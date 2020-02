¿Qué es Amazon Go, dónde está y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Amazon ha estado abriendo más tiendas físicas Amazon Go en los EE. UU., La última es una tienda de comestibles de tamaño completo llamada Amazon Go Grocery .

Sin embargo, a diferencia de otras tiendas físicas, no tiene ningún registro o pago. Simplemente entras, escoges lo que quieres y sales. Amazon lo llama una experiencia de compra "Just Walk Out".

Se rumorea que Amazon abrió el año pasado una tienda Amazon Go en el Reino Unido en medio de especulaciones de que se ha establecido en un sitio de Londres .

Amazon describe Amazon Go como "un nuevo tipo de tienda sin necesidad de pagar". Eso significa que, cuando compre en Amazon Go, nunca tendrá que esperar en la cola. La tienda funciona con una aplicación de Amazon Go: ingresa a Amazon Go, toma los productos que desea y, gracias a la aplicación, simplemente se va de nuevo. El primer Amazon Go es básicamente una pequeña tienda de abarrotes (tienda de conveniencia) con aproximadamente 1,800 pies cuadrados de espacio comercial.

Funciona utilizando los mismos tipos de tecnologías que se encuentran en los automóviles sin conductor, como la visión por computadora, la fusión de sensores y el aprendizaje profundo. Esta tecnología puede detectar cuándo se llevan o devuelven los productos a los estantes y realiza un seguimiento de ellos en su carrito virtual.

Cuando salga de la tienda con sus productos, se cargará a su cuenta de Amazon y se le enviará un recibo.

My Take por Dan Grabham Editor asociado de Pocket-lint

Visité la tienda original de Amazon Amazon Go en Amazon para experimentar el "futuro del comercio minorista". Lo primero que hay que tener en cuenta es que la tecnología funciona extremadamente bien: recibí mi recibo por correo electrónico en muy poco tiempo y el sistema no fue engañado por nosotros al recoger cosas y devolverlas a la indecisión.

Lo más fascinante de la experiencia es cómo te sientes al recoger cosas y volver a colocarlas. Es un poco como la sensación que se siente al retirar algo del minibar de su hotel: ¿se le ha cargado simplemente levantándolo de su lugar en el gabinete? Y hay una clara sensación de que podrías estar robando "simplemente saliendo": ¿va a venir la seguridad a detenerte? ¿Te cobran de más? ¿Te van a cobrar de menos?

La tienda en sí misma es como una tienda de conveniencia normal: no esperes entrar y comprar libros, tecnología o ropa o cualquier otra cosa que Amazon venda en línea.

Básicamente es comida rápida y fácil y otros comestibles. Es solo que no hay cajero. Definitivamente fue una experiencia, y estamos muy orgullosos de la taza que compramos ... que dice "¡simplemente sal!"

Para comenzar con Amazon Go, necesita una cuenta de Amazon, un teléfono inteligente compatible y la aplicación gratuita Amazon Go.

Escanea la aplicación al ingresar a la tienda para atravesar un torniquete. Luego guardó su teléfono y comenzó a comprar.- recogiendo artículos, colocándolos en una cesta o en bolsas (sin necesidad de escanear cada artículo).

Luego puedes salir cuando hayas terminado. No necesita pagar y puede reemplazar artículos en cualquier momento.

La aplicación Amazon Go tiene una barra de navegación en la parte inferior con pestañas para cuatro pantallas: "Clave", "Recibos", "Acerca de" y "Más". La pantalla Clave parece mostrar el código QR que escanean los torniquetes de la tienda para dejarle entrar, mientras que la pantalla Recibos muestra lo que compró después de que se fue.

Amazon dijo que está utilizando una combinación de inteligencia artificial, visión por computadora y datos extraídos de múltiples sensores para garantizar que a los clientes solo se les cobre por las cosas que recogen.

Las cámaras se utilizan para rastrear artículos a medida que se sacan de los estantes. Una solicitud de patente presentada por Amazon a principios de 2015 reveló por primera vez detalles sobre un nuevo tipo de tienda minorista que permitiría a los clientes de Amazon elegir artículos y salir sin detenerse en un cajero o quiosco. La patente describió una tienda que funcionaría utilizando un sistema de cámaras, sensores y / o lectores RFID para identificar a los compradores y sus artículos.

También se menciona el "reconocimiento facial" y la información del usuario, que puede incluir imágenes del usuario, detalles sobre el usuario como altura y peso, datos biométricos del usuario, un nombre de usuario y contraseña, incluso el historial de compras del usuario.

No estamos completamente seguros de si esta solicitud de patente describe con precisión la iteración final de la tecnología Just Walk Out. Sin embargo, es un sistema de seguimiento de cámara y también debe usar algún tipo de IA en forma de reconocimiento facial.

Ahora hay alrededor de 20 tiendas Amazon Go, incluida la tienda más grande de Amazon Go Grocery ( una de las cuales es una concesión más pequeña en un Macys ). Consulte la última lista de ubicaciones de Amazon Go .

Sabemos que Amazon también planea lanzar una tienda Amazon Go en el West End de Londres , la primera fuera de los EE. UU. Pero a pesar de que esta información saldrá a principios de 2019, todavía no hay señales de que se convierta en realidad.

Según un informe de The Wall Street Journal , Amazon espera algún día abrir 2,000 supermercados y tiendas de conveniencia en todo Estados Unidos. Estas tiendas pueden incluso tener múltiples formatos, lo que le permite rivalizar mejor con Target y Walmart y otras tiendas de gran tamaño.