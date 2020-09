Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Comprar en 2020 para la mayoría de nosotros podría haber cambiado más allá del reconocimiento, pero eso no ha impedido que Apple continúe abriendo nuevas tiendas con una arquitectura impresionante en todo el mundo.

Apple es famosa por sus impresionantes tiendas, ya sea en EE. UU., Europa o Asia. Ya sea que estén construidos específicamente o adaptados a edificios antiguos, y te guste Apple o no, debes admitir que es como ninguna otra cadena minorista en el mundo.

Por eso, hemos elegido las tiendas más impresionantes de todo el mundo, incluida su última tienda en Singapur. La nueva tienda, que abrió en septiembre de 2020, se encuentra en Marina Bay Sands en Singapur y es la primera tienda de Apple que se sienta directamente sobre el agua.

Completamente rodeada de agua, Apple Marina Bay Sands ofrece a los visitantes de la tienda vistas panorámicas ininterrumpidas de 360 grados de la ciudad y su espectacular horizonte mientras compran el último iPhone .

Aquí nuestras tiendas favoritas de todo el mundo. ¿A cuántos has ido?

Apple Dubai Mail, Dubi

Inaugurado en abril de 2017 a tiro de piedra del famoso Burj Khalifa, el edificio diseñado por Foster + Partners cuenta con un escaparate curvo de 186 pies y un balcón con vistas al rascacielos más alto del mundo y a la cercana Fuente de Dubái. De hecho, Apple anima a sus compradores a utilizar el lugar para ver los espectaculares espectáculos nocturnos de fuentes junto con la compra de una Mac o iPhone. Para hacer frente al intenso calor, la tienda está sombreada por "alas solares" de fibra de carbono inspiradas en el tradicional árabe Mashrabiya para mantener la tienda fresca y, con 180 pies de ancho, los 18 paneles conforman una de las instalaciones de arte cinético más grandes del mundo.

Apple Regent Street, Londres

La primera tienda de la compañía en Europa se reabrió en octubre de 2016 después de meses de renovaciones. Fue una de las primeras tiendas en mostrar el nuevo espíritu de diseño minorista de Apple y presenta árboles y piedra Castagna en casi todas partes. Trabajando en estrecha colaboración con Foster + Partners, Apple limpió y conservó la fachada exterior de piedra de Portland, mármol de Carrara y baldosas de vidrio veneciano cortado a mano, catalogada como Grado II, para garantizar que el edificio propiedad de Crown Estate permaneciera en consonancia con el resto de la calle.

Apple Krntner Strae, Viena

Inaugurada en febrero de 2018, la primera tienda austriaca de la compañía se encuentra entre la Catedral de San Esteban y la Ópera Estatal de Viena. Ha sido diseñado con el edificio patrimonial original en mente, y tiene dos niveles, una entrada en esquina y columnas expuestas reinstaladas con grandes aberturas de ventanas.

Apple Schildergasse, Colonia

Apple Schildergasse en Colonia es la primera tienda en Alemania que presenta el último diseño de tienda de Apple que se está implementando lentamente en todo el mundo. El gran salón de doble altura de Apple Schildergasse en Colonia cuenta con una escalera circular de vidrio suspendida. Inaugurada en marzo de 2017, Apple incluso llegó a restaurar la fachada histórica.

Centro de visitantes de Apple Park, Cupertino

Inaugurado en noviembre de 2017, el Centro de visitantes de Apple Park se encuentra a las afueras de la sede de la compañía en Cupertino. Aunque no es tan grande como muchas de las tiendas Apple en todo el mundo, sigue siendo una tienda en pleno funcionamiento y vende maquinaria Apple Park que no podrá encontrar en ningún otro lugar. El techo de fibra de carbono en voladizo del Centro de Visitantes parece flotar y solo está sostenido por núcleos revestidos de piedra y no por otras columnas extrañas para soporte. Los visitantes de la tienda podrán explorar Apple Park a través de un modelo 3-D del campus que cobró vida mediante la realidad aumentada a través de un iPad o iPhone. Los huéspedes también pueden subir a la terraza de la azotea para disfrutar de las vistas del campus principal. Y sí, incluso hay una cafetería "Cafe Macs" en la que puede trabajar.

Apple Piazza Liberty, Miln

Justo al lado del Corso Vittorio Emanuele, una de las calles peatonales más populares de Milán, esta tienda tiene una fuente de vidrio que sirve tanto como entrada a la tienda como como telón de fondo del gran anfiteatro al aire libre.

La plaza está abierta al público las 24 horas del día y habrá eventos durante todo el año.

Apple Sanlitun, Pekn

Reconstruida sobre la base de la tienda Apple original en Sanlitun, esta nueva versión tiene el doble de tamaño y se encuentra en la plaza abierta de Taikoo Li en Sanlitun.

En el techo hay un panel solar que proporcionará energía a la tienda de abajo, que, como todas las instalaciones de Apple en todo el mundo, funciona exclusivamente con energía renovable.

Apple Central World, Bangkok

Apple Central World, su segunda y más grande ubicación minorista en Tailandia.

La tienda se encuentra en el corazón de Ratchaprasong, la intersección icónica de Bangkok, y presenta un diseño de vidrio, ubicado bajo un techo de dosel de árboles en voladizo.

Una vez dentro, los clientes pueden viajar entre dos niveles a través de una escalera de caracol que envuelve un núcleo de madera (en la foto). Y cuando haya terminado, simplemente puede subirse al Skytrain contiguo.

Apple Michigan Avenue, Chicago

Inaugurada en octubre de 2017, la tienda, que se encuentra en Pioneer Court, tiene vista al río Chicago. Envuelto en vidrio, en lugar de tratar de luchar contra el paisaje, la tienda adopta el diseño de la terraza con dos escaleras a cada lado de la zona comercial principal y el espacio Forum en el piso inferior.

Apple Union Square, San Francisco

Es de esperar que la Apple Store de la ciudad natal de Apple sea algo especial, pero en lugar de modernizar un edificio antiguo como lo hace en muchas de sus tiendas en Europa, la tienda de Union Square es un edificio moderno e independiente por derecho propio. Inaugurada en mayo de 2016, la tienda cuenta con puertas corredizas de 42 pies de alto a lo largo del frente del frente de la tienda que permiten a las personas entrar sin interrupciones desde Post Street y Union Square para disfrutar de la plaza llena de arte que ofrece asientos, Wi-Fi público, un alto "muro verde" y actuaciones acústicas regulares. Aprovechando el sol de California, la tienda funciona con energía 100% renovable, incluida la energía producida por paneles fotovoltaicos integrados en el techo del edificio.

Apple Marche Saint-Germain, Pars

Apple Marché Saint-Germain, la primera tienda de Apple en la orilla izquierda y la tercera en París. Inaugurada en diciembre de 2016, la tienda está revestida con piedra caliza Sebastopol Saint Maximin. El sitio se remonta a la década de 1400, pero Apple se ha mudado recientemente.

Apple Marina Bay Sands, Singapur

Totalmente rodeada de agua, la tienda Apple Marina Bay Sands que abrió en 2020 ofrece a los visitantes de la tienda vistas panorámicas ininterrumpidas de 360 grados de la ciudad y su espectacular horizonte mientras compran la última tecnología de Apple.

Según Apple, la esfera es la primera estructura de domo de vidrio de su clase que es totalmente autoportante, compuesta por 114 piezas de vidrio con solo 10 parteluces verticales estrechos para la conexión estructural. Impresionante.

Escrito por Stuart Miles.