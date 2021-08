Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Entonces, recibió la vacuna y desea una manera fácil de mostrar prueba de su estado de vacunación contra COVID-19 mientras viaja, especialmente si olvidó su tarjeta de vacuna en casa. Afortunadamente, hay una solución fácil: agregue su tarjeta de vacuna COVID a su teléfono. Será como un pasaporte de vacunación móvil.

En los EE. UU., Las principales ciudades, como Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans, ahora requieren un comprobante de vacunación para cenar en restaurantes y participar en otras actividades bajo techo. Todo el estado de California incluso está siguiendo su ejemplo. Muchas empresas, equipos deportivos y actos musicales en todo el país también están pidiendo a las personas una prueba del estado de vacunación, dado el resurgimiento de COVID-19 y la variante Delta. Incluso en el Reino Unido, existe una demanda creciente de mostrar prueba del estado de vacunación.

De hecho, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo en julio que los clubes nocturnos ingleses y otros lugares con grandes multitudes requerirán que los clientes presenten un comprobante de vacunación completa a partir de finales de septiembre de 2021. Aquí, entonces, es cómo puede llevar fácilmente un registro en su teléfono, ya sea que viva en los EE. UU. o el Reino Unido.

Estas son las diferentes formas en que puede buscar y almacenar su tarjeta de vacuna:

Primero, consulte a su proveedor de vacunación. Muchos estadounidenses recibieron sus vacunas en una farmacia o tienda de comestibles local que participa en el programa de farmacia minorista aprobado por los CDC. Algunas de estas empresas permiten el acceso a los registros de vacunación electrónicos a través de su sitio web. Walmart le permitirá recuperar copias de sus registros a través de su sitio web y su aplicación . Asimismo, quienes acudieron a CVS para sus vacunas pueden encontrar y acceder a sus registros de vacunación COVID a través de un portal.

Recomendamos buscar a su proveedor en línea, o llamarlo, para averiguar si ofrecen registros digitales de vacunas y cómo puede agregarlos a su teléfono.

Algunos estados y territorios ofrecen aplicaciones de tarjetas de vacunas para su uso. Por ejemplo, Arizona, Luisiana, Maryland, Mississippi, Dakota del Norte, Washington, Virginia Occidental y Washington DC utilizan el servicio gratuito MyIR Mobile. Mientras tanto, los californianos pueden usar myvaccinerecord.cdph.ca.gov para acceder a sus registros de vacunación, y los neoyorquinos tienen la aplicación Excelsior Pass. Solo sepa que varios estados, como Alabama, Arizona e Indiana, han prohibido los pasaportes de vacunas.

Ahora, si su estado permite aplicaciones de identificación digital, por ejemplo, Colorado y Louisiana lo hacen, puede usar eso para agregar una foto de su tarjeta de vacuna a su teléfono. Los residentes de Colorado usan la aplicación MyColorado, mientras que los residentes de Louisiana pueden ingresar una versión electrónica de sus registros en LA Wallet , la aplicación de identificación digital del estado. Vale la pena buscar en Google su estado para encontrar la información más reciente, ya que es probable que esté sujeta a cambios, especialmente a medida que nos adentramos en esta pandemia interminable.

Para los propósitos de esta guía, explicaremos cómo los residentes de un estado, Nueva York, pueden usar Excelsior Pass para agregar su tarjeta a un teléfono y mostrar un comprobante de estado.

Descargue la aplicación NYS Excelsior Pass Wallet para iPhone o Android. Abra la aplicación e ingrese su nombre, código postal, número de teléfono y fecha de nacimiento. Además, ingrese qué vacuna recibió y cuándo recibió su segunda dosis.

Si recibió la dosis única de Johnson & Johnson, simplemente ingrese la fecha. Cuando se procese la información, aparecerá su tarjeta. Cuando esté listo para usar el pase, abra la aplicación NYS Wallet que descargó. Haga clic en el pase activo, la tarjeta que aparece en la aplicación. Verá un código QR que puede escanear alguien que verifique su vacuna. También puede agregar la tarjeta a Apple Wallet en iPhone tocando el botón "Agregar a Apple Wallet". Si hace esto, puede abrir la aplicación Wallet para recuperar el código QR.

Nota: También puede ingresar su información personal en epass.ny.gov para verificar su identidad, y luego podrá acceder a su pase con un código QR exclusivo para usted. Puede agregar este pase digital a la aplicación Excelsior Pass o imprimirlo para obtener una copia física. La decisión es tuya.

¿Cuándo es el Black Friday de 2021? Las mejores ofertas del Black Friday en EE. UU. Estarán aquí Por Maggie Tillman · 19 Agosto 2021

Varias aplicaciones de identidad digital están disponibles para que los consumidores estadounidenses las utilicen para ingresar a un aeropuerto o eventos deportivos, y ahora, pueden guardar su prueba de vacunación. Clear , CommonPass y VeriFly se consideran aplicaciones de buena reputación para almacenar registros de vacunación.

Clear utiliza un escaneo de su rostro para mayor seguridad. Más específicamente, primero deberá crear una cuenta Clear gratuita y luego podrá cargar su identificación con foto para escanear y verificar su identidad. En ese momento, puede crear una contraseña e iniciar sesión en Clear. Desde el menú, agregue su vacuna COVID-19 escaneando su tarjeta directamente o agregando su código QR proporcionado por un estado admitido. También puede iniciar sesión en el sitio de un proveedor, como Walmart, para recuperar su prueba de vacuna.

Una vez que haya agregado toda la información necesaria, la aplicación Clear generará un código QR escaneable para comprobar su estado de vacunación.

Hay formas autenticadas de obtener su información de vacunación en la aplicación Apple Wallet, la aplicación Google Pay e incluso la aplicación Samsung Pay.

Algunos estados (como Nueva York), así como los proveedores de vacunas y las aplicaciones de terceros, ya ofrecen formas de obtener su tarjeta de vacuna en la aplicación Apple Wallet. Detallamos cómo funciona el proceso de Excelsior Pass de Nueva York en la opción 2 anterior. También puede usar VaxYes de GoGetVax para generar un certificado verificable que se puede colocar en Apple Wallet (o en Google Pay). Deberá ingresar su número de teléfono en el sitio y luego cargar una imagen de su tarjeta de vacunación.

A cambio, obtendrá una tarjeta digitalizada que se puede almacenar en Apple Wallet.

Nota: También debe saber que la actualización de iOS 15 de Apple, que se lanzará este otoño, incluirá una aplicación de salud actualizada que le permite almacenar registros de vacunación verificables.

Google ofrece una página de soporte que detalla otras formas en que puede acceder a su tarjeta de vacuna, específicamente en Google Pay. Cuando reciba su vacuna, es posible que su proveedor le dé instrucciones sobre cómo encontrar sus registros en línea. Si es así, hágalo desde su teléfono. Cuando se le solicite que lo guarde localmente con Google Pay , hágalo. Luego, vaya a Configuración en su dispositivo y toque Google> Configuración para aplicaciones de Google> Google Pay. Toque la parte inferior de la pantalla y deslice hacia arriba para encontrar su tarjeta COVID y guardarla.

Es posible que también se le pregunte si desea agregar un ícono a su pantalla de inicio para que su tarjeta COVID sea más fácil de encontrar. Si desea agregar un acceso directo a su tarjeta COVID en la pantalla de inicio de su dispositivo, toque Más (icono de tres puntos)> Guardar en inicio.

Samsung se ha asociado con la organización sin fines de lucro The Commons Project para ayudar a digitalizar su tarjeta de vacunación. Una vez que haya autenticado su tarjeta a través de la aplicación CommonHealth, puede agregar los detalles a su billetera Samsung Pay . La función se implementará a fines de agosto de 2021 en los teléfonos Galaxy que admiten Samsung Pay. Eso incluye todos los dispositivos Galaxy S desde Galaxy S6, la línea Note desde Note 5, todos los dispositivos plegables Samsung y la serie Galaxy A (A32 5G y A50).

Samsung dijo que sus datos estarán seguros y que la transferencia desde la aplicación CommonHealth a Samsung Pay es fácil.

Por lo que podemos decir, los propietarios de Galaxy deberán usar la aplicación Common Health para cargar sus registros de vacunación de su proveedor. Este proceso autenticará su registro y le permitirá mostrarlo en la aplicación Samsung Pay y compartirlo como un código QR. Suena similar a cómo Google Pay puede agregar tarjetas de vacunas.

Finalmente, si su estado o proveedor de vacunas no funciona con la aplicación de billetera de su teléfono para verificar el estado de vacunación, como último recurso, simplemente puede escanear y guardar su tarjeta de vacunación con la cámara de su teléfono. Solo tenga en cuenta que el método de escaneo de tarjetas no es verificable y es posible que no se acepte en todas partes.

Hay varias formas de escanear su pase a iPhone. Por ejemplo, puede abrir la aplicación Notas , crear una nueva nota titulada "Vacuna COVID-19" y luego hacer clic en el icono de la cámara. Debería aparecer un menú con la opción de escanear documentos. Apunte su cámara sobre la tarjeta y, cuando se enfoque, haga clic en el botón en la parte inferior de la pantalla para capturar una imagen. Alternativamente, puede usar una aplicación de escaneo de terceros. Google PhotoScan utilizó IA para hacer que su imagen pareciera un escaneo real.

Los usuarios de Android pueden descargar Google Drive . (Los usuarios de iPhone también pueden usar la aplicación Google Drive). Una vez que lo haga, simplemente toque el símbolo "agregar" y luego el símbolo "escanear" (icono de la cámara). A partir de ahí, coloque su cámara sobre su tarjeta de vacunación hasta que enfoque y escanee. Luego puede guardar su documento tocando la marca de verificación.

Los británicos pueden usar la opción 5 como se describe anteriormente, que es usar la cámara de su teléfono para escanear y guardar su tarjeta de vacuna. También puede usar la opción 4, o usar la aplicación de billetera de su teléfono para almacenar y acceder a sus registros de vacunación. Pero también hay un camino a través del NHS, y es mucho más oficial.

Esto es lo que necesita saber.

En el Reino Unido, es más sencillo acceder a su tarjeta de vacuna en su teléfono. La aplicación principal del NHS se ha actualizado para permitir que aquellos que califiquen para NHS COVID Pass en Inglaterra la agreguen a su Apple Wallet, en lugar de poder acceder a ella a través de la aplicación NHS o descargarla como PDF. Agregar su COVID Pass a su Apple Wallet significa que es fácilmente accesible, incluso cuando no tiene una conexión a Internet. Pocket-lint tiene una guía que explica cómo funciona el proceso.

Solo tenga en cuenta que para obtener un Pase COVID, debe vacunarse dos veces o debe haber realizado una prueba negativa e informar el resultado al gobierno.