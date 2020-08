¿Por qué ahora es el mejor momento para cambiar tu iPhone?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ahora es el mejor momento para cambiar o vender su iPhone. ¿Por qué? Es porque los precios son altos actualmente antes de que lo estén antes de que caigan debido al próximo lanzamiento del iPhone 12.

Lo mejor que puede hacer es confirmar un precio de intercambio antes del anuncio para garantizar un precio alto en el intercambio.

Compare and Recycle sugiere que los precios de intercambio del iPhone X batieron récords en julio. Los datos de seguimiento de precios de la compañía revelaron un aumento del 15 por ciento en los precios de reventa por primera vez en 8 meses.

El reciclador dice que el iPhone 11 fue una propuesta diferente al iPhone X y XS porque se lanzó a un precio más económico que el XS.

Si bien el precio de intercambio del XS fue casi un 50% menor que el precio minorista, el iPhone XR mantuvo mejor su valor.

CompareMyMobile reconoce que tiene cuatro días de gracia después del lanzamiento de un nuevo iPhone para vender o actualizar a fin de obtener el mejor valor.

El sitio de intercambio dice que en la semana previa a un Evento de Apple y en los cuatro días posteriores al evento, el valor de los iPhones realmente no se deprecia, pero que posteriormente los precios disminuyeron significativamente.

La mayoría de los sitios de intercambio garantizarán la oferta que le ofrecen durante una semana o dos; CompareMyMobile, por ejemplo, garantizará el precio de intercambio de su iPhone durante 14 días.

MusicMagpie dice que los teléfonos podrían perder hasta un 30 por ciento de su valor en las 24 horas posteriores a un anuncio de Apple. Compare and Recycle cree que la depreciación es menor en los modelos con menor capacidad. Por lo tanto, las capacidades más bajas tienen más sentido si va a vender y actualizar año tras año.

Curiosamente, los modelos de mayor capacidad son la mejor opción si va a mantener su teléfono durante mucho tiempo, especialmente si va por un iPhone Pro.

En términos de teléfonos iPhone recientes, veamos el iPhone X y XS. MusicMagpie reconoce que el iPhone X ha mantenido su valor más alto que cualquier otro modelo de Apple lanzado en los últimos años. Después de seis meses en el mercado, el iPhone X tenía un precio de intercambio de £ 610, una tasa de depreciación del 39%. El valor de intercambio del iPhone XS fue de solo £ 404 después de seis meses.

Comparar y reciclar sugiere que la serie iPhone 11 sigue el mismo patrón en términos de capacidades más bajas y retiene un porcentaje más alto de su valor. El iPhone 11 de 64 GB ha mantenido el 72 por ciento de su valor en la actualidad en comparación con el iPhone 11 Pro Max de 256 GB, que es el 53 por ciento.

Sabemos desde hace algún tiempo que los iPhones tienden a retener valor mejor que otros teléfonos. En comparación con los dispositivos Samsung, los precios de Apple siguen siendo muy favorables en comparación con rivales como Samsung.

Cinco meses después del lanzamiento, el S8 Plus retuvo el 52 por ciento, el S9 Plus el 51 por ciento y el S10 Plus solo el 41 por ciento.

El Google Pixel 3a perdió un enorme 62 por ciento de su valor, mientras que el Huawei P30 (no P30 Pro, tenga en cuenta) tiene un valor de intercambio de solo £ 75, perdiendo un enorme 89 por ciento.

Apple también ofrece su propio programa, llamado Apple GiveBack en los EE. UU., O el enlace aquí en el Reino Unido que le permite intercambiar varios dispositivos (no tienen que ser hechos por Apple) a cambio de una tarjeta de regalo de Apple Store.

Sin embargo, los precios indicados a menudo no le ofrecen una oferta tan buena como la que puede encontrar en otros lugares. Los recicladores rivales se apresuran a aprovechar esto, por supuesto, y SellMyMobile llegó tan lejos el año pasado como para emitir una tabla de comparación de precios de los precios contrastantes ofrecidos para el iPhone X. Como siempre, nuestro consejo es comparar precios.

Escrito por Dan Grabham.