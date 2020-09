Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Aunque todavía tiene un alcance limitado, las redes 5G están aquí. El único problema, además de vivir en una ubicación compatible y estar en una red compatible, es que también necesita un teléfono habilitado para 5G .

La mayoría de los fabricantes de teléfonos han lanzado dispositivos 5G, pero todavía estamos esperando el primer iPhone habilitado para 5G.

Muchas ciudades de EE. UU. Ya tienen redes 5G mmWave (onda milimétrica), pero en áreas limitadas, y otros pueblos y ciudades de EE. UU. Utilizan 5G de banda inferior. Las redes 5G del Reino Unido están utilizando bandas sub-6 (banda media) en este momento, pero planean implementar mmWave en ciudades para una cobertura de mayor capacidad en 2020 o, más probablemente ahora, 2021.

Vale la pena recordar que, aunque el iPhone 5G puede parecer tarde para la fiesta para algunos, todavía es muy pronto para 5G y Apple tiene forma de llegar tarde para adoptar las actualizaciones de red.¿Recuerdas el iPhone debut con capacidad 2G que vive en un mundo 3G?

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre un iPhone habilitado para 5G, incluso cuándo podría llegar y qué dicen los rumores.

La última sugerencia es que todos los nuevos iPhones serán 5G, y se esperan cuatro nuevos modelos de iPhone 12. Un escenario es que el iPhone 12 Pro y Pro Max serán 5G, y los modelos estándar de iPhone 12 se quedarán con 4G. Otra posibilidad es que haya una versión separada para 5G, aunque creemos que es poco probable.

Evento de lanzamiento de septiembre / octubre de 2020

La fecha de lanzamiento podría ser octubre

Se ha confirmado un evento de Apple para el 15 de septiembre de 2020 a las 10 a.m. PDT pero, por supuesto, no es oficial lo que se anunciará y muchos creen que el evento será para iPad y Apple Watch, con iPhone en octubre.

La situación mundial actual está causando estragos en la producción, por lo que las cosas que se resolvieron anteriormente podrían cambiar. Durante la primera mitad de 2020 surgieron rumores de que la disponibilidad del iPhone 12 podría ser un problema debido a los cierres y bloqueos.

Qualcomm está fabricando el hardware del iPhone 5G y su orientación para el último trimestre del año parecería sugerir que hay un ligero retraso, con una fecha de lanzamiento en octubre en lugar de septiembre.

La propia Apple emitió una guía sobre sus ganancias trimestrales en febrero de 2020 que reflejó esto y declaró que "el trabajo está comenzando a reanudarse en todo el país, pero estamos experimentando un regreso a las condiciones normales más lento de lo que habíamos anticipado".

"Como resultado, no esperamos alcanzar la guía de ingresos que proporcionamos para el trimestre de marzo debido a dos factores principales. El primero es que el suministro mundial de iPhone se verá limitado temporalmente.

"Si bien los sitios de nuestros socios de fabricación de iPhone están ubicados fuera de la provincia de Hubei, y si bien todas estas instalaciones han reabierto, están aumentando más lentamente de lo que habíamos anticipado".

La implicación fue y está clara para nosotros de que habría algunos efectos secundarios durante el resto de 2020.

Esto es todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el iPhone 5G.

Mark Gurman de Bloomberg ha tuiteado sugiriendo que el iPhone 12, y por lo tanto probablemente el iPhone 5G, se anunciará en un evento en octubre en lugar del evento del 15 de septiembre.

Apple anunció un evento para el 15 de septiembre de 2020 a las 10 a.m. PDT. Se espera que el Apple Watch Series 6 sea el centro de atención, junto con un nuevo iPad. Se cree que el iPhone se anunciará en octubre de 2020.

Mark Gurman de Bloomberg sugiere que escucharemos sobre el informe del iPhone 12 de manera inminente.

Bloomberg informó que Apple planea enviar entre 75 y 80 millones de iPhones 5G este año, lo que corrobora informes anteriores sobre la planificación de Apple para adoptar 5G.

EE se asoció con Apple para lanzar un nuevo plan antes del lanzamiento del iPhone 12, llamado Full Works Plan para iPhone. Si bien el plan funcionará con 4G, es compatible con 5G.

Apple ha confirmado que lanzará la próxima serie de teléfonos un poco más adelante este año, a través de una llamada de ganancias del tercer trimestre con inversores el jueves 30 de julio.

"El año pasado comenzamos a vender nuevos iPhones a fines de septiembre; este año esperamos que el suministro esté disponible unas semanas después", dijo el director financiero de Apple, Luca Maestri, durante la llamada.

Ahora creemos que cada una de las cuatro nuevas variantes del iPhone 12 será compatible con 5G. Y la perspectiva del cuarto trimestre de Qualcomm dice que habrá "un impacto parcial por el retraso del lanzamiento de un teléfono insignia 5G global". Creemos que esa es la línea de iPhone 12.

Se rumorea desde hace mucho tiempo, pero está previsto que haya cuatro nuevos iPhones y, lo que es más, según la información más reciente , todos serán compatibles con 5G, sin duda eso se sugiere en toda la información filtrada que hemos visto. Además de los reemplazos para la serie iPhone 11 existente, hay un tamaño más grande de 6.1 pulgadas del iPhone 12 estándar llamado iPhone 12 Max.

Debido a la situación mundial actual, las fechas de lanzamiento del nuevo iPhone han sido un signo de interrogación. Creemos que la versión 5G (en cualquier forma) se ha retrasado hasta octubre o noviembre, pero según Nikkei incluso se deslizó hasta 2021 en un momento durante 2020. Apple está trabajando para alentar a sus proveedores a entregar antes. Descubriremos si esto ha tenido éxito más adelante en el año.

Después de todo, la serie iPhone 12 no tendrá pantallas ProMotion de 120 hz. Eso es según un nuevo rumor del analista de pantallas Ross Young. ¿Por qué? Porque aparentemente Apple primero necesita implementar una tecnología de pantalla de bajo consumo para garantizar que la pantalla no comprometa la duración de la batería y aparentemente eso no sucederá hasta 2021.

En lugar de tener que reducir la calidad, los nuevos iPhones podrán grabar 4K en 12 fps con un rumor de que también es posible 240 fps. El software beta para desarrolladores de iOS 14 ya está disponible y ha sido completamente analizado, de ahí este último desarrollo

Los nuevos iPhones no tendrán un cargador o auriculares en la caja , no solo ahorrará dinero a Apple, sino que también reducirá el desperdicio ambiental. Después de todo, probablemente haya millones de enchufes USB y EarPods sin usar en el mundo. Esta información es cortesía del analista Ming-Chi Kuo, quien no siempre tiene la razón.

Apple presentó una vista previa de su próxima gran actualización de software, iOS 14, en la WWDC el 22 de junio. El software traerá una serie de características, que incluyen indicaciones en bicicleta en Maps, Siri mejorado, nuevas aplicaciones de traducción y widgets en la pantalla de inicio, entre otras. Puede leer todo sobre las funciones de iOS 14 en nuestra función separada.

Parece que habrá cuatro modelos del iPhone 12; esto posiblemente podría incluir una versión adicional de 5G, pero no estamos seguros. Ciertamente, a partir de estas especificaciones de pantalla filtradas , parece que habrá cuatro versiones. Una de 5,4 pulgadas, dos de 6,1 pulgadas y una de 6,7 pulgadas. Las versiones duales de 6.1 pulgadas pueden ser un iPhone 12 estándar y un iPhone 12 Pro.

Una fuga de finales de abril dice que habrá una batería de 4400 mAh para mantener el nivel actual de duración de la batería, tal vez esto podría ser para acomodar 5G. Face ID también tendrá un campo de visión más amplio y habrá un mejor zoom en la cámara trasera.

Es posible que estemos ante un lanzamiento a finales de 2019 para el iPhone 5G. El Wall Street Journal cita una fuente que sugiere que el lanzamiento del iPhone 12 tendrá lugar alrededor de un mes más tarde de lo habitual debido a la situación mundial actual. Así que una revelación de principios de octubre, lanzamiento de finales de octubre.

Parece que los nuevos iPhones Face ID tendrán una muesca más pequeña , con el altavoz movido hacia arriba en el bisel del teléfono, como ha sido en muchos dispositivos Android. Apple también se está moviendo hacia tener bordes de pantalla más planos.

Según Bloomberg , Apple está trabajando en cuatro nuevos iPhones. Eso posiblemente justifique el caso de un iPhone 5G específico en lugar de que todos los iPhone 12 estén habilitados para 5G.

Qualcomm presentó su último módem X60 5G que creemos que podría terminar siendo el módem dentro del iPhone 5G. El nuevo módem permite a las redes agregar (combinar) espectro tanto en la banda 5G de onda milimétrica (mmWave) más rápida como en la sub-6, lo que proporciona velocidades más lentas pero una cobertura más amplia.

Qualcomm y Apple se reconciliaron a principios de 2019 después de años de disputas legales y está clavado en que los módems Qualcomm 5G estarán dentro del primer iPhone 5G, aunque sabemos, ver más abajo, que Apple está decidido a desarrollar su propio hardware 5G.

Un informe del 17 de febrero sugirió que Apple quería hacer sus propias antenas 5G para el primer iPhone 5G. El rumor sugirió que Apple no estaba contento con el tamaño de la antena de Qualcomm pero, como por arte de magia, Qualcomm anunció una antena más pequeña, la QTM535.

Nikkei Asian Review informó que las fuentes han afirmado que Apple está en conversaciones con proveedores de movilización para producir una gama de tres iPhones con conectividad de datos 5G en 2020.

Por supuesto, ninguno de estos teléfonos era 5G como se esperaba, lo que significa que el iPhone 5G seguramente está clavado para 2020.

Apple firmó oficialmente el acuerdo para comprar "la mayoría" del negocio de módems de teléfonos inteligentes de Intel por mil millones de dólares. El acuerdo incluye a 2.200 empleados de Intel, así como IP y equipos.

Se espera que la transacción se cierre hacia fines de 2019, y significa que Apple podrá producir sus propios módems 5G para sus teléfonos inteligentes eventualmente, en lugar de obtenerlos de Qualcomm. Bloomberg especula que los módems internos de Apple podrían estar listos en tres años, probablemente para 2022.

El Wall Street Journal dijo que Apple podría llegar a un acuerdo con Intel que lo verá comprar el negocio de módems de teléfonos inteligentes de Intel por mil millones de dólares.

El acuerdo seguiría al anuncio de Intel de abril de que planeaba salir del negocio de módems móviles 5G.

El analista de Apple, Ming-Chi Kuo, afirmó que todos los iPhones tendrán capacidades 5G para 2021 y Apple probablemente tenga su propio chip 5G para 2023.

Después de dos años de disputas legales , Apple y Qualcomm llegaron a un acuerdo en abril de 2019, para sorpresa de todos. El acuerdo dio como resultado que Apple hiciera un pago a Qualcomm y las dos compañías también firmaron un acuerdo de licencia de seis años, efectivo a partir del 1 de abril de 2019.

Hay una opción en el acuerdo para extender el acuerdo por dos años, más un "acuerdo de suministro de chipset" de varios años. Llevó a muchos a creer que Apple podría lanzar un iPhone 5G antes de 2020, ya que Qualcomm ya tiene un módem 5G instalado.

El mismo día del acuerdo entre Qualcomm y Apple, Intel anunció que dejaría el negocio de los módems 5G y su director ejecutivo dijo que "se ha hecho evidente que no hay un camino claro hacia la rentabilidad y los retornos positivos".

Reuters informó que fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron que Apple ha trasladado sus esfuerzos de ingeniería de chips de módem a su equipo de hardware interno.

La medida parece ser una indicación de que Apple está trabajando en sus propios chips, en lugar de subcontratarlos.

The Fast Company informó en noviembre de 2018 que Apple usaría los módems 8161 5G de Intel en 2020 (lo que resultó ser falso ya que el trabajo en ese módem se eliminó), lo que llevó a muchos a asumir que el primer iPhone compatible con 5G sería el iPhone 12.

En el momento de ese informe, Apple y Qualcomm todavía estaban en una disputa legal, lo que resultó en que Apple cambiara a chips Intel para algunos de sus iPhones.

Escrito por Britta O'Boyle y Dan Grabham.