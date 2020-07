Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Su próximo teléfono podría estar envuelto en un nuevo tipo de Gorilla Glass de Corning.

Corning, con sede en Nueva York, fabrica un producto Gorilla Glass que se ha utilizado en las pantallas de miles de millones de dispositivos en todo el mundo de docenas de marcas importantes, incluidas Apple y Samsung. Es conocido por ser resistente a daños y arañazos.

Bueno, ahora, Corning está anunciando su última innovación en el departamento de vitrinas, en forma de un nuevo producto llamado Gorilla Glass Victus.

Este vidrio no solo puede soportar una fuerte caída, sino también arañazos. Corning ha afirmado que su nuevo vidrio Victus, que reemplaza al Gorilla Glass 6, por lo que no habrá Gorilla Glass 7, funciona mejor que todas las generaciones anteriores, algunas de las cuales no han funcionado tan bien durante las últimas pruebas de durabilidad. La compañía dijo que tiene el doble de resistencia al rayado que Gorilla Glass 6, más cuatro veces la resistencia del vidrio de la competencia.

Un teléfono protegido por Victus puede sobrevivir hasta una caída de 2 metros (6.5 pies).

El Gorilla Glass 6 solo podía soportar 5.25 pies, mientras que el 5 podía hacer 3.9 pies. La resistencia a las caídas también ha mejorado, ya que es capaz de 20 caídas de un metro en promedio, mientras que el Gorilla Glass 6 solo podría sobrevivir 15 caídas desde esa altura.

Samsung será el primero en presentar a Victus con un producto que llegará "en los próximos meses", y muchos otros OEM también están a bordo.