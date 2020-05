Android 11 Beta Launch Show: cómo mirar y qué esperar

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google ha anunciado que lanzará la primera prueba beta pública de Android 11 en junio. La compañía planea lanzar el nuevo lanzamiento después de un evento solo en línea que se llama Android 11 Beta Launch Show . Aquí está todo lo que necesita saber sobre el evento, incluyendo cómo verlo.

El evento solo en línea de Google para previsualizar el próximo lanzamiento de Android tendrá lugar el 3 de junio a las 11 a.m. ET. Durará hasta las 12 p.m. ET.

Google publicará el video en vivo en su sitio web . Esperamos insertarlo aquí una vez que esté disponible. El video de arriba es un avance de Google.

La próxima versión importante del sistema operativo Android se llama Android 11. Se esperaba que Google anunciara una prueba beta pública de esta actualización de software, como lo hace todos los años para Android, en la conferencia de desarrolladores de Google I / O en mayo. Ese evento fue cancelado debido a la pandemia de COVID-19, pero Google aparentemente quiere mantener el lanzamiento de la versión beta de Android 11 a tiempo.

Ahora, la versión beta pública de Android 11 se lanzará el 3 de junio. Incluirá las API finales de SDK y NDK. El lanzamiento de Beta 2, cuando Google espera alcanzar la "Estabilidad de la plataforma", se lanzará en julio. La versión Beta 3, incluidas las compilaciones para las pruebas finales, se lanzará en agosto. Esto debería concluir la fase de prueba beta pública, y luego Android 11 debería estar disponible para que todos lo usen.

El vicepresidente de Android, David Burke, escribió en una publicación de blog que Google está retrasando el calendario de lanzamiento de la versión beta pública por aproximadamente un mes para darles a todos "un poco más de espacio" durante la pandemia de coronavirus, mientras se mantiene en camino para el lanzamiento final "más adelante Q3 " , escribió.

El lanzamiento de Android 11 Beta Launch Show de Google incluirá una nota clave con Burke y la directora senior de gestión de productos de Android, Stephanie Cuthbertson. Habrá también una sesión de preguntas y respuestas en vivo. El punto es resaltar las nuevas características principales de Android 11.

Para obtener más información sobre la próxima actualización de software, consulte nuestra revisión de la vista previa de Android 11 que es solo para desarrolladores.