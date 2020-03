iOS 14: fecha de lanzamiento, características, filtraciones y noticias

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Cada año, Apple presenta una nueva actualización de software para el iPhone .

Este año, se cree que esa actualización se llama iOS 14, ya que sigue a iOS 13 del año anterior, y iOS 12 el año anterior, y así sucesivamente. Al igual que esas iteraciones pasadas, una versión de prueba temprana del software se filtró, revelando características clave que podemos esperar en la versión final que probablemente llegue a iPhones este otoño. A continuación detallamos todo lo que sabemos sobre iOS 14, y planeamos actualizar periódicamente esta guía con la última versión.

También hemos incluido información y rumores sobre iPadOS 14, que probablemente sea la próxima actualización importante para iPad.

Se espera una vista previa en WWDC en junio

Lanzamiento oficial probable en septiembre

Si Apple sigue el mismo calendario de lanzamiento que tenía para iOS 13, entonces podemos esperar que iOS 14 sea visto de antemano en la Conferencia Mundial de Desarrolladores. Es un evento físico de una semana que probablemente se celebre en junio, si no se cancela o pospone debido a preocupaciones de coronavirus.

Una vez que se estrene, se proporcionará una versión beta de iOS 14 a los desarrolladores para que la prueben y puedan preparar sus aplicaciones. El grupo público de pruebas beta de Apple, al que cualquiera puede unirse de forma gratuita, probará el software a continuación. Cuando el desarrollador y las pruebas beta públicas hayan finalizado este otoño, iOS 14 se lanzará oficialmente junto con la próxima cosecha de iPhones. Nuevamente, eso es si COVID-19 no interrumpe el cronograma de lanzamiento de Apple.

Proporciona acceso a videos de ejercicios.

Los usuarios de Watch también pueden seguir las rutinas de entrenamiento

Según MacRumors, Apple está trabajando en una aplicación de ejercicios para iPhone, Apple Watch y Apple TV. Proporcionará acceso a videos de ejercicios y ejercicios que puede descargar. Los usuarios de Apple Watch podrán seguir el progreso de su rutina de entrenamiento y verlo en iPhone, iPad o Apple TV. Los tipos de entrenamiento incluirán correr en interiores, caminar al aire libre, andar en bicicleta, remar, estirar, entrenamiento central, entrenamiento de fuerza, etc.

Incluye un sistema de mención similar a Slack

Opción de retraer mensaje también es posible

MacRumors dijo que Apple está probando nuevas características de iMessage, incluido un sistema de mención similar a Slack que le permitirá etiquetar contactos con su nombre (ejemplo: @maggie). En un chat grupal, puede silenciar la conversación pero recibir notificaciones cuando su nombre se menciona directamente. También se pueden agregar indicadores de tipeo en los chats grupales. También se está desarrollando una opción de mensaje de retracción (con la retracción visible para todas las partes).

Establecer aplicaciones de terceros como predeterminadas sobre las aplicaciones de Apple

Puedes usar Chrome sobre Safari, por ejemplo

Bloomberg afirmó que Apple podría permitir a los usuarios configurar aplicaciones de terceros como sus aplicaciones predeterminadas, sobre las propias aplicaciones de Apple, incluidas las aplicaciones de correo, navegador y música. Por lo tanto, puede configurar Chrome o Gmail como su navegador y aplicación de correo electrónico predeterminados, respectivamente, en su iPhone. Y cuando toca un enlace o una dirección de correo electrónico, siempre se abrirá automáticamente en esas aplicaciones. ¡Imagina poder configurar Spotify en lugar de Apple Music!

Se espera PencilKit para iOS 14

Le permitirá escribir a mano el texto que se convierte más tarde

Según MacRumors, iOS 14 podría incluir una nueva función PencilKit que le permitirá escribir texto a mano en cualquier campo con un Apple Pencil. El contenido escrito a mano también se convertirá en texto estándar. Imagina escribir a mano tu texto en Mensajes, pero el mensaje se envía como de costumbre. Según los informes, la nueva función PencilKit funciona con cualquier campo de entrada de texto en iOS, por lo que funcionará con Mensajes, Notas, Recordatorios, Correo, etc.

El año pasado, Apple separó iOS en iPadOS. Mientras que iOS es para iPhone, iPadOS es para iPad. Ambos están tan estrechamente alineados que siguen la misma ruta de actualización. Por lo tanto, la próxima versión principal de iPadOS será iPadOS 14. Probablemente se lanzará junto con iOS 14, pero tendrá características únicas para los usuarios de iPad.

Cursor del mouse que desaparece automáticamente

Gestos de trackpad más avanzados

El primer código descubierto desde iOS 14 sugiere que Apple está trabajando en un soporte de cursor más avanzado para iPads, difuminando aún más las líneas entre iOS, iPadOS y MacOS. Está implementando una naturaleza de desaparición automática para el cursor. La teoría es que, una vez que el mouse conectado ha estado inmóvil / intacto, el cursor en la pantalla desaparece. Una vez que se mueve el mouse, el cursor vuelve a aparecer en la pantalla.

Es una característica estándar del sistema operativo de la Mac, pero aún no se ha implementado en iPadOS. La otra característica que parece ser una opción predeterminada es la capacidad del cursor para cambiar de forma. Específicamente, entre un puntero de flecha y un puntero de mano al pasar el mouse sobre un enlace web. 9toMac también afirmó que iOS 14 podría admitir gestos de mouse / trackpad más avanzados.

Por ejemplo, podría agregar la capacidad de usar dos dedos para replicar un clic derecho en un mouse. Tenga en cuenta que 9to5Mac también ha insinuado que Apple lanzará un accesorio de teclado con un trackpad. La suposición natural es que se vería similar a la mayoría de los otros accesorios de teclado 2 en 1.

Apple no ha anunciado una lista oficial de compatibilidad para una actualización de software que aún no ha visto, pero los rumores sugieren que funcionará con todos los mismos teléfonos que iOS 13, desde el iPhone SE y iPhone 6s Plus hasta la última serie de iPhone 11 . En cuanto a iPadOS 14, se espera que esa actualización sea compatible con todos los modelos de iPad con iOS 13, excepto iPad mini 4 y iPad Air 2.

Aquí está todo lo que hemos escuchado sobre iOS 14 y iPadOS 14 hasta ahora.

El código descubierto desde iOS 14 sugiere que Apple está trabajando en un soporte de cursor más avanzado para iPads, además de nuevos modelos de teclado.

Apple está trabajando en un teclado iPad que cuenta con un trackpad incorporado, y podría lanzarse este año, según un nuevo informe.

Apple tiene un poco de historia cuando se trata de aplicaciones predeterminadas en sus dispositivos .