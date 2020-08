Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El iPhone de Apple es conocido desde hace mucho tiempo por ofrecer una gran cámara . Estos teléfonos inteligentes insignia son capaces de realizar fotografías increíbles, tanto que muchos fotógrafos modernos a menudo abandonan sus cámaras DSLR en favor del iPhone ultraportátil.

Los resultados también suelen ser espectaculares. Para honrar los esfuerzos, los iPhone Photography Awards nacieron en 2007 y desde entonces han elegido fotografías galardonadas cada año. Apple también alentó a los fotógrafos de iPhone a compartir sus mejores trabajos para el desafío Shot on iPhone .

Como puede imaginar, las imágenes enviadas a estos dos concursos son fantásticas. Los hemos revisado para ofrecerte una colección de nuestras fotos favoritas tomadas durante los últimos años. Imágenes increíbles que no creerá que se tomaron con un teléfono inteligente.

Si sientes que tienes lo que se necesita, también puedes enviar tus fotos a los iPhone Photography Awards para ver si puedes ganar un premio en una de las 16 categorías. La página de registro de la IPPA 2021 ya está abierta y la fecha límite es el 31 de marzo de 2021.

Yellowstone

Matt Charlton tomó esta foto en su iPhone llamado Yellowstone. Es una foto tan hermosa y hay muchas otras en su Instagram: @mattsee.

Intitulado

Esta increíble foto fue tomada por Sarah M Lee en su iPhone. Nos encanta todo, especialmente los colores. Puede ver más fotos tomadas por Sarah en su sitio web: www.sarahmlee.com.

Cuenca del pulgar occidental

Otra foto fabulosa tomada por Matt Charlton en su iPhone. Adoramos absolutamente este. El Instagram de Matt tiene muchas más fotos geniales para echar un vistazo.

Libre del pasado

Esta hermosa foto fue tomada en Varanasi, India con un iPhone X por Kristian Cruz de los Estados Unidos.

Nos encantan los colores, los detalles y todo lo que pasa en la imagen. No nos sorprende en absoluto que haya ganado el primer lugar en la categoría de viajes para los iPhone Photography Awards 2020.

Silla de playa

Tomada en Westhampton Beach, Nueva York con un iPhone 6, esta imagen de una silla de playa es una de nuestras favoritas de los ganadores de los iPhone Photography Awards 2020.

La imagen atmosférica fue tomada por Danielle Moir de Estados Unidos y ganó el primer lugar en la otra categoría.

Chicos voladores

Esta fabulosa imagen tomada por Dimpy Bhalotia del Reino Unido en Banaras, India, le valió el gran premio a la fotógrafa del año en los iPhone Photography Awards 2020.

Bhalotia dijo: "Veo el mundo en monocromo y encuentro arte en los detalles extraordinarios de la vida aparentemente ordinaria en las calles. Creo que el universo es una obra de arte y también lo es cada alma y calle".

Esta imagen fue tomada con un iPhone X.

Belleza en todos los das

El segundo lugar en la categoría abstracta de los iPhone Photography Awards 2020 es esta foto bellamente simétrica tomada en Irvine, California.

La belleza de todos los días fue tomada con un iPhone 8 Plus por Veronica Yoo de Estados Unidos.

Cascada

La ganadora del primer lugar en la categoría de naturaleza de los iPhone Photography Awards 2020 es esta hermosa imagen de una cascada.

La foto fue tomada en un iPhone 7 Plus por Lisi Li de China.

Sin paredes

Ganadora del primer lugar para fotógrafo del año en los iPhone Photography Awards 2020, esta imagen muestra una pared pintada irritantemente inacabada pero brillante.

Tomada por Artyom Baryshau de Rusia en India, la imagen titulada Sin paredes fue tomada con un iPhone 6.

Inmersin

Ahora bien, esto es lo que llamamos una toma panorámica. Qué hermosa foto de Meteora, Grecia.

Tomada por Garrine Tsang de Canadá en un iPhone XS, esta imagen titulada Immersion ganó el lugar en la categoría de panaroma de los iPjhoen Photography Awards 2020.

Kea en el monte Luxmore

Avishai Futerman de Isreal tomó esta hermosa imagen en el Parque Nacional Fiordland, Nueva Zelanda en un iPhone XR.

La imagen ganó el segundo lugar en la categoría de naturaleza de los iPhone Photography Awards 2020.

Duomo Di Milano

Tomada con un iPhone X, esta imagen de la magnífica catedral Duomo Di Milano en Milán, Italia, ganó el primer lugar en la categoría de arquitectura de los iPhone Photography Awards 2020.

Fue tomada por Haiyin Lin de China.

Flamencos

Nos encanta esta imagen de dos hermosos flamencos rosados tomada con un iPhone 6S. Las hojas de color verde oscuro y el hermoso agua espejada hacen que los animales realmente exploten.

Ganando el segundo lugar en la categoría de animales para los iPhone Photography Awards 2020, Flamingos fue tomado por Ji Li de China.

Algodn de azcar

Esta imagen de un niño sentado en un banco con algodón de azúcar frente a su rostro nos hace sonreír.

Tomada en Vorontsovsky Park, Moscú por Ekaterina Varzar de los Estados Unidos en un iPhone 6, Cotton Candy ganó el primer lugar en la categoría infantil de los iPhone Photography Awards 2020.

Can de mrmol

Esta impresionante imagen del Marble Canyon en Arizona fue tomada por Kaiwen Jiang de China y ganó el primer lugar en la categoría de paisaje de los iPhone Photography Awards 2020.

Jiang tomó la imagen en un XS Max.

Anochecer en los Dolomitas

No hay nada como una puesta de sol y esta foto tiene mucha belleza para admirar. Tomado por Leo Chan desde Hong Kong en un iPhone 11 Pro, Nightfall at the Dolomites fue capturado en Auronzo di Cadore, Italia.

Esta impresionante toma ganó el primer lugar en la categoría de puesta de sol de los iPhone Photography Awards 2020.

La nube

Esta imagen con el nombre apropiado y perfectamente enmarcado fue tomada por Dominic Dähncke de España en Tenerife, Islas Canarias.

The Cloud ganó el tercer lugar en la categoría de paisaje de los iPhone Photography Awards 2020. Fue tomado en un iPhone 8 Plus.

Sueos en la canasta

Un bebé pequeño toma una siesta informal y relajante en medio de un campo en China. En el fondo, se puede ver a los trabajadores ocupados con la rutina diaria. Solo esperamos que los padres de este niño estén cerca.

Una foto increíble de la vida tomada con un iPhone 5S. Esta imagen fue elegida como la ganadora del segundo lugar en la categoría de estilo de vida de los iPhone Photography Awards en 2018 .

Jasper el raptor

De los ganadores de los iPhone Photography Awards de 2019 (categoría infantil), llega esta imagen tomada con un iPhone XS. Una foto simple de un niño pequeño con una máscara de rapaz parece mostrar a un niño dinosaurio en la sombra.

El torpe

A veces, las buenas fotos son solo una cuestión de perspectiva. Otras veces, son instantáneas fantásticas de lugares extraños y maravillosos.

Esta toma fue capturada por Cocu Liu en las maravillosas calles inclinadas de San Fransisco. El edificio no es realmente inestable, es la cámara la que lo es.

quiero jugar

Solo una foto simple de niños haciendo lo que mejor saben hacer: emborracharse y pasárselo en grande. Esta imagen se tomó con un iPhone 7 Plus en Yangon, Myanmar y obtuvo el tercer lugar como Fotógrafo del año 2018 en los iPhone Photography Awards.

"Un niño que perdió la pierna estaba viendo a sus amigos jugar al fútbol y dijo que quería jugar al fútbol si podía".

El del cuello largo

Esta foto increíblemente temperamental, atmosférica y perfectamente sincronizada fue tomada por Shuo Li con un iPhone 7 Plus.

Esta imagen fue seleccionada para el tercer lugar en la categoría de animales en los iPhone Photography Awards 2017 .

"Fue tomada en la Reserva Nacional de Maasai Mara, el 6 de octubre de 2016. Era el último safari de ese día, mi amigo y yo salíamos de Maasai Mara. El cielo era de un azul puro con hermosas nubes, noté que una jirafa estaba comiendo Kigelia Africana "Manejamos nuestra camioneta alrededor de la jirafa, y luego encontré el mejor ángulo para tomar esta foto".

Lago Lilly Pad

Una hermosa vista de la naturaleza tomada con un iPhone 6S. Un árbol solitario se encuentra en el centro del marco rodeado de aguas tranquilas y masas de almohadillas de Lilly.

"Tomé esta foto a finales de junio de 2016 mientras estaba en Sigtuna, Suecia. Usé mi antiguo iPhone 6s (cámara nativa) y luego realicé un posprocesamiento ligero con Snapseed, Photoshop Fix y VSCO. Esta foto no necesitó demasiado edición a diferencia de algunas de mis otras, la naturaleza hizo la mayor parte del trabajo aquí. Esta fue la mejor toma de una docena de capturas ".

Una vista virtual de otro planeta?

Seremos honestos, no estamos seguros de saber qué está pasando con esta foto, pero nos encanta. Un hombre con ropa de astronauta casi completo se sienta cerca de un domo biológico con lo que parece ser un visor de realidad virtual Oculus. Quizás esté experimentando una vista virtual del espacio exterior y tratando de hacerlo lo más convincente posible.

Un puado de zorros

La fotografía ganadora de los iPhone Photography Awards 2016 en la categoría de animales muestra un puñado de zorros reunidos alrededor del fotógrafo. El ángulo de la imagen casi hace que parezca que el pargo estaba atrapado en un árbol.

Qu est pasando aqu?

Bruno Militelli tomó esta brillante foto de su perro en su iPhone. Nos encantan las fotos divertidas de un perro y esta también es genial. Nos preguntamos qué fue tan interesante.

Un gato genial

Este tipo, qué tipo. Estamos impresionados de que este pargo haya logrado que su gato se quede quieto el tiempo suficiente para tomar una foto. No importa hacerlo con accesorios.

Alguien va a necesitar un bao

Las alegrías de la paternidad y la infancia se resumen en una foto maravillosamente desordenada. Un niño pequeño atrapado en el iPhone en medio de una caída en una masa de barro y locura.

Un cierre floral

Esta brillante vista de cerca de algunas amapolas le valió a Lone Bjørn el premio al primer lugar en la categoría de flores de los iPhone Photography Awards en 2016 .

Encadenado al agua

Xia Zhenkai capturó esta imagen en China usando un iPhone. La foto luego ganó el primer lugar en la categoría de personas de los iPhone Photography Awards en 2016 .

Pisos coloridos

Esta imagen de Alex Jiang fue tomada en un iPhone XS Max de Apple y seleccionada como una de las ganadoras del desafío Shot on iPhone .

Capturado en Hong Kong, Alex Jiang modificó ligeramente los colores con la aplicación Fotos de iOS y Snapseed, pero por lo demás eligió la ubicación perfecta para una fotografía con una pose brillante.

Uno de los jueces, Chen Man, dijo: "Esta es una foto llena de color encantador y sentido de la historia en la composición. Al acercar, puedes ver los detalles de cada familia y su toque único. El aro de baloncesto está colocado justo en el en medio de la foto, agregando más historias detrás de la imagen ".

Ella se dobla con el viento

Esta increíble fotografía de Robin Robertis fue tomada y presentada a los premios IPP en 2016. Los jueces quedaron tan impresionados que lo eligieron como ganador del segundo lugar en la categoría de Fotógrafo del año .

"Estaba en un taller de iPhone y me reuní con un amigo y profesor en Cape Cod. Todos salimos a fotografiar la puesta de sol perfecta. Tiendo a llevar algunas cosas cuando viajo, una de ellas es este maravilloso paraguas rojo. Cuando otros fotografían la puestas de sol y hermosos paisajes, me gusta fotografiar algunos aspectos humanos en estas escenas ".

Campos dorados

Robert Glaser de Alemania capturó esta impresionante imagen de campos dorados con su Apple iPhone 7. Fue elegido como uno de los ganadores del desafío Shot on iPhone y el juez Kaiann Drance dijo: "Magnífico rango dinámico. Hay detalles en toda la foto en la pradera, árboles y nubes. Hermoso cielo profundo y agradable color en general. "

Trabajador portuario

Brendan O Se tomó esta foto de cerca de las manos sucias de un trabajador portuario en un iPhone 6s en 2016. En 2017, la imagen fue enviada a los premios IPPA y seleccionada como el ganador del primer lugar, viéndolo coronado como Fotógrafo del Año .

"Tomé esta foto en una caminata fotográfica temprano en la mañana por los muelles en Yakarta en abril de 2016. Estas eran las manos de un trabajador portuario que estaba tomando un descanso. Me llamó la atención la textura creada por la suciedad acumulada en sus manos".

Bosque Nacional San Juan

LieAdi Darmawan capturó esta foto con un iPhone Xs y la envió al desafío Shot iPhone solo para ser elegido como uno de los ganadores.

Explicó cómo surgió:

"Esta foto fue tomada de mi último viaje de mochilero en el Bosque Nacional San Juan de Colorado. En mi segunda noche de mochilero en el desierto de Colorado, decidí caminar hasta la cresta justo al lado del pico Ulysses S. Grant para tomar una foto del atardecer ( justo después de una siesta). El pico Ulysses S. Grant se encuentra a unos 13,767 pies, ¡así que estaba solo unos pies por debajo de eso! No estaba seguro de qué esperar cuando la temperatura comenzó a bajar y la luz del sol comenzó para desvanecerse. Yo era el único que quedaba allí, donde algunos otros habían descendido y se habían ido hace mucho tiempo. Chico, me alegré de quedarme allí el tiempo suficiente para presenciar las nubes y los picos irregulares que comenzaron a encenderse durante la hora dorada. ¡Fue una experiencia tan espiritual! Descender en la oscuridad, equipado solo con un faro, no fue una tarea fácil. Me caí un par de veces caminando penosamente por un terreno arenoso empinado. Incluso perdí mi campamento por unos cientos de yardas. Pero mirando hacia atrás, todo valió la pena ".

Los jueces de la competencia ciertamente también quedaron impresionados y no se puede negar que es una vista increíble.

El artista

El ganador del segundo lugar en la categoría Fotógrafo del año en los iPhone Photography Awards 2017 vino de Singapur con esta imagen capturada con un Apple iPhone 6 Plus. Se ve a un artista callejero tomando un breve respiro de la actuación:

"La ópera callejera tradicional china es parte de la cultura china. Desafortunadamente, la generación joven de Singapur ya no está interesada. Por lo tanto, la ópera callejera está desapareciendo rápidamente. En lugar de filmar su actuación, decidí ir al fondo del escenario para capturar la Actividad de preparación de los artistas. Vi a este artista experimentado que está descansando un poco y estaba esperando su turno para actuar. Me atrajo la iluminación de la vieja cortina de plástico, el ventilador eléctrico y la atmósfera tranquila en general ".

Una vista cambiante de Utah

Esta imagen de Bernard Antolin fue capturada en Apple iPhone Xs Max y muestra una vista maravillosamente cambiante de Utah. Las imágenes de este fotógrafo son siempre en blanco y negro y, a menudo, impresionantes, recomendamos echar un vistazo a su feed de Instagram.

Los jueces del desafío Shot on iPhone ciertamente quedaron cautivados por la imagen. Kaiann Drance dijo: "Parece una escena simple, pero es una buena opción usar blanco y negro para elevarla con un estado de ánimo diferente. Ayuda a resaltar el contraste dramático en las nubes y el paisaje circundante".

Ojo a ojo

Huapeng Zhao tomó esta imagen en la provincia de YanTai ShanDong, China, usando su iPhone 6. Se ve a un niño pequeño sosteniendo un pez diminuto en su ojo. El acabado en blanco y negro de esta imagen agrega un ambiente temperamental que nos encanta. Los jueces también lo hicieron, ya que esta foto fue seleccionada como la ganadora del segundo lugar como Fotógrafo del año 2018 en los iPhone Photography Awards.

"Conocí a este chico mientras caminaba por la orilla del mar. Cuando estaba tratando de tomar una foto de él, puso el pez que atrapó frente a su ojo".

Inspirado en Green Book

El director de arte y fotógrafo del iPhone, Andrew Griswold, tomó esta foto con su iPhone XS diciendo que se inspiró en la película Green Book de 2018 protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali. La imagen fue seleccionada como una de las ganadoras del desafío Shot on iPhone y solo Sebastien Marineau-Mes comentó:

"Composición y paleta de colores muy singulares, que juegan con los puntos fuertes del iPhone XS. Lo que encuentro más interesante es el patrón de fondo, magnificado y distorsionado de manera única en cada una de las gotas de agua. Me atrae estudiar y tratar de dilucidar qué el patrón es ".

Un zorro descarado

En 2014, Michael ONeal tomó esta brillante foto de un zorro de aspecto bastante descarado en el paisaje nevado de San Francisco. La imagen fue elegida como ganadora del primer lugar en la categoría animal de los iPhone Photography Awards. Es fácil ver por qué, ya que es fantástico.

Un nio en la naturaleza

Otro ganador del desafío Shot on iPhone muestra a la hija de Elizabeth Scarrott rodeada de la belleza de la naturaleza. Tomada en el Parque Nacional de Yosemite y capturada con iPhone 8 Plus, esta imagen está brillantemente posada y nos encanta la mirada curiosa grabada en el rostro del niño.

El juez Brooks Kraft comentó: "Un retrato que captura el asombro de la niñez en un hermoso escenario. Gran composición que muestra tanto la personalidad del niño como la experiencia que lo rodea".

Un dia en familia

Desde la costa de Sudáfrica llega esta fantástica foto familiar de un hombre y sus dos hijos vadeando las aguas. Una imagen brillante de la vida familiar Tomada con un iPhone.

Cambio de perspectiva

La fotógrafa del iPhone, Dina Alfasi de Israel capturó esta extraña y maravillosa toma con un iPhone X. Un cambio de perspectiva brillante que hace que nos duela la cabeza pero que se ve magnífico.

Disparo en iPhone El juez de desafío Brooks Kraft dijo: "Una perspectiva única y una nueva visión del tema popular de los reflejos de disparo. Me gusta que el tema sea evidente, pero no estás realmente seguro de cómo se tomó la foto. El charco es la forma de un corazón, con una bonita simetría del sujeto. La profundidad de campo que tiene el iPhone en modo normal hizo posible esta imagen, una DSLR habría tenido dificultades para mantener todo enfocado ".

Una comida sabrosa

A todos nos encanta disfrutar de una deliciosa comida. Los amantes de la comida no son los únicos que toman una buena foto de comida y la publican en Instagram. Sofija Strindlund capturó esta foto y la envió a IPPAAWARDS, donde fue seleccionada para el tercer lugar en la categoría de alimentos en 2014 .

Una vista colorida de nuestro mundo

Un vistazo al perfil de Instagram de Nikita Yarosh y rápidamente tendrá una idea del estilo de este fotógrafo. Toma algunas imágenes de colores brillantes y llamativos desde ángulos asombrosos. Los resultados suelen ser impresionantes y también sorprendentes. Esta imagen en particular fue seleccionada como ganadora por los jueces del desafío Shot on iPhone.

La jueza Luísa Dörr dice "Me gusta la sencillez de esta imagen, la composición, la luz, los detalles, todo se ve bien. Luego ves una pequeña línea que se ve mal y me hace pensar qué pasó, dónde está este lugar, quién estaba allí. Para mí, una buena imagen no es solo una que es fuerte o hermosa, sino que te hace pensar en ella y seguir pensando ".

Pjaros en vuelo

Una simple, pero maravillosa toma de la naturaleza en su máxima expresión mientras se capturan pájaros tomando vuelo con el uso de un iPhone. Es posible que se hayan aplicado algunos filtros, pero no se puede negar que los resultados son increíbles.

El arquitecto fan

Darren Soh es un fotógrafo de arquitectura con un ojo para los edificios impresionantes y las estructuras interesantes hechas por el hombre. Esta foto muestra el reflejo de un bloque de viviendas de Singapur que atrajo particularmente. Al publicar esta imagen en Instagram, dijo:

"Terminada en 1984, la urbanización pública HBD de Potong Pasir (Singapur) tiene varias cuadras con un techo distintivo #skislope que se ha convertido en un símbolo y sinónimo de la ciudad. Aquí hay una #reflexión de una de las cuadras en la cancha de baloncesto de el club comunitario que acababa de ser lavado. El pájaro como siempre, es un plus ".

Esta imagen también fue elegida como una de las ganadoras del desafío Shot on iPhone, con Phil Schiller diciendo: "Un reflejo que parece una pintura, dos mundos han chocado. Te ves obligado a pensar dónde y cómo se tomó esta foto, el pájaro que vuela en la esquina proporciona el único signo de vida en una composición por lo demás surrealista ".

Un mal da

Alguien está teniendo un mal día. Esta imagen brillantemente colocada muestra a un hombre siendo llevado por la policía con una atmósfera de presagio mientras los transeúntes observan. Esta foto de Gerard Collett fue seleccionada como la ganadora del primer lugar en 2014 para la categoría de noticias y eventos.

Un descarado chappy

Blake Marvin tomó esta imagen usando su iPhone XS Max y la envió al desafío de tiro en iPhone, solo para ser elegido como uno de los ganadores por los jueces.

Phil Schiller dijo: “La mirada robada entre este mapache / ladrón y el fotógrafo no tiene precio, podemos imaginar que está diciendo si retrocedes lentamente, nadie tiene que salir lastimado. Un buen uso del blanco y negro, el enfoque en el mapache y el interior del tronco hueco proporciona un movimiento orgánico congelado en el tiempo ".

El joven y el cansado

Una foto fantástica tomada por Athena Tan que captura la juventud y la sabiduría de la edad en una imagen brillante. Esta foto brillante también fue capturada en iPhone y fue una presentación increíble para la categoría de personas de los Premios de Fotografía de iPhone de los Premios de Fotografía de iPhone en 2014 .

Cruzar

Filmada con un iPhone X en el festival Burning Man, el propietario chino de iPhone Peng Hao, mira la foto durante una tormenta de arena. “Tomé esta foto en el desierto de Nevada, EE. UU., En el festival Burning Man. Me paré en un puente y vi a dos personas perdidas en una tormenta de arena, pero después de un tiempo, apareció algo muy especial, una enorme bola plateada. "

Otro mundo

Este tipo de foto demuestra cuán brillantemente flexibles pueden ser las cámaras de teléfonos inteligentes. No solo son excelentes para tomar selfies y instantáneas de su almuerzo, también se pueden usar para fotografías de paisajes, imágenes de naturaleza muerta y mucho más.

Hermana mayor

La ganadora del Gran Premio de los iPhone Photography Awards 2019 fue Gabriella Cigliano de Italia con su foto Big Sister. Filmada en Zanzíbar, Tanzania, con un iPhone X. Capturar ese momento perfecto puede suceder en cualquier momento, según Cigliano, quien tomó la foto ganadora mientras estaba en Tanzania durante un mes enseñando. "Antes de regresar a Italia, paramos en Zanzíbar, donde se tomó esta foto. Todavía me pregunto cómo podría capturar ese momento exacto en toda su belleza. Solo estaba observando, a unos metros de ellos, pero probablemente tenían más curiosidad sobre más que yo sobre ellos, y probablemente por eso la chica me miraba. No podíamos hablar mucho, excepto por unas pocas palabras en suajili que había aprendido en las semanas anteriores, pero esos niños definitivamente podían hablar con sus ojos. Fue una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida y la guardaré en mi memoria para siempre. Lo mejor fue mostrarles a ellos y a sus mamás las fotos, para algunos era la primera vez que veían a sus caras, y su entusiasmo era inexplicable, desafortunadamente mi iPhone estaba en sus manos y no pude capturar eso ".

Una mirada penetrante

Dicen que la belleza está en los ojos del espectador. A veces, esa belleza está solo en sus ojos. Esta magnífica toma muestra que las fotografías de iPhone han sido increíbles durante años. Esta imagen de Kim Hanskamp fue tomada en 2013 y seleccionada como la ganadora en la categoría de personas de los iPhone Photography Awards.

Lo siento, no hay pelcula hoy

Según Yuliya Ibraeva, quien tomó "Lo siento, no hay película hoy", era un caluroso día de verano en Roma, Italia, incluso el asfalto se estaba derritiendo cuando miró este teléfono en su iPhone 7 Plus. "Decidimos escapar del centro de la ciudad para ver los árboles centenarios de los jardines Borghese y ver una película italiana, pero cuando llegamos empezó a llover a cántaros. No vimos la película, pero tomé fotografías maravillosas. Fue genial Momento de viaje que nunca querré olvidar.

Sombras y luz del sol

Tomas Stankiewicz capturó esta impresionante imagen de una calle vacía y tranquila usando solo su iPhone. Se pueden ver maravillosas sombras y rayos de luz extendiéndose a lo largo de la superficie pavimentada.

Rayas de mar

Sea Stripes se tomó en la playa de Santa Rita, Portugal, donde las carpas de playa a rayas son muy típicas y marcan el tono de los pequeños pueblos bien organizados y veraniegos. Jugando con este ambiente playero, un bañista en la distancia encarna el espíritu con una camisa a rayas. Sorprendentemente filmado en iPhone SE que muestra que no necesita el último iPhone de Apple para funcionar bien, fue tomado por Diogo Lage.

Semental salvaje

En una carretera rural amplia, a menudo verá animales cruzando y tratando de ponerse a salvo. Sin embargo, no verá a menudo un caballo cruzando su camino. Este fotógrafo de iPhone ha logrado capturar eso, mientras lo que parece ser un semental salvaje cruza la carretera. Esta imagen fue elegida como ganadora del primer lugar en la categoría de animales de los iPhone Photography Awards en 2013 .

Una noche nevada en Mosc

Esta imagen fue tomada en Rusia por Konstantin Chalabov y muestra una espectacular toma nocturna del frío y premonitorio, pero completamente hermoso paisaje. La foto fue seleccionada como una de las ganadoras del desafío fotográfico del modo nocturno de Apple y es fácil ver por qué.

Colapso

Una maravillosa pieza de fotografía abstracta que muestra lo que parece, a primera vista, una pintura extrañamente maravillosa de un paisaje urbano. Sin embargo, estos son edificios reales de Polonia y una foto genuina tomada con un iPhone .

"Esta foto es una fachada de uno de los edificios más reconocibles de Pozna, el antiguo hotel Polonez (cerrado y reabierto como

un centro de residencia de estudiantes). Considerado muy moderno y lujoso en los 80, ha caído en mal estado en los 2000 ".

Vistas clsicas de Lofoten

Otra brillante foto nocturna, esta vez mostrando la belleza de las islas Lofoten en Noruega. Esta fotografía de Rustam Shagimordanov destaca una vista maravillosamente cautivadora de las islas con pequeñas casas rojas como telón de fondo con una magnífica pared rocosa.

Kaiann Drance comentó sobre esta imagen diciendo: "Una captura cautivadora de un pueblo invernal junto al mar, que debe sentirse frío, pero parece cálido con el brillo contra las rocas y las luces dentro de las cabañas rojas, invitando a una historia sobre la gente que está adentro".

Mezquita Jameh de Isfahan

Una vista maravillosamente enmarcada de una mezquita que muestra un asombroso reflejo de la vista que tenemos por delante. Esta imagen se tomó con un iPhone 7 y ganó el segundo lugar en la categoría de arquitectura de los iPhone Photography Awards en 2018 .

"Esta es una de las mezquitas más antiguas de Irán y es el resultado de la construcción, reconstrucción, adiciones y renovaciones continuas en el sitio desde alrededor del 771 d.C. hasta finales del siglo XX".

Mercados nocturnos en Beijing

Yu "Eric" Zhang usó su iPhone para capturar esta increíble toma de Beijing, China, en medio del ajetreo y el bullicio de los mercados nocturnos. El complemento hace un buen trabajo al resaltar la diferencia entre las sombras y la luz. Incluso recogiendo zapatillas de color naranja brillante de un transeúnte.

Aire

Una foto en el momento oportuno demuestra que los iPhones más nuevos son capaces de realizar algunas tomas de acción impresionantes. Un niño pequeño toma un poco de aire en un parque de patinaje mientras su amigo observa. Esta foto fue tomada con un iPhone X en un parque de patinaje en Haifa, Israel. Obtuvo el segundo lugar en la categoría infantil en los iPhone Photography Awards 2018 .

"Parte de una serie tomada en Skate Park. Me cautivaron estos niños pequeños, que pasan horas entrenando continuamente para mejorar y lograr cosas más importantes".

Un espectculo de luces de colores

Esta imagen es de las entradas a los 13 premios anuales de fotografía del iPhone y parece mostrar un sinfín de luces surgiendo inexplicablemente del suelo por la noche. Un tiro fabuloso.

El Kerid

Esta fotografía del iPhone X muestra una vista brillante de los paisajes de Islandia. Desde este ángulo, el fotógrafo Naian Feng ha logrado capturar una toma de un volcán helado. El volcán inactivo conocido como Kerid es ahora solo un cráter que alberga un lago volcánico.

En pleno invierno, la superficie del lago se congela y acoge a los turistas, aunque desde aquí parece que la gente de abajo está disfrutando de un lugar de patinaje sobre hielo.

Andamio de cielo

Sari Sutton tomó esta imagen en su iPhone X en Busan, Corea del Sur, y los jueces la eligieron como uno de los ganadores de IPPAWARDS en 2019. Una imagen simple de un edificio pintado con colores azul cielo y adornado con nubes blancas mullidas.

Escrito por Adrian Willings. Edición por Britta O'Boyle.