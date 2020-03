Apple podría resucitar su cargador inalámbrico AirPower

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La plataforma de carga AirPower de Apple ha tenido una de las líneas de tiempo más agitadas en los últimos años de tecnología, especialmente cuando se tiene en cuenta el hecho de que no es exactamente un kit obviamente innovador.

El cargador inalámbrico, que en teoría estaba siendo diseñado para transportar suficiente energía para potenciar simultáneamente su iPhone, Apple Watch y AirPods al mismo tiempo, para alimentar su ecosistema de Apple, finalmente se apagó hace casi exactamente un año .

La palabra era que Apple simplemente no encontraba posible fabricar la almohadilla de tal manera que no se sobrecalentara mientras estaba en uso, algo que es ligeramente importante cuando se está cargando dispositivos electrónicos caros.

Bueno, ahora parece que la almohadilla está de vuelta en la mesa. El analista de tecnología Jon Prosser ha tenido fuentes que le confirman que el proyecto todavía está en marcha y que Apple no está renunciando a su sueño de carga inalámbrica.

AirPower no está muerto



El proyecto está de vuelta, internamente. No hay garantía de que lo finalicen y lo liberen, pero aún no se han rendido y están tratando de rediseñar las bobinas para desplazar el calor de manera más efectiva. La creación de prototipos está en marcha.



pic.twitter.com/tjbbViwGM2