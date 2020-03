Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apple podría lanzar un iPhone básico de 5.5 pulgadas diseñado específicamente para reemplazar tanto el iPhone 8 como el iPhone 8 Plus.

9to5Mac detectó evidencia en el código iOS 14 que sugería que Apple está trabajando en un "iPhone 9 Plus", un hermano mayor del "iPhone 9" de 4.7 pulgadas, que se rumorea que Apple está desarrollando desde hace bastante tiempo (podría empacar un Pantalla LCD y un diseño similar al iPhone 8). Hasta ahora, no ha habido informes sobre un modelo "Plus". Es probable que ambos funcionen con el chip Bionic A13, según el informe.

Estos iPhones también pueden presentar un "botón de inicio de estado sólido" sin partes móviles, lo que significa que usarán el motor táctico para simular clics. Por lo tanto, tendrán Touch ID para la autenticación biométrica, en lugar de Face ID. El iPhone 9 y el iPhone 9 Plus también pueden escanear etiquetas NFC sin requerir que abras una aplicación, y pueden venir con la función Express Transit de Apple Pay.

Los informes indican que Apple lanzará estos teléfonos a fines de marzo, pero debido al brote de COVID-19, sospechamos que en realidad no podría suceder ahora. Se espera que el nuevo iPhone 9 básico de 4.7 pulgadas comience en $ 399 y esté disponible con 64GB o 128GB de almacenamiento, mientras que el precio y las capacidades para el iPhone 9 Plus de 5.5 pulgadas no están claros. Si tuviéramos que adivinar, comenzará en $ 100 más.

Tenga en cuenta que la última gama de teléfonos inteligentes de Apple es la serie iPhone 11, que sigue al iPhone XS de 2018 y al iPhone X de 2017. También se rumorea que el iPhone 9 se llama iPhone SE 2.

Confuso, ¿verdad? Vea nuestro resumen de rumores sobre el dispositivo aquí.