Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cada año, Apple presenta una nueva actualización de software importante para el iPhone. Para 2020, esa actualización se llama iOS 14.

Apple presentó una vista previa de las nuevas funciones de iOS que podemos esperar que vengan con iOS 14 durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) en junio. En esta función, nos sumergimos en lo que su iPhone podrá hacer con el nuevo software, ahora lo hemos instalado en nuestro iPhone XS Max y lo hemos estado usando durante un par de meses.

Si desea saber si iOS 14 podrá ejecutarse en su iPhone, consulte nuestra función de requisitos del sistema iOS 14 .

Lanzamiento oficial en septiembre

El nuevo iPhone 12 no se entregará hasta octubre

Apple hizo una vista previa de iOS 14 durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores en línea a finales de junio . Una versión beta de iOS 14 ha estado disponible para que los desarrolladores la prueben y ahora está disponible para que los miembros del público la descarguen y prueben. Esperamos que iOS 14 se lance en los próximos días.

Estas son las características que llegarán a los iPhones compatibles cuando iOS 14 se lance más adelante en 2020; las hemos estado probando como parte del software beta y las hemos enumerado a continuación junto con nuestras ideas.

Anteriormente, los widgets solo estaban disponibles en la pantalla Hoy, pero con iOS 14, los nuevos widgets ofrecerán información oportuna de un vistazo y podrá fijarlos en cualquier página de la pantalla de inicio en diferentes tamaños. Sí, es como los widgets en Android (y, de hecho, los mosaicos en vivo en Windows Phone).

Simplemente mantenga presionada la pantalla de inicio para ver las nuevas opciones como si fuera a mover o eliminar aplicaciones. Hay un nuevo icono + en la parte superior izquierda que le permite agregar widgets según lo que esté instalado.

Puede optar por desplazarse por más opciones para cada widget (diferentes tamaños) o simplemente arrastrar los widgets a la pantalla de inicio o la pantalla Hoy. Los íconos existentes se desplazarán, lo que significa que será necesario un poco de trabajo para ordenar la pantalla de inicio.

También hay algo llamado Smart Stack mediante el cual puede crear una pila de widgets que, opcionalmente, pueden usar la inteligencia del dispositivo para brindarle el widget adecuado en función del tiempo, la ubicación y la actividad, aunque nuestra pila inteligente no nos ha medido. todavía. Puede deslizar el dedo por Smart Stack para ver diferentes widgets. Esto funciona muy bien, aunque no será tan intuitivo para los nuevos usuarios.

Debido a que le brinda tantas opciones que los usuarios de iPhone no han tenido antes, siente una sensación de libertad con ellos, pero también una confusión total sobre qué poner y dónde. Nos hemos quedado con widgets simples de calendario, actividad y clima en nuestra pantalla de inicio en lugar de montones y montones de widgets, aunque estamos cambiando entre tenerlos apilados y desapilados.

La biblioteca de aplicaciones es una nueva pantalla que se coloca al final de las páginas de la pantalla de inicio. Organiza automáticamente todas sus aplicaciones en carpetas, como Social o Agregadas recientemente, así como Sugerencias, y le muestra las aplicaciones que podrían ser útiles en ese momento en particular. Podrá elegir cuántas páginas de la pantalla de inicio mostrar y ocultar páginas completas para acceder rápidamente a la biblioteca de aplicaciones.

Nuevamente, esto crea nuevas opciones para usted, pero si está acostumbrado a buscar sus aplicaciones de todos modos usando la búsqueda de Spotlight, realmente no agrega nada nuevo. Descubrimos que nuestra disposición preferida era tener dos pantallas de inicio de aplicaciones esenciales, seguidas de la pantalla Biblioteca de aplicaciones (ocultamos nuestras otras pantallas, que puede ver en el ejemplo anterior). Para acceder a la pantalla Editar páginas, mantenga presionada la pantalla como si fuera a tirar a la papelera el ícono de una aplicación, luego toque la fila de puntos sobre el dock.

Un clip de aplicación es una pequeña parte de una aplicación (menos de 10 MB) asociada con un producto o negocio en particular y diseñada para descargarse instantáneamente tan pronto como sea necesario. Los clips de aplicaciones deben cargarse en segundos para completar una tarea específica, como pagar el estacionamiento o comprar un café, que aparecen como una tarjeta en la parte inferior de la pantalla de su iPhone. Entonces no es una descarga completa de la aplicación.

Los clips de aplicaciones se podrán descubrir y acceder fácilmente escaneando un nuevo código de clip de aplicaciones diseñado por Apple o mediante etiquetas NFC y códigos QR, así como cuando se compartan en Mensajes o Safari.

Los clips de aplicaciones se eliminan automáticamente de su dispositivo después de 30 días.

Como puede ver en nuestro ejemplo anterior, Mensajes le permite anclar conversaciones en la parte superior de su lista de mensajes, como ya puede hacerlo WhatsApp . También se están introduciendo menciones y respuestas en línea en los hilos de grupo y también habrá nuevas opciones de Memoji, así como la opción de establecer una foto de grupo usando una imagen o emoji. Los usuarios podrán silenciar una conversación grupal pero recibir notificaciones cuando su nombre también se mencione directamente.

Siri se ha rediseñado en iOS 14, por lo que ahora aparece en la página en la que se encuentra (como puede ver aquí) en lugar de abrir una pantalla completamente nueva. También está obteniendo una serie de nuevas funciones, incluida una mejor funcionalidad de traducción (gracias a la aplicación Traducir, ver más abajo) y la expansión del conocimiento. También podrá comenzar a grabar y enviar un mensaje de audio usando Siri.

Hay una nueva aplicación de traducción que ofrece traducción de voz y texto en 11 idiomas diferentes. La aplicación funcionará sin conexión para la traducción privada de voz y texto mediante el motor neuronal de Apple. Al poner su iPhone en modo horizontal (como aquí) se inicia el modo de conversación, que detecta automáticamente qué idiomas se hablan.

Los mapas obtendrán direcciones de ciclismo en iOS 14, junto con rutas de vehículos eléctricos y guías seleccionadas. Las indicaciones en bicicleta tendrán en cuenta la elevación, el tráfico de una calle y si hay escaleras en la ruta. Estas nuevas funciones no funcionaban cuando las probamos en la versión beta.

La función de enrutamiento de vehículos eléctricos agregará paradas de carga a lo largo de una ruta planificada en función de la carga actual del vehículo y los tipos de cargadores, mientras que las guías proporcionan una lista seleccionada de lugares interesantes para visitar en una ciudad, como atracciones populares o un nuevo restaurante.

Las llaves digitales del automóvil llegarán con iOS 14, lo que permitirá a los usuarios usar un iPhone o Apple Watch Series 5 para desbloquear y encender su automóvil. Usan NFC y usted podrá compartir las llaves digitales del automóvil mediante Mensajes para que otra persona pueda conducir su automóvil, por ejemplo. También podrá desactivarlos a través de iCloud si se pierde un dispositivo. Todavía no hemos podido probar esto, pero esperamos poder hacerlo pronto.

Vale la pena mencionar que las llaves del auto solo serán compatibles con ciertos dispositivos: iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (segunda generación) y Apple Watch Series 5.

Apple permitirá a los usuarios configurar aplicaciones de terceros como sus aplicaciones predeterminadas sobre las propias aplicaciones de Apple en iOS 14. Podrá configurar Chrome o Gmail como su navegador y aplicación de correo electrónico predeterminados, respectivamente, por ejemplo, cuando toque un enlace o una dirección de correo electrónico, siempre se abrirá automáticamente en esas aplicaciones.

El nuevo software iOS 14 traerá soporte Picture-in-Picture al iPhone, permitiendo a los usuarios ver un video o tomar una llamada FaceTime mientras usan otra aplicación.

La aplicación Activity está siendo rediseñada para iOS 14 como puede ver aquí, así como un nuevo nombre: Fitness. Los anillos, los entrenamientos y las tendencias se muestran en una página, lo que ofrece un acceso más fácil a la información, y también hay compatibilidad para nuevos entrenamientos agregados, incluido Dance.

La aplicación Salud ahora tiene secciones para administrar el sueño y una nueva Lista de verificación de salud, que es un lugar centralizado para administrar funciones de salud y seguridad como Emergencia SOS, Identificación médica, ECG y Detección de caídas, entre otras. También se ha agregado soporte para nuevos tipos de datos en movilidad, registros médicos, síntomas y ECG.

Con iOS 14, todas las aplicaciones deben obtener el permiso del usuario antes de rastrear a los usuarios y las páginas de productos de la App Store mostrarán resúmenes de las prácticas de privacidad informadas por los desarrolladores, similar a una etiqueta de alimentos.

Los usuarios también podrán actualizar las cuentas existentes para iniciar sesión con Apple, elegir compartir su ubicación aproximada en lugar de su ubicación precisa al otorgar acceso a la ubicación de una aplicación y obtener más transparencia en el uso de la aplicación del micrófono y la cámara.

Safari ofrece un Informe de privacidad en iOS 14 para que los usuarios puedan ver qué rastreadores de sitios cruzados se han bloqueado, así como el monitoreo de contraseñas para ayudar a los usuarios a detectar contraseñas guardadas que pueden haber estado involucradas en una violación de datos. También se está agregando la traducción incorporada para páginas web completas, una característica que Chrome ya ofrece.

La aplicación Home también recibe nuevas sugerencias de automatización y controles ampliados en el Centro de control con iOS 14, así como nuevas funciones como Iluminación adaptable para luces compatibles y Reconocimiento facial en el dispositivo para cámaras compatibles.

La iluminación adaptable verá que las luces inteligentes ajustan automáticamente la temperatura del color a lo largo del día, mientras que el reconocimiento facial en el dispositivo identificará a amigos y familiares utilizando la información que ya tiene.

La aplicación y el widget Weather obtienen gráficos de precipitación de la próxima hora en iOS 14, que presentan la precipitación minuto a minuto cuando la lluvia está en el pronóstico.

Aquellos con un par de auriculares inalámbricos de Apple verán que obtienen la capacidad de cambiar sin problemas entre dispositivos Apple con el cambio automático de dispositivo en iOS 14.

La aplicación Find My agregará soporte para encontrar productos y accesorios de terceros en iOS 14, con el nuevo programa de accesorios de red Find My. Significa que los usuarios podrán usar la aplicación Find My para ubicar otros elementos, así como dispositivos Apple y cualquier contacto con el que compartan ubicaciones.

Las funciones de accesibilidad en iOS 14 incluyen adaptaciones para auriculares, que amplificarán los sonidos suaves y sintonizarán el audio para ayudar a que la música, las películas, las llamadas telefónicas y los podcasts suenen más nítidos y claros. También hay detección de lenguaje de señas en Group FaceTime que viene en iOS 14, lo que hace que la persona que firma sea más prominente en una videollamada.

Además, VoiceOver, un lector de pantalla para la comunidad de ciegos, reconocerá automáticamente lo que se muestra visualmente en la pantalla.

Apple ha dicho que las nuevas funciones del software iOS 14 estarán disponibles este otoño como una actualización de software gratuita para iPhone 6s y posteriores.

Escrito por Britta O'Boyle y Dan Grabham.