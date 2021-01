Cómo encontrar mi iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods o Mac

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las aplicaciones Find My Friends y Find My iPhone de Apple se consolidaron en una aplicación llamada Find My en iOS 13 y macOS Catalina, en 2019. La aplicación Find My permite a los usuarios de Apple rastrear amigos con los que comparte datos de ubicación, así como localizar sus dispositivos , ya sea en línea o sin conexión.

A continuación se explica cómo encontrar un iPhone, Apple Watch, AirPods, iPad o Mac perdido usando la aplicación Find My.

Si bien Find My iPhone le permitió rastrear cualquier dispositivo conectado a su ID de Apple, ya sea un iPhone , iPad, Apple Watch , Mac o AirPods , solo pudo ver la ubicación de un dispositivo si estaba en línea.

Sin embargo, la aplicación Find My de Apple ofrece soporte de ubicación fuera de línea. Esto explica cómo funciona y qué necesitará.

Cada dispositivo de Apple emite una clave que cambia constantemente. Esta clave puede ser recogida por otros dispositivos Apple cercanos a pedido y luego utilizada para cargar la ubicación encriptada de su dispositivo faltante, permitiéndole luego rastrearla.

Apple explica: "[Puedes] localizar un dispositivo perdido incluso si no está conectado a una red Wi-Fi o celular mediante la ubicación de fuentes múltiples. Cuando marcas tu dispositivo como perdido y el dispositivo de otro usuario de Apple está cerca, puede detectar el Bluetooth de tu dispositivo señal e informa su ubicación. Es completamente anónimo y encriptado de un extremo a otro, por lo que la privacidad de todos está protegida ".

Sin embargo, para descifrar la ubicación y rastrear su dispositivo perdido, deberá tener un dispositivo Apple secundario.

Siga los pasos a continuación para usar la aplicación Find My para rastrear o localizar un dispositivo Apple perdido o perdido:

Abra la aplicación Find My en un dispositivo Apple Haga clic en la pestaña Dispositivos en la parte inferior de su pantalla Busque su dispositivo dentro de la lista (un dispositivo deberá estar vinculado a su ID de Apple para aparecer) Una vez que haya encontrado el dispositivo que desea ubicar, tóquelo A continuación, obtendrá una serie de opciones: reproducir sonido, indicaciones, notificar cuando se encuentre, marcar como perdido o borrar este dispositivo.

Si usa la función Compartir en familia de Apple , también podrá ver los dispositivos de cualquier miembro de la familia en su lista de dispositivos. Los pasos anteriores funcionarán para encontrar cualquier dispositivo conectado a su ID de Apple, ya sea un iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods o Mac.

La aplicación Find My le permitirá encontrar AirPods perdidos como cualquier otro dispositivo Apple que haya vinculado a su ID de Apple, pero si ha perdido un AirPod, nos pasa bastante a nosotros, hay un paso ligeramente diferente para encontrar el perdiendo uno.

Abra la aplicación Find My en un dispositivo Apple Haga clic en la pestaña Dispositivos en la parte inferior Haga clic en sus AirPods en la lista Coloque el AirPod que tiene de vuelta en su estuche Actualiza el mapa para encontrar el otro AirPod

Como se mencionó, la aplicación Find My iPhone (que tendrá si no está en iOS 13 o posterior) aún le permite rastrear o ubicar un dispositivo Apple, pero necesitará estar en línea para que pueda localizarlos.

Si un dispositivo está desconectado, seguirá apareciendo en su lista de dispositivos y hay varias opciones. Puede hacer que la aplicación Find My iPhone notifique cuando se encuentre, reproduzca un sonido, ingrese al modo perdido / bloqueo (depende del dispositivo) o borre. Todas las opciones sucederán cuando el dispositivo perdido se conecte a Internet.

Si un dispositivo está en línea, podrá tocarlo en su lista de dispositivos y verlo en el mapa. Para rastrear o localizar un dispositivo Apple usando la aplicación Find My iPhone:

Abra la aplicación Find My iPhone Inicie sesión en su ID de Apple Sus dispositivos aparecerán en una lista debajo de un mapa Desplácese hacia abajo hasta el dispositivo que desea rastrear o ubicar y tóquelo Si está en línea, mire la ubicación en el mapa Si está desconectado, seleccione Reproducir sonido, Bloquear / Marcar como perdido o Borrar.

Se rumorea que Apple lanzará su propio dispositivo tipo Tile llamado AirTags que los usuarios podrán vincular a elementos como claves para realizar un seguimiento en la aplicación Buscar mi en la sección Elementos.

Según los informes , los usuarios de iPhone recibirán una notificación cuando se separen del rastreador de Apple y del elemento al que está adjunto. Se afirma que los usuarios también podrán activar una alarma o ruido desde el dispositivo para ayudarlos a encontrarlo si se pierde.

Los rumores también dicen que los usuarios podrán establecer ubicaciones seguras para los artículos para que no reciba una alerta cada vez que se aleje del artículo y esas ubicaciones podrán compartirse con amigos y familiares.

Si un elemento adjunto al rastreador de Apple rumoreado se pierde, los usuarios supuestamente podrán activar un modo perdido dedicado, de modo que si otro usuario de iPhone encuentra el elemento, podrán ver la información de contacto del propietario, lo que les permitirá llamar / mensaje al propietario.

Escrito por Britta O'Boyle.