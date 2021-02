La marca Nothing de Carl Pei ahora es propietaria de Essential

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La nueva marca de Carl Pei , Nothing, ahora es propietaria de la antigua empresa de Andy Rubin, Essential. El cambio de propiedad se registró a principios de 2021.

Esencial, si lo recuerda, era una empresa cuyo espíritu era lanzar productos sin distracciones innecesarias. El primer teléfono Essential era realmente delgado, construido en titanio y no presentaba protuberancias ni protuberancias en la cámara.

También tenía biseles extremadamente delgados para un teléfono de su época, además del mentón en la parte inferior de la pantalla. La pequeña muesca de su cámara para selfies en la parte superior también estaba a un mundo de distancia de la mayoría de las demás en el mercado en ese momento.

Ya sabemos que el primer producto de Nothing será un par de auriculares inalámbricos verdaderos inteligentes . Sin embargo, no está exactamente claro qué pretende hacer Nothing con Essential o por qué decidió que Essential valía la pena.

Sabemos que cuando Nothing se anunció oficialmente, proclamó un espíritu similar de tecnología de construcción que se desvaneció en un segundo plano y no se interpuso en el camino de la vida diaria.

Essential no lanzó muchos productos antes de empaquetarlos y cerrarlos. De hecho, el Essential Phone (PH-1) fue el único producto que lanzó.

9to5Google, quien descubrió por primera vez la adquisición , apunta a un producto inédito llamado Essential Home que, al igual que Google Home y Amazon Echo , fue diseñado para ser un asistente inteligente atractivo para el hogar. Nunca se lanzó.

Tras las acusaciones de acoso sexual contra el propietario de Essential, el ex Googler Andy Rubin, todas las esperanzas de un seguimiento de teléfonos inteligentes también se aplastaron. La compañía tenía la intención de lanzar un teléfono inteligente de barra de caramelo delgado y de aspecto extraño llamado PH-2.

Sin embargo, nada no ha dicho si lanzará teléfonos inteligentes. Sin embargo, dada la experiencia de Carl Pei en OnePlus, parece que podría ser algo que haga en algún momento en el futuro, incluso si comienza siendo pequeño para empezar.

Sabemos que Nothing tiene la intención de lanzar un ecosistema de dispositivos eventualmente, por lo que quizás Essential aún tenga algunas ideas de productos interesantes en su cartera de desarrollo. O quizás no sea esencialmente nada. El tiempo dirá.

Escrito por Cam Bunton.