse hasta 2021.