Historia del iPhone de Apple: mira cuánto ha cambiado el iPhone

(Pocket-lint) - Ha pasado más de una década desde el primer iPhone de Apple . Sí, en serio.

El iPhone de Apple salió a la venta por primera vez el 29 de junio de 2007, unos cinco meses después de su anuncio original el 9 de enero de 2007. El entonces director ejecutivo de la empresa, Steve Jobs, presentó el nuevo teléfono inteligente a una audiencia abarrotada, incluido Pocket-lint: "Este es el día que he estado esperando durante los últimos dos años ", dijo durante el discurso de apertura en MacWorld 2007, antes de hacer la primera llamada telefónica a Jony Ive .

Es difícil de imaginar ahora, pero la primera versión del iPhone no tenía una serie de características que damos por sentado hoy, como copiar y pegar, 3G y definitivamente no 5G , o incluso aplicaciones. Diablos, también puedes sincronizarlo a través de iTunes en el escritorio.

Desde 2007, Apple ha adaptado y cambiado el diseño del iPhone varias veces, abandonando el diseño de metal por uno de plástico con el iPhone 3G y 3GS , antes de pasar al vidrio para el iPhone 4 . Volvió al metal con el iPhone 5 , antes de que el vidrio regresara para los modelos de iPhone 8 , iPhone X y iPhone XS . En 2020 ahora tenemos iPhones con 5G, cámaras mejoradas y mucho más.

El iPhone no ha escapado a las críticas a lo largo de los años; hubo "bendgate", "antennagate" e incluso algunos afirmaron que su barba quedó atrapada en la carcasa, pero sigue siendo una gran historia de éxito. Así es como ha evolucionado el iPhone a lo largo de su vida.

Una pantalla de 3.5 pulgadas con resolución de 480 × 320 para 163ppi y un procesador ARM de 412MHz. Aquí fue donde empezó todo para el iPhone. En muchos sentidos, no fue el primero, pero sin duda fue el lanzamiento de teléfonos inteligentes más importante.

Entonces, ¿nos registraríamos para un contacto de 2 años? Es difícil.

El iPhone es un gran teléfono, sin embargo, también es un teléfono que tiene múltiples inconvenientes. Le daremos las mejores calificaciones, pero antes de registrarse, debe asegurarse de conocer sus muchas limitaciones.

En gran parte idéntico al iPhone original, pero con un borde exterior metálico más delgado y la adición de conectividad 3G. También tenga en cuenta la apariencia del icono de la App Store. El cambio a las tiendas de aplicaciones centralizadas cambió la forma en que usamos nuestros teléfonos.

Lo ame o lo odie, no se puede negar que Apple ha elevado el listón en el frente de la interfaz. Puede que no sea el rey de las especificaciones técnicas en comparación con el HTC Diamond , pero desde el punto de vista de la usabilidad para el consumidor, es difícil de superar. En cuanto a ese usuario de BlackBerry que busca transferir, perderá la búsqueda, perderá "leer todo" y no podrá cortar y pegar.

A pesar de la melodía pesimista, es un pulgar hacia arriba de nuestra parte, pero si tienes un iPhone viejo y no estás preocupado por 3G o GPS, la actualización del software del iPhone 2.0 significará que el teléfono "zumbido" del momento es todo menos virtualmente en su bolsillo ya.

Similar al 3G en diseño pero con una CPU ARM A8 de 600 MHz más rápida, el doble de RAM a 256 GB y un revestimiento de pantalla resistente a las huellas dactilares. Se trataba de refinar la experiencia para brindar velocidad, con la adición de elementos como una brújula digital y captura de video.

Hay tantas cosas que funcionan bien aquí, lo que hace que usar el iPhone 3GS sea un placer: la entrada de texto es rápida y receptiva; las nuevas funciones MMS lo actualizan; el correo electrónico, los calendarios y los contactos se manejan bien; la navegación es buena y rápida; y la pantalla es nítida y brillante (pero no la mejor). Las nuevas funciones como la brújula y el control por voz hacen que sea un poco más fácil de usar.

Puede ofrecer una de las mejores experiencias que la telefonía móvil tiene para ofrecer, pero aún hay margen de mejora, lo que significa que todos podemos esperar futuras actualizaciones con la misma sensación palpable de emoción.

Aquí es donde el diseño y la potencia realmente dieron un salto, con una pantalla de resolución de 960 x 480 de 3,5 pulgadas y la introducción de la pantalla Retina. El diseño de vidrio aplanado ahora es bastante icónico e introdujo una cámara frontal con FaceTime.

El iPhone 4 no es solo una nueva pieza de hardware. Es el próximo vehículo para el mundo de iOS 4 y la App Store. Pero esos cambios de hardware son bienvenidos. La inclusión de una pantalla de especificaciones más altas es el paso más significativo, combinado con un procesador más rápido, lo que significa que puede capturar y reproducir contenido HD desde la nueva cámara de 5 megapíxeles.

¿Es perfecto el iPhone? Por supuesto no. La experiencia está muy bien gestionada por Apple y a muchos les encanta esta intuición. Sin embargo, muchos detestarán las restricciones que encuentre en su lugar. El diseño, aunque se ve bien, no es el teléfono más cómodo de sostener o usar, y los problemas de recepción solo agravan una larga historia de incomodidad en torno a hacer una llamada telefónica.

Apple ha hecho su juego con el iPhone 4, que esperamos sea su teléfono durante los próximos años. Otros fabricantes responderán de la misma manera, pero ganar la fuerza del ecosistema de Apple no es una tarea fácil. Si bien hay espacio para mejorar el iPhone, no necesariamente siente que se lo está perdiendo. Lo que tienes es un dispositivo que es una excelente plataforma multimedia y está abierto a una nueva generación de posibilidades de despliegue.

Muy parecido al iPhone 4, pero con la adición de más velocidad y la introducción de Siri como asistente personal . El iPhone 4S anunciado por el CEO Tim Cook el 4 de octubre de 2011; Steve Jobs falleció al día siguiente, el 5 de octubre.

El iPhone 4S es un teléfono inteligente y, además, excelente. La gama de funciones que ofrece, junto con todo el ecosistema en el que habita, aún lo convierten en uno de los mejores teléfonos del mercado. Apple ha hecho un excelente trabajo impulsando cosas como la App Store e incorporando características que ven una adopción más amplia, como AirPlay , su sistema de transmisión inalámbrica, por ejemplo.

La pantalla podría ser más grande; la duración de la batería debería ser mayor; iOS todavía podría mejorarse; no hay NFC; y soporte Flash u opciones para expansión de memoria. Pero tienes que decidir si estas cosas son importantes para ti. Si es así, ahora tiene muchas opciones en otros lugares. Para nosotros, el iPhone 4S se siente como si hubiera respondido a la competencia.

Ha adaptado un mejor sistema de notificaciones y nuevas funciones, pero de muchas maneras, no podemos evitar sentir que ha adoptado algunas de las cosas buenas de Android. Para algunos, la preocupación podría ser que también se haya adaptado al problema de administración de la batería de Android. Es probable que el iPhone 4S sea exactamente lo que buscan algunas personas. Para otros, la emoción en otros sectores de teléfonos inteligentes bien podría llamar su atención.

Otro salto para Apple, con una pantalla más grande de 4 pulgadas con una resolución de 1136 x 640, que trae consigo un cambio de aspecto para el iPhone. También introdujo un nuevo conector, Lightning.

Lo que Apple ha creado con el iPhone 5 es un teléfono inteligente extremadamente pulido que rezuma atractivo. Está increíblemente bien construido, es fácil de usar, cuenta con una hermosa pantalla y viene con suficiente velocidad y potencia para satisfacer todas sus necesidades. El hardware es simplemente impresionante. Realmente es impresionante cuánto hay en una caja tan pequeña. En el frente del software, la historia no es tan corta y seca.

Si bien el hardware y el diseño aquí son de vanguardia, el software lo juega de manera más segura de lo que nos gustaría. Para aquellos de ustedes que ya han dejado el ecosistema de Apple por Samsung o HTC, por ejemplo, no es probable que el iPhone 5 los atraiga. Puede que te maravilles de la construcción y el diseño, pero Apple con el iPhone 5 ha creado un teléfono inteligente que es demasiado seguro para ti: te sentirás demasiado mimado.

En cambio, Apple ha creado un teléfono al que los millones de usuarios actuales de iPhone querrán actualizar. A los propietarios de iPhone les encantará, disfrutarán de todas esas nuevas funciones y apreciarán todo el arduo trabajo, el diseño y la ingeniería que se han invertido en él. El iPhone 5 es un teléfono que te hace sentir seguro. Un teléfono que sabes exactamente cómo usar nada más sacarlo de la caja y eso es perfecto para muchos. Es un teléfono que, hasta que empieces a desear el iPhone 6, te servirá muy bien.

Básicamente igual que el iPhone 5, pero con cuerpo de plástico. El iPhone 5C tenía que ver con el color y la diversión, con una variedad de fundas para hacer diseños contrastantes.

El iPhone 5C es un teléfono encantador que es sólido en su desempeño y divertido en su enfoque. La combinación del colorido exterior encaja a la perfección con el último sistema operativo iOS 7 y, como actualización del iPhone 4S, el 5C es una opción perfecta y actualiza el iPhone 5 de una manera que lo hace mucho más divertido que el iPhone 5. alguna vez fue.

Pero no se puede negar que el 5C es simplemente una capa de pintura en un dispositivo de hace un año, una no actualización del iPhone 5. Algunos lo verán como un agua regresiva. Sin embargo, de alguna manera, eso todavía funciona en el mundo de hoy. La selección de aplicaciones del teléfono, las capacidades de la cámara y el enfoque sin complicaciones aún significa que se mantiene firme frente a los dispositivos HTC One Mini de este mundo, para los usuarios adecuados.

Este es un teléfono que está diseñado para atraer al público del iPhone 4S que no puede pagar un iPhone 5S y que no quiere ir a una marca diferente. El iPhone 5C no es un producto insignia, el iPhone 5S de Apple es para eso, ni soluciona ninguna de las molestas molestias que quizás haya comenzado a sentir con su iPhone actual, pero si quiere quedarse con Apple, pero no puede justificar el 5S y su precio, entonces esta colorida opción es para ti. A pesar de las reservas iniciales, nos encanta el iPhone 5C: es colorido, alegre, capaz y simplemente funciona.

Siguiendo el diseño del iPhone 5, el iPhone 5S soltó el botón de inicio e introdujo Touch ID, que proporciona una forma de desbloquear el teléfono y autenticar las compras en la App Store.

El iPhone 5S cumple el destino predeterminado de todos los dispositivos Apple "S": es el que normalmente recibe la multitud como "meh". Pero cuanto más jugamos con él, más lo usamos, y más claro está que Apple ha hecho grandes mejoras aquí. En muchos sentidos, Apple ha lanzado un teléfono para mañana. Eso es difícil de vender, pero también es la parte emocionante.

El escáner Touch ID aún no se ha realizado por completo, al igual que los procesadores A7 y M7 y el soporte de 64 bits. Pero el potencial de ese poder es enorme: tiene más gruñido que sus competidores cercanos y eso lo hace más emocionante. Sin embargo, todavía tenemos una lista de deseos. Por un lado, nos gustaría una pantalla más grande y de mayor resolución. Todavía no hay NFC y el software, a pesar de parecer más limpio, realmente no mueve el 5S demasiado lejos de donde estaba el iPhone 5.

Sin embargo, si desea un teléfono que simplemente funcione, el iPhone 5S es un muy buen lugar para comenzar. Apple ha hecho que parezca fácil, lo cual no es una tarea sencilla, y al hacerlo, al hacer que parezca casi demasiado fácil, a veces puedes perder la belleza y el poder en tu mano. Es impresionante de usar, hay montones de poder, no tiene trucos y es un guiño al futuro. Son estos simples elementos los que hacen del iPhone 5S, para nosotros, uno de los mejores teléfonos del mercado. Hay mucho que admirar sobre eso.

Este modelo vio un salto de tamaño a una pantalla de 1334 x 640 de 4,7 pulgadas con 326ppi, con un cambio a un cuerpo de metal. También introdujo Apple Pay , pero fue arruinado por "bendgate".

Con iOS 8 y el nuevo tamaño de pantalla en el iPhone 6, Apple prácticamente ha eliminado todas las excusas para no actualizar los dispositivos más antiguos, además de hacer del iPhone 6 un teléfono que es difícil de ignorar para aquellos en otras plataformas. Por supuesto, todavía faltan muchas cosas: no tiene la pantalla de mayor resolución, no hay carga inalámbrica, batería reemplazable, impermeabilización ni tarjeta microSD.

Tampoco hay NFC real más allá de Apple Pay, ni un sistema operativo completamente abierto para que todos lo usen independientemente. Pero a muchos no les importará. La elección de la aplicación de Apple es sobresaliente, la cuota de almacenamiento de 128GB es suficiente (siempre que pueda permitírselo) y ¿realmente necesitamos el emparejamiento NFC? Agregue eso a un sistema operativo increíblemente pulido en iOS 8 y terminará con un teléfono que venderá cargas de camiones.

Para los usuarios de iPhone 5 o 5S que buscan actualizarse, la decisión es una obviedad: el iPhone 6 es superior en todos los aspectos a los dispositivos anteriores con un mejor diseño, una mejor pantalla y una mejor experiencia en general. La calidad de construcción del iPhone 6 es exquisita, lo que te deja con una decisión realmente difícil: elegir el iPhone 6 o el iPhone 6 Plus, mucho más grande. Independientemente de cuál opte, este es el mejor iPhone hasta ahora.

Lo mismo que el iPhone 6 en gran parte, excepto por una pantalla más grande de 5.5 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 para 401ppi, además de una batería más grande de 2915mAh para que siga funcionando. Esto fue Apple reconociendo la tendencia creciente en los teléfonos grandes.

El iPhone 6 Plus es sin duda uno para los usuarios avanzados y sin duda uno para aquellos que buscan una experiencia de pantalla grande. Pero con una batería más grande y una pantalla más grande, viene un dispositivo que para muchos será demasiado grande en general. Teniendo el beneficio de usar tanto el iPhone 6 como el iPhone 6 Plus durante la última semana, seguimos volviendo al iPhone 6 Plus, solo para volver al iPhone 6 cada vez.

Realmente se reduce a cómo quieres usar tu teléfono. Si normalmente está sentado o tomando un momento más meditado para verificar algo, el 6 Plus es perfecto. Si eres más del tipo de persona en movimiento, revisando correos electrónicos mientras luchas con un paraguas, sospechamos que te irá mejor con el iPhone 6 normal.

En cuanto a cómo se compara con la competencia, los gustos de la gama Samsung Galaxy Note son una propuesta muy diferente. El Note con su lápiz óptico S Pen es muy bueno en lo que hace y Apple no está tratando de abordar ese enfoque, incluso si, de alguna manera, debería serlo. El iPhone 6 Plus es algo diferente que algunos dirán que está confundido y otros no entenderán. Pero para ese nicho que quiere tenerlo todo Apple y en toda la pantalla grande, entonces el iPhone 6 Plus está ahí para ellos.

No hay cambios de diseño visual del iPhone 6, sino una actualización del aluminio utilizado para hacerlo más fuerte, junto con cambios en el rendimiento y la duración de la batería y funciones avanzadas como 3D Touch y captura de video 4K. Se mantuvo en la resolución de 1334 x 750 píxeles de 4,7 pulgadas y se incluyó en el chip Apple A9.

Un año de actualización del iPhone S generalmente significa un par de características nuevas que la mayoría de la gente podría tomar o dejar, pero el iPhone 6S es el modelo S más emocionante durante mucho tiempo. Se opone a la tendencia habitual y ofrece un teléfono que ofrecerá mucho a los usuarios de iPhone, tanto nuevos como antiguos. En la práctica, el elemento Touch 3D ha demostrado ser un truco sin el que podríamos vivir fácilmente.

La duración mejorada de la batería, las cámaras mejoradas y la operatividad elegante de iOS 10 hacen que el iPhone 6S sea excelente para usar, incluso si la resolución de la pantalla aún está por debajo de la curva insignia actual. La adición de Live Photos, video 4K y Hey Siri integrado puede ser menos integral para todos, pero son el tipo de características divertidas que la gente quiere y que Apple ofrece bien.

Para los lectores de iPhone 5S que buscan actualizar, avanzará a pasos agigantados por delante de lo que espera de su teléfono, mientras que incluso los usuarios entusiastas del iPhone 6 también verán los beneficios. El iPhone 6S no defrauda.

La versión más grande del 6S también ofrecía un cuerpo más fuerte para defenderse de la compuerta, mientras que la pantalla tenía 5.5 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 píxeles, impulsada por el chip A9.

Al igual que el original, el Apple iPhone 6S Plus es el teléfono Apple a gran escala para el tipo de usuario que usa las dos manos y no se preocupa por el peso o el espacio necesario para guardar una en el bolsillo. Aunque la mayoría de las actualizaciones de S traen pequeños ajustes, el iPhone 6S Plus ve ventajas notables de 3D Touch. Ya sea para escribir en esa pantalla grande o presionando con fuerza para interactuar con iOS 9 de una manera más elegante y rápida que antes, es el modelo S para contrarrestar la tendencia anual.

Hay una mayor recompensa en otras áreas por ir más grande: obtendrá una hermosa pantalla grande, casi parecida a una tableta (aunque todavía no tiene la resolución Quad HD equivalente a la insignia); una cámara fantástica con estabilización óptica de imagen (de la que carece el 6S estándar); y una batería que durará más de un día. Para algunos, sin embargo, esos mismos factores serán anulados por la magnitud del dispositivo. El 6S Plus es un teléfono inteligente encantador, pero también es grande y pesado.

El iPhone SE hizo un movimiento inusual volviendo al diseño anterior de los modelos de iPhone 5. Lo hizo para ofrecer una opción más pequeña y económica, pero mantuvo las poderosas entrañas del 6S, por lo que el chip A9 y la última cámara, pero con una pantalla de 4 pulgadas con 1136 x 640 píxeles.

El iPhone SE es un gran teléfono inteligente que ofrece mucha potencia en un paquete pequeño. Está diseñado para atraer a aquellos que no están preocupados por los teléfonos insignia típicamente grandes de la actualidad. Si está actualizando desde el iPhone 5S o iPhone 5 y no quiere un teléfono más grande, entonces el SE es una obviedad. Es más rápido en todos los aspectos y ofrece un teléfono que le resultará familiar, pero que ofrece los productos al nivel de especificaciones superiores actual.

Si bien es probable que los usuarios de iPhone 6S le den la espalda al SE, durante nuestro tiempo de revisión realmente disfrutamos de la liberación liberadora del SE, especialmente cuando está fuera de servicio. Quizás sea una idea radical, pero podemos ver fácilmente que algunos usuarios más ricos de iPhone 6S y Plus encuentran atractivo en el iPhone SE como un teléfono de fin de semana o en funcionamiento.

En lo que respecta a las deficiencias, el SE carece de algunas de las características principales de sonido en el 6S, como 3D Touch, mientras que la cámara frontal no es particularmente buena. Además, y casi no hace falta decirlo, esa pantalla de 4 pulgadas no se adapta a todos. Lo más grande es normalmente siempre mejor, pero a veces las cosas buenas también vienen en paquetes pequeños.

Apple no hizo un rediseño importante para el iPhone 7, aunque la introducción de Jet Black causó revuelo, al igual que la evolución de (Product) Red. El iPhone 7 funciona con el chip A10 y agrega impermeabilidad, mientras que el tamaño y la resolución de la pantalla permanecen como estaban.

El iPhone 7 no es la revisión que Apple generalmente nos presenta cada dos años, pero hay suficiente aquí para mantener contentos a quienes se actualizan desde el iPhone 6. Sin embargo, a primera vista, tal vez no sea el teléfono para atraer a los fanáticos del iPhone 6S que podrían estar molestos porque su teléfono ahora es viejo y necesita ser reemplazado, ya que el iPhone 7 casi podría verse como una versión "S" del iPhone. 6S.

La eliminación del conector para auriculares de 3.5 mm puede seguir siendo brevemente controvertida, mientras que los AirPods de aspecto extraño (£ 159) también han despertado algunas cejas. Pero este gran cambio no afectará a la mayoría de los usuarios tanto como podría parecer. En última instancia, son los otros cambios más sutiles del iPhone 7, el nuevo botón de inicio y los acabados en negro brillante / mate con mejores antenas ocultas, los que se suman al refinamiento, sin romper el libro de reglas y comenzar de nuevo. También son estas tecnologías las que continúan asegurando que el iPhone 7 sea un teléfono inteligente de última generación.

Entonces, Tim Cook tiene razón: el iPhone 7 es el mejor iPhone de la compañía hasta ahora. Es solo que lo mejor es solo un poco mejor que lo que ya tuvimos durante el año pasado.

Esta versión más grande del teléfono marcó su llegada al hacer algo que Apple no había hecho antes: presentó una gran diferencia en el conjunto de funciones con la introducción de la cámara gemela en la parte trasera. Mientras que el resto del teléfono avanza gradualmente desde el 6S Plus, en asociación con el nuevo iPhone 7, la cámara dual es completamente nueva y ofrece retrato bokeh y zoom óptico 2x para primeros planos de calidad.

El Plus ciertamente tiene la mayoría de las funciones nuevas, lo que lo convierte en la actualización más valiosa del iPhone 6 Plus o del iPhone 6S Plus. Sin embargo, el diseño central del iPhone 7 Plus no es una revisión, se trata de refinamiento, con cambios sutiles. El nuevo botón de inicio y acabados en negro brillante / mate con mejores antenas ocultas, mejorando el diseño sin romper el libro de reglas y comenzar de nuevo.

La falta de un conector para auriculares te enfurecerá o pasará desapercibido. El mayor cambio está en las cámaras. Claro, el efecto de profundidad es un trabajo en progreso, pero no tiene que usarse y no quita la excelencia general de las cámaras. En última instancia, las imágenes resultantes son excelentes y el zoom óptico 2x es bienvenido.

Sin embargo, como siempre hemos dicho de la gama Plus, es un dispositivo grande y pesado que dividirá la opinión debido a su cuerpo ancho. Del mismo modo, es un dispositivo increíblemente bien construido que no decepcionará, especialmente en los frentes de energía y duración de la batería, porque será difícil encontrar un teléfono inteligente tan capaz y completo en otro lugar.

El tamaño y la resolución de la pantalla pueden ser los mismos que los del iPhone 7 en el iPhone 8, pero Apple agregó la tecnología True Tone , hizo que volviera al vidrio sobre el metal y duplicó la capacidad de almacenamiento disponible. También agregó capacidades de carga inalámbrica y actualizó el procesador al chip A11.

Comparado con el iPhone 7, el iPhone 8 trae actualizaciones mínimas. Pero en comparación con el iPhone 6 / 6S, vaya, estará muy satisfecho con el salto hacia adelante, especialmente si está buscando un teléfono familiar y compacto. Apple no está moviendo el barco en el iPhone 8, pero las mejoras de sus funciones hacen mejoras notables en todos los lugares correctos. El respaldo de vidrio significa que es posible la carga inalámbrica, mientras que el aumento de potencia es perfecto para las aplicaciones AR y el funcionamiento sin problemas desde iOS 11.

Sin embargo, el iPhone X que se lanzó junto a él es difícil de ignorar. Puede que comparta el mismo procesador que el iPhone 8, pero ahí es donde terminan las similitudes. Entonces, si no te atrae su identificación facial de reconocimiento facial , su panel OLED de súper alta resolución con un diseño casi sin bisel o las cámaras duales, entonces el iPhone 8 más pequeño te ahorrará dinero y te mantendrá contento con sus más forma familiar.

En general, el iPhone 8 es pequeño, compacto, potente y brindará la experiencia de teléfono ideal para muchos, especialmente aquellos que no están preocupados por las últimas y mejores funciones y los costos asociados con ellas. El hecho de que tenga actualizaciones mínimas no significa que no brinde la máxima satisfacción.

Al igual que el modelo más pequeño, el iPhone 8 Plus ofrece tecnología True Tone, carga inalámbrica, un nuevo procesador sobre su predecesor y el doble de almacenamiento. Este, y el iPhone 8 más pequeño, fueron el último modelo en ofrecer Touch ID como una opción biométrica con el iPhone X estableciendo el estándar para los futuros iPhones con Face ID.

Como sucesor del iPhone 7 Plus, el iPhone 8 Plus es un avance lógico que ofrece una experiencia más rápida en una carcasa nueva y algo mejorada. La carga inalámbrica, las cámaras mejoradas y la pantalla True Tone para contenido HDR Netflix son características nuevas positivas. Ninguno de los cuales, sin embargo, son necesariamente características de descartar todo y actualizar.

A pesar de su nombre 8 Plus, en última instancia, este iPhone podría verse como un "7S Plus". Y con el lanzamiento del iPhone X, estamos medio sorprendidos de que no fuera la convención de nomenclatura aplicada. Y ese es el problema: no podemos mencionar el 8 Plus sin mencionar el atractivo del iPhone X. Mucha gente parece no darse cuenta de que el 8 Plus existe, y a menudo se refiere al "nuevo iPhone" de la nota clave de Apple. Ese es el verdadero dispositivo del siguiente nivel, que cambia la propuesta del iPhone de este año.

En general, el iPhone 8 Plus es el teléfono para todo el mundo de Apple. Es el gran teléfono perfecto para las masas; para las personas que no necesitan un teléfono inteligente con lectura de rostros orientado al futuro; para aquellos que quieren esa familiaridad a gran escala y las fortalezas conocidas que harán el trabajo. Para esas personas, el iPhone 8 Plus se entrega en masa.

El iPhone X fue el iPhone del décimo aniversario, marcando el mayor cambio de diseño desde el dispositivo original de 2007. Se lanzó con una pantalla OLED, biseles mínimos y reconocimiento facial Face ID, abandonando una de las interacciones más icónicas del iPhone: el hogar. botón.

Apple dijo que este teléfono pondría en marcha la próxima década del iPhone y no estaba mal. Los tres nuevos iPhones roban el diseño del iPhone X. La pantalla es impresionante, el dispositivo más pequeño para ese enfoque de borde a borde, y la tecnología subyacente es más que capaz de hacerlo brillar.

El acero inoxidable pulido, la pantalla OLED y el aspecto general del paquete rezuman calidad y estética premium. Esto tampoco ha cambiado en un año. Las ramificaciones de lo que se propuso hacer el iPhone X son amplias: el iPhone 8 se embota en comparación en términos de diseño, incluso si sigue siendo un teléfono muy capaz.

La única queja es el costo de la prima. Cuando se lanzó, el iPhone X tenía un precio de £ 999, que es lo mismo que el iPhone XS ahora. Es posible que pueda encontrar el X a un buen precio después del lanzamiento del XS, pero luego debe considerar el iPhone XR de £ 750, que ofrece la misma potencia de procesamiento que el XS y el XS Max, lo que lo hace más rápido y más capaz que el iPhone X, aunque no sea tan premium en su construcción.

El iPhone XR se encuentra en la parte inferior de la gama iPhone X 2018, y ofrece un marco de aluminio sobre acero inoxidable, una sola cámara sobre doble y una pantalla LCD sobre OLED. Sin embargo, trajo mucha potencia, una pantalla grande, una gran cámara y color, lo que la convierte en una gran compra para la mayoría.

Claro, el iPhone XR no ofrece una configuración de pantalla o cámara que sea tan buena como la de gama alta, pero ese es el juego para tener un teléfono más asequible. Además, muchos estarán perfectamente contentos con lo que se ofrece, especialmente porque no hay ningún compromiso en el poder.

Como una opción de actualización sobre, digamos, el iPhone 7, la pantalla más grande del XR, los acabados de colores brillantes y la potencia considerable serán atractivos. Sí, hemos echado de menos no poder tomar una foto de nuestro perro en modo retrato, pero creemos que podemos vivir sin esta función en su mayor parte.

Para aquellos que quieren el último diseño de Apple sin gastar una fortuna, este es el iPhone para usted.

El iPhone XS ofrece una cámara mejorada sobre el iPhone X, compatibilidad con doble SIM, chip A12 Bionic y una opción de almacenamiento de 512 GB, así como una mayor duración de la batería y un nuevo acabado dorado. Sin embargo, el diseño sigue siendo el mismo que el del modelo del décimo aniversario.

Como ocurre con todas las actualizaciones del modelo de iPhone "S", el iPhone XS se trata de brindar nueva potencia de procesamiento a un teléfono que ya se ve realmente bien. El Apple iPhone XS ofrece una experiencia más rápida, una carcasa más resistente y una cámara mucho mejor mejorada que realmente impresiona. Hace que el iPhone avance para ser un mejor dispositivo, para seguir frenando a la competencia.

El iPhone X fue un dispositivo revolucionario en muchos sentidos. Introdujo el acero inoxidable como un material de cuerpo de primera calidad y se trasladó a una pantalla que dominaba el diseño frontal, apartando el botón de inicio y trayendo consigo Face ID. Fue una celebración de los 10 años del iPhone y de alguna manera, comparado con el iPhone 8, fue atrevido.

El iPhone XS te ofrece un teléfono técnicamente mejor, pero no es el gran cambio que tuvimos en 2017. El XS Max es ahora la opción más atrevida, la respuesta a la pregunta sobre el tamaño de Apple, lo que te permite decidir si el XS es suficiente para iPhone. para ti. Para muchos, sospechamos que lo será: si bien los propietarios de X probablemente tendrán dificultades para justificar la actualización, rezuma atractivo para aquellos en dispositivos más antiguos.

El iPhone XS Max introdujo la opción de un modelo más grande del iPhone X un año después del modelo del décimo aniversario, con las mismas mejoras que el iPhone XS, pero en un paquete más grande, caro y fabuloso.

Incluso después de más de un año usándolo, el iPhone XS Max es difícil de encontrar. Es fluido, rápido y sin esfuerzo, y es un paquete premium que se ve y se siente genial en la mano.

Por supuesto, puede mirar la lista de especificaciones y decir "OnePlus 7 Pro tiene una pantalla mucho mejor" o "el Pixel 3 toma mejores fotos", pero ninguno de esos elementos es tan notablemente diferente que cree que se lo perderá. Además, el iPhone todavía ofrece una experiencia completa y fantástica gracias al diseño de calidad, la pantalla, la cámara, la duración de la batería y, no lo olvidemos, su ecosistema muy sólido.

Puede que sea demasiado grande para algunos o demasiado caro para otros, pero siempre está el iPhone XS para quienes piensan lo primero y el iPhone XR para quienes piensan lo segundo. Si quieres el iPhone más grande y malo de la ciudad, el XS Max es el indicado para ti. Es glorioso.

El iPhone 11 sucede al iPhone XR y, si bien es idéntico en tamaño, agrega una cámara secundaria en la parte trasera, junto con una nueva carcasa de cámara que tiene un acabado mate. También hay algunos colores nuevos y geniales. El iPhone 11 tiene un nuevo hardware sobre el XR y algunas capacidades de cámara nuevas y geniales gracias a la cámara gran angular.

Nos encantó el Apple iPhone XR cuando se lanzó en 2018. Era, y sigue siendo, un dispositivo excelente. El iPhone 11 se basa en esa excelencia.

Todavía tiene algunos compromisos en comparación con los modelos de iPhone 11 Pro: el acabado no es tan premium, la pantalla no es tan impresionante y la cámara carece de un par de funciones, pero en general, el iPhone 11 es un dispositivo excelente que ofrece la mayor atractivo en términos de tecnología y precio de los iPhones 2019.

El iPhone 11 Pro sucede al iPhone XS con una carcasa de cámara totalmente nueva y algo polarizada, un hermoso acabado de vidrio mate esmerilado y muchas actualizaciones de hardware, especialmente en el departamento de cámaras.

Si te gusta el iPhone y lo mejor que hace Apple, entonces el iPhone 11 Pro es para ti. Es elegante, está repleto de funciones y lo impresionará fácilmente con todas las capacidades que ofrece.

Esto es para aquellos que no solo quieren el iPhone "estándar", pero quieren sentirse un poco especiales, sentir que han llegado a un punto en su vida en el que pueden justificar la tecnología adicional (y el precio), simplemente para que puedan decir que son "pro". Si ese es usted, entonces este es el iPhone 2019 para obtener.

El iPhone 11 Pro ofrece un diseño idéntico al iPhone 11 Pro pero a mayor escala, sucediendo al iPhone XS Max. Es una belleza de 6.5 pulgadas, especialmente en el color verde medianoche, y las capacidades de su cámara son excelentes, con el modo nocturno que hace que las tomas con poca luz sean mucho mejores.

El iPhone 11 Pro Max es el perro superior, el gran papá, el profesional de los profesionales cuando se trata de la gama de iPhone. En comparación con el iPhone 8 o el iPhone XS 2018, las especificaciones de este dispositivo son monstruosas y está claro que Apple está presionando con fuerza para mantener el dominio en el espacio insignia.

Pero la cámara es la nueva característica sorprendente aquí. La nueva configuración de tres cámaras es muy impresionante, y aunque las funciones como el modo retrato aún no son perfectas, es una mejora drástica de lo que estaba disponible antes. Eso también presenta un problema: el iPhone 11 lleva la cámara ultra ancha, también tiene el gran modo nocturno y es casi igual de poderoso, pero cuesta mucho menos dinero, por lo que es una seria consideración como alternativa más barata.

El Apple iPhone 12 fue revelado en septiembre de 2020. Un teléfono inteligente que tiene una pantalla OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, un marco de material cerámico, un nuevo chip A14 Bionic y cámaras mejoradas.

El enfoque del iPhone 12 se centra mucho en 5G , y cada uno de los modelos tiene capacidades 5G, pero solo lo usa cuando está disponible para ahorrar batería.

Al igual que el iPhone 11 anterior, el iPhone 12 ofrece muchas de las cosas importantes que desea del iPhone: una cámara decente, 5G, gran pantalla, procesador rápido y deja fuera muchos de los "buenos para tener", como la grabación de video a 60 fps. , un teleobjetivo o el escáner LiDAR.

Mire de cerca y hay diferencias, pero para ese grupo de personas que quieren un nuevo iPhone, pero no pueden justificar el precio de la gama iPhone 12 Pro, esta es una gran opción sin tener que sentir que se está conformando con el segundo mejor. .

Los modelos premium de la línea iPhone 12 de Apple incluyen el iPhone 12 Pro de 6.1 pulgadas y el Pro Max de 6.7 pulgadas. Cada uno de estos teléfonos cuenta con una carcasa de acero inoxidable quirúrgico pulido, clasificación IP68 , una pantalla Super Retina XDR y, por supuesto, capacidades 5G.

El iPhone 12 Pro ha seguido evolucionando con nuevas funciones agregadas y nuevas mejoras de software realizadas. El modelo de este año se duplica aún más en fotografía, brindando tecnología con la que ya hemos estado jugando a todas las cámaras del iPhone 12 Pro en lugar de solo a unas pocas.

El iPhone 12 Pro hace todo lo posible para garantizar esa etiqueta Pro. La pantalla es impresionante, la capacidad de la cámara es profesional y, cuando puedes usarla, la velocidad de descarga con 5G es rápida.

Y eso significa que hay muchas funciones aquí que la mayoría de los usuarios no usarán o necesitarán, pero está bien, este no es el modelo para ellos, ya que el iPhone 12 ofrece la misma experiencia en un paquete más económico.

Para aquellos que se ven a sí mismos como un usuario "profesional", esto ofrece, ofrece más que suficiente, lo suficiente, de hecho, significa que podrá hacer fácilmente el trabajo que está haciendo.

Escrito por Stuart Miles y Britta O'Boyle. Edición por Adrian Willings.