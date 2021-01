Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los políticos han señalado que los proveedores de servicios móviles e Internet del Reino Unido necesitan ayudar más durante el último cierre nacional.

Los límites de datos deben levantarse para uso educativo, dicen, ya que los padres de alumnos desfavorecidos luchan con el aumento de las facturas de telefonía móvil y banda ancha mientras intentan educar a sus hijos en el hogar en línea. Afortunadamente, sin embargo, muchos proveedores ya se han suscrito a esquemas o han implementado unilateralmente nuevos servicios para ayudar.

El líder laborista Sir Kier Starmer dijo que el costo de los datos es "un gran problema" durante un programa de BBC Radio 4 el martes.

"Estamos pidiendo a la gente que aguante restricciones muy duras. Y tiene que haber el otro lado de ese contrato", explicó.

"Todo el mundo tiene que intentar que esto funcione. Y eso incluye a las empresas que pueden eliminar el cobro por los datos. Es una situación grave".

Sin embargo, Three, EE, Virgin Mobile, Smarty, Tesco Mobile y Sky Mobile ya están haciendo precisamente eso, a través de un plan del Departamento de Educación para ayudar a los niños desfavorecidos sin acceso a banda ancha en el hogar. En el caso del primero, incluso ofrece actualizaciones de datos ilimitadas gratuitas: "Three UK proporcionará actualizaciones de datos ilimitadas a escolares desfavorecidos en Inglaterra para garantizar que puedan continuar con sus estudios, ya que muchas escuelas de todo el país se mudan a aprendizaje remoto ", dijo en un comunicado enviado a Pocket-lint.

"En asociación con el Departamento de Educación, cuando se identifica que un niño no tiene acceso a Internet en el hogar, su escuela puede solicitar datos adicionales gratuitos a través del programa Get Help with Technology del DFE. Los datos ilimitados se aplicarán al final de el año escolar en julio ".

Los ISP también están aportando su granito de arena. Virgin Media ofrece un servicio de banda ancha Essential de 30 días de bajo costo a los clientes con Crédito Universal por solo £ 15 por mes. Mientras que BT ha elevado los límites de uso de datos en todos los planes de banda ancha para el hogar.

Donde el problema es peor es cuando los padres solo tienen acceso o pueden pagar planes móviles de pago por uso con datos limitados, que cobran tarifas adicionales exorbitantes si un niño tiene que usar la conexión para llamadas escolares de Zoom y Teams, por ejemplo. Si es así, deben ponerse en contacto con un sitio web exclusivo del Departamento de Energía en gov.uk para averiguar cómo obtener conectividad de datos alternativa. También se puede contactar directamente a las escuelas, ya que pueden solicitar enrutadores inalámbricos 4G o tarjetas SIM de datos, como las proporcionadas por Vodafone justo antes de Navidad.

Escrito por Rik Henderson.