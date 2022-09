Del satélite al móvil: Todo lo que necesitas saber sobre la comunicación por satélite en los smartphones

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La próxima gran novedad en telefonía móvil podría ser, literalmente, de otro mundo, al anticiparse una creciente gama de opciones de comunicación satélite-celular.

El uso de satélites para conectar el teléfono inteligente a la red podría cambiar las reglas del juego, al ofrecer la posibilidad de eliminar los puntos muertos en todo el mundo y garantizar que siempre se esté en contacto. Se espera que haya toda una serie de términos relacionados con la nueva tecnología, pero es de esperar que se hable de "comunicación por satélite" en el ámbito del consumidor o de "redes no terrestres (RNT)" en los contenidos más técnicos, y probablemente también de un montón de términos más.

Últimamente se está hablando cada vez más de teléfonos y satélites, por varios motivos.

En primer lugar, T-Mobile y SpaceX anunciaron una colaboración para proporcionar una cobertura del 100% en EE.UU., lo que permitirá a los clientes de T-Mobile acceder a la red sin importar dónde se encuentren, incluso en lugares remotos.

En segundo lugar, el analista Ming-Chi Kuo sugirió que el iPhone 14 podría soportar la comunicación por satélite.

En tercer lugar, el vicepresidente senior de Google, Hiroshi Lockheimer, acaba de confirmar que Google soportará la comunicación por satélite en la próxima versión de Android.

Todos estos hilos apuntan a la conectividad por satélite dentro del hardware de los teléfonos inteligentes existentes, en lugar de necesitar un dispositivo dedicado. T-Mobile, por ejemplo, dijo que muchos de sus dispositivos existentes ya funcionarían con el sistema previsto, por lo que esto es muy diferente a lo que existe actualmente con los teléfonos satelitales.

El 3GPP -organización que supervisa el desarrollo de normas para las tecnologías de comunicación- ya ha aprobado las NTN 5G (redes no terrestres, recuerde), por lo que existe un esfuerzo coordinado para desarrollar e investigar la comunicación por satélite para futuros dispositivos.

Actualmente, la red de telefonía móvil depende de una conexión terrestre. Su teléfono se conecta a una torre de telefonía o estación base a través de ondas de radio, y esa torre suele estar conectada físicamente a la infraestructura para enviar esos datos a donde sea necesario. Lo normal es que te conectes a varias torres de telefonía móvil al mismo tiempo, lo que permite una cobertura constante mientras te desplazas de un lugar a otro, pero el sistema depende de una cosa: necesitas la conexión terrestre para que funcione.

En lugares remotos, fuera del alcance de esas torres de telefonía móvil terrestre, no hay recepción. Estás en un punto muerto. Ese problema sólo puede resolverse si hay alguna forma de conseguir una conexión en ese lugar.

Los satélites resuelven ese problema eliminando la necesidad de la conexión terrestre. Si tu teléfono puede conectarse a algo en el cielo, resuelves el problema de la falta de infraestructura física en tierra, pero entonces necesitas esa infraestructura en el cielo.

A eso se conectará -mediante ondas de radio- para permitir la comunicación por satélite.

Sí, existen. Son el accesorio imprescindible de los héroes de Hollywood o de los equipos de las fuerzas especiales tras las líneas enemigas, y la imagen de alguien sacando un grueso terminal con una gran antena ha adornado nuestras pantallas durante años.

Los teléfonos satelitales tampoco son extraños: están disponibles en el mercado, pero suelen ser caros, están diseñados para trabajar en zonas remotas y no tienen tiempo para las funciones de consumo.

Las redes son proporcionadas por algunos nombres que quizá reconozca, como Inmarsat, Thuraya o Iridium, con una mezcla de sistemas de satélites geoestacionarios (para los dos primeros) o de órbita terrestre baja (para los segundos).

La órbita terrestre baja (LEO) puede resultar más familiar últimamente, porque así es como opera el Starlink de SpaceX, así como el sistema OneWeb.

Algo más familiar podría ser Garmin InReach. Éste utiliza la red Iridium para comunicarse y cuesta desde 14,95 dólares al mes, junto con el precio de 349 dólares de algo como el InReach Mini, pero es efectivamente un comunicador por satélite.

No hemos mencionado por casualidad a Starlink, sino que ya está preparada para proporcionar el servicio de T-Mobile en Estados Unidos. Y dado que Starlink pretende conseguir una cobertura global con su servicio de satélites, sería lógico suponer que se podrían alcanzar acuerdos con otros proveedores de red en otras regiones para ofrecer un servicio similar.

La red que se ha rumoreado para alimentar el sistema de Apple es Globalstar. Globalstar es una empresa estadounidense de comunicaciones por satélite que cuenta con 24 satélites LEO y ya ofrece una serie de servicios.

Lo importante es que ya hay satélites en órbita que pueden proporcionar las funciones requeridas, por lo que existe la posibilidad de que haya distintos proveedores de estos servicios. Mucho dependerá de lo que el satélite pueda ofrecer a partir de la tecnología existente, de cómo se relacione con el hardware de los consumidores y de cómo se puedan elaborar los acuerdos comerciales.

Según T-Mobile y SpaceX, el objetivo inicial será la mensajería SMS. La fase inicial de la conectividad se centrará en formas de comunicación más sencillas, pero se irá ampliando con el tiempo hasta ofrecer el tipo de conectividad de voz y datos al que estamos acostumbrados.

El objetivo, en realidad, es proporcionar conectividad a lugares remotos para que los usuarios puedan mantenerse en contacto, y es posible que pase algún tiempo antes de que se pueda esperar de forma realista que se pueda ir a la parte más remota de la naturaleza y luego transmitir vídeo 4K en el teléfono.

Si quieres hacerlo, será mejor que te hagas con un terminal Starlink. Sí, ya es posible, pero no esperes eso el primer día de la comunicación por satélite de un smartphone.

Sin embargo, tal y como señalan T-Mobile y SpaceX, el objetivo es utilizar el hardware existente, de modo que no sea necesario comprar un teléfono satelital específico. Eso podría ser una mala noticia para los proveedores que ya se dedican a los teléfonos por satélite.

T-Mobile ya ha anunciado la cobertura Above and Beyond, diciendo que estará en fase beta a finales de 2023.

Los rumores sugieren que ya se han realizado pruebas con el iPhone de Apple, aunque no hay ninguna verificación, mientras que se espera que Huawei lance el Mate 50 que funcionará con el sistema de navegación por satélite BeiDou, permitiendo de nuevo los servicios de mensajería de emergencia.

Por su parte, MediaTek ha demostrado estar trabajando con un NTN utilizando el hardware 5G existente, y otros nombres como Qualcomm, Ericsson y Thales también están involucrados en la investigación, por lo que todo esto podría ocurrir antes de lo que se piensa.

El 3GPP ha dicho que se espera que se formalice un estándar para 2022 y que los productos comerciales estén disponibles para 2024.

En los próximos dos años, los teléfonos móviles podrían ser mucho más móviles.

