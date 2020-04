¡Apple AirPower vive! Todo lo que necesitas saber sobre el rumoreado cargador inalámbrico de Apple

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

A principios de 2019, Apple admitió lo que mucha gente había sospechado durante un tiempo: AirPower, su larga y esperada plataforma de carga, estaba muerta.

Pero según un par de fuentes, el tapete podría lanzarse en 2020, apenas tres años después de que se anunció por primera vez. Podría costar hasta $ 250 (semana) y estar disponible a fines de 2020.

El AirPower de Apple era un tapete de carga inalámbrico que, como otros, se enchufa a la pared pero transfiere la carga eléctrica a dispositivos compatibles solo por contacto. Simplemente coloque sus dispositivos en él y se cargarán sin un cable y con un mínimo de alboroto.

Las series iPhone X, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone XS, XS Max y XR plus iPhone 11 y iPhone SE (2020) cuentan con carga inalámbrica y funcionan con cientos de tapetes y accesorios Qi existentes.

AirPower también cargará Apple Watch además del iPhone y AirPods 2 con estuche de carga inalámbrico y AirPods Pro. Hubiera sido lo suficientemente grande como para cargar los tres al mismo tiempo: su iPhone, Watch y AirPods.

El analista de tecnología Jon Prosser ha tenido fuentes que le confirman que el proyecto todavía está en marcha y que Apple no está renunciando a su sueño de carga inalámbrica.

AirPower no está muerto



El proyecto está de vuelta, internamente. No hay garantía de que lo finalicen y lo liberen, pero aún no se han rendido y están tratando de rediseñar las bobinas para desplazar el calor de manera más efectiva. La creación de prototipos está en marcha.



