Alternativas de Apple Card UK: Monzo, Starling, Revolut

Apple Card es una tarjeta de crédito digital de Apple que funciona a la perfección con su iPhone . La triste noticia es que solo está disponible en los EE. UU. (Hasta ahora), pero no hay necesidad de entrar en pánico si estás en el Reino Unido.

Existen algunas alternativas que le brindarán algunas de las características más atractivas de la Apple Card en el Reino Unido, evitando algunas de las deficiencias de la Apple Card.

Hemos hablado en detalle sobre qué es la Apple Card aquí , así que seremos muy breves. Apple Card es una tarjeta de crédito, es administrada por Goldman Sachs y funciona en la plataforma Mastercard, con tasas de interés entre 12.99 por ciento y 23.99 por ciento.

Está integrado en Apple Wallet, por lo que funcionará al igual que otras tarjetas en Apple Pay , ya sea para pagos sin contacto, pagos de aplicaciones o navegadores.

Viene con una tarjeta física, aunque no tiene números, ni tira de firma ni tira magnética. Es de titanio y se ve genial, pero tiene la desventaja obvia de ofrecer solo el chip de la tarjeta, por lo que no funcionará en situaciones en las que necesite un deslizamiento magnético o una firma (que puede o no ser un problema).

Los elementos atractivos se reducen a cosas como tarifas sin cargo por pagos internacionales, devolución de efectivo, transacciones en tiempo real e información de intereses en Wallet. Y es aquí donde hay muchos servicios existentes a considerar para aquellos en el Reino Unido.

Monzo es uno de los grandes nombres de una nueva ola de bancos diseñados para ser móviles primero. En lugar de ser una tarjeta de crédito, es una cuenta corriente, que ofrece pagos a través de Apple Pay en su iPhone y también le emite una tarjeta física, compatible con todos los estándares de pago.

Por lo tanto, es por dinero que ya tiene, en lugar de crédito que no tiene, lo que algunos podrían ver como un beneficio.

Pero la gran venta está en la gestión de la cuenta y la falta de tarifas asociadas. Muchos de los beneficios ofrecidos por Apple Card están disponibles con Monzo: categorización de sus gastos, detalles de transacciones instantáneas, notificaciones en su teléfono cuando se usa la tarjeta física, etc.

Si pierde su tarjeta, puede congelarla instantáneamente a través de la aplicación, y puede hacer pagos instantáneos a sus amigos.

Tampoco hay tarifas de viaje, obtienes las tasas de cambio de Mastercard sin comisiones cuando gastas en el extranjero y puedes hacer pagos internacionales mucho más baratos que un banco de la calle. Puede retirar hasta £ 200 al mes en efectivo, en cualquier parte del mundo, sin incurrir en tarifas, pero eso es un poco una limitación: más de £ 200 al mes se le cobra una tarifa del 3 por ciento.

Puede encontrar más información sobre Monzo en su sitio web .

Starling es otro banco basado en aplicaciones, que ofrece una cuenta corriente moderna y dinámica, con comentarios instantáneos y lo que está gastando, y dónde. Clasificará, le enviará notificaciones y tiene pequeñas características como poder redondear las transacciones con los extras que van a su caja de ahorros, todos esos centavos que de otro modo no notaría.

Hay una Mastercard física sin contacto para acompañarla, así como la integración en Apple Pay, así como otros servicios como Fitbit Pay . También es realmente fácil hacer pequeños pagos a amigos sin jugar con códigos de clasificación y otras cosas.

Una vez más, no tiene cargos cuando usa su tarjeta en el extranjero, obtiene el tipo de cambio de Mastercard. También puede solicitar un sobregiro y organizar un préstamo, así como también podemos pagar en dinero usando la Oficina de Correos.

Starling es un banco galardonado y puede obtener más información al respecto en su sitio web .

Revolut es otro jugador en la escena de la banca digital. Se integra en Apple Pay y ofrece una gama de otras características atractivas. Obtiene la aplicación para administrar su cuenta y una tarjeta Visa física.

Revolut no tiene ninguna tarifa cuando se usa en el extranjero, lo que le da la libertad de gastar a los tipos de cambio interbancarios. Estas tasas se pueden rastrear en vivo y puede mover fácilmente las monedas en su cuenta Revolut, incluida la posibilidad de transferir automáticamente si las tasas particulares oscilan a su favor. También puede manejar criptomonedas.

Puede enviar o solicitar efectivo fácilmente de los contactos, congelar su tarjeta si la pierde, y recibir notificaciones instantáneas en su teléfono cuando gasta dinero. Todos los pagos están categorizados y la ubicación registrada.

Los retiros de efectivo están limitados a £ 200 por mes, lo que puede ser una limitación. Pero puede obtener Revolut Metal, con un 1% de devolución de efectivo y servicios de conserjería, y un aumento de $ 600 al mes en retiros de efectivo, pero cuesta esa versión de £ 12.99 al mes.

Puede encontrar más información sobre Revolut en el sitio web .